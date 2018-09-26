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OnePlus 6T'nin lansman tarihi belli oldu

OnePlus 6T'nin lansman etkinliği için hazırlanan davetiyenin internete düşmesi akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağını da ortaya çıkardı. Çinli şirket yeni amiral gemisini 17 Ekim'de resmen tanıtacak
7 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus henüz yeni amiral gemisini ne zaman tanıtacağını açıklamasa da OnePlus 6T'nin çok yakında duyurulması bekleniyor. Akıllı telefonun Hindistan lansmanı için hazırlanan davetiyenin sızdırılması ile birlikte cihazın 17 Ekim tarihinde lanse edileceği ortaya çıktı. Aslına bakılırsa bu tarihi ilk kez duymuyoruz.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonu Black Shark 2, TENAA'da göründü"
Hatırlarsanız bir kaç hafta önce yayınlanan bir ekran görüntüsü de akıllı telefonun 17 Ekim'de tanıtılacağına işaret etmişti. Çinli şirket, geçtiğimiz haftalarda CNET isimli web sitesine yaptığı açıklamada cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağını doğrulamıştı. Şimdiye kadar ortaya çıkan söylenti ve sızıntılara göre telefonun teknik özellikleri şu şekilde olacak:

OnePlus 6T'nin beklenen özellikleri

  • 6.4 inç AMOLED ekran (2340×1080 piksel)
  • Ekrana gömülü parmak izi sensörü
  • Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti
  • Üçlü arka kamera: 20MP+12MP+TOF 3D
  • Ön kamera: 25MP
  • 6 GB/8 GB RAM
  • 64 GB/128 GB/256 GB depolama alanı
  • Android 9.0 Pie tabanlı Oxygen OS

https://www.gizmochina.com/2018/09/25/leaked-oneplus-6t-invitation-letter-puts-launch-at-october-17/ Yorum Yaz
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cngzmls 7 ay en beğenilen
Lansman nedir ya? Türkçe yi katlediyorsunuz. Tanıtım desenize. Videolarınızda telefona update geldi gibi İngilizce kelimeler kullanıyorsunuz. Bu bilinçsizliğiniz Türkçeyi mahvediyor.
Lansman nedir ya? Türkçe yi katlediyorsunuz. Tanıtım desenize. Videolarınızda telefona update geldi gibi İngilizce kelimeler kullanıyorsunuz. Bu bilinçsizliğini...
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Led Zeppelin 7 ay
3700 lük batarya ile gelecekmiş, efsane cihaz olacak.
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kemalboran 7 ay
BEKLENEN
Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.
Geçti istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni,
Gelme, artık neye yarar?
Necip Fazıl KISAKÜREK
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cngzmls 7 ay en beğenilen
Lansman nedir ya? Türkçe yi katlediyorsunuz. Tanıtım desenize. Videolarınızda telefona update geldi gibi İngilizce kelimeler kullanıyorsunuz. Bu bilinçsizliğiniz Türkçeyi mahvediyor.
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ouzqan 7 ay
Çıksın bakalım
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WoXeD 7 ay
çentik küçülecek oppodaki yeni modeller gibi ve ekrandan parmak izi. minimal bir güncelleme.6 kullanıcısı olarak bekliyorum. yazılımsal iyileşmeler 3 e kadar iner :)
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qoqoCAN 7 ay
Özellikleri gayet güzel duruyor. Ülkemizde 6-7bin lira arası olur herhalde :)=
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