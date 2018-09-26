OnePlus 6T'nin lansman tarihi belli oldu

OnePlus henüz yeni amiral gemisini ne zaman tanıtacağını açıklamasa da OnePlus 6T'nin çok yakında duyurulması bekleniyor. Akıllı telefonun Hindistan lansmanı için hazırlanan davetiyenin sızdırılması ile birlikte cihazın 17 Ekim tarihinde lanse edileceği ortaya çıktı. Aslına bakılırsa bu tarihi ilk kez duymuyoruz.

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Hatırlarsanız bir kaç hafta önce yayınlanan bir ekran görüntüsü de akıllı telefonun 17 Ekim'de tanıtılacağına işaret etmişti. Çinli şirket, geçtiğimiz haftalarda CNET isimli web sitesine yaptığı açıklamada cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağını doğrulamıştı. Şimdiye kadar ortaya çıkan söylenti ve sızıntılara göre telefonun teknik özellikleri şu şekilde olacak:

OnePlus 6T'nin beklenen özellikleri

6.4 inç AMOLED ekran (2340×1080 piksel)

Ekrana gömülü parmak izi sensörü

Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti

Üçlü arka kamera: 20MP+12MP+TOF 3D

Ön kamera: 25MP

6 GB/8 GB RAM

64 GB/128 GB/256 GB depolama alanı

Android 9.0 Pie tabanlı Oxygen OS

https://www.gizmochina.com/2018/09/25/leaked-oneplus-6t-invitation-letter-puts-launch-at-october-17/