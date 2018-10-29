Quick Charge 5.0 geliyor

Hızlı şarj teknolojilerinde Quick Charge markası ile sektöre öncülük eden firmalardan Qualcomm hali hazırda en yaygın kullanılan isim durumunda. Bununla birlikte enerji değeri açısından çok geri kaldı. Firma bunu değiştirmek istiyor.
QuickCharge 5.0 neler sunuyor?
Firmanın son teknolojisi olan QuickCharge 4+ ortalama olarak 18W enerji aktarımı yapıyor. Meizu mCharge 55W, Oppo SuperVOOC 50W, Huawei SuperCharge 40W seviyesine kadar çıkabiliyor. Yani arada uçurum ortaya çıkmış durumda.Ayrıca Bkz. "Honor Watch akıllı saat ve Honor Flypods kablosuz kulaklık detaylanıyor"
Gelecek yıl kullanıma sunulacak QuickCharge 5.0 ise enerji değerini 32W seviyesine kadar çıkarıyor. Rakiplerine yetişebilecek kadar değil ancak yaygın kullanımı düşünüldüğünde amiral gemileri için önemli bir yükseliş olacak.
QuickCharge 5.0 ayrıca üçlü şarj sistemi ile enerji akışını sürekli takip ediyor ve en güvenli şarj sürecini sağlıyor. QuickCharge 4 ikili şarj sistemi barındırıyor ve cihazı 3 derece daha soğuk tutabiliyordu. QuickCharge 5.0 bu açıdan da avantaj sağlıyor. Yine kablosuz şarj enerji seviyesinin de 15W olduğu ifade ediliyor.
QuickCharge 5.0 muhtemelen ilk olarak Snapdragon 855 yonga setinde karşımıza çıkacak. Sonrasında Snapdragon 600 ve 700 serisine eklenecek yeni üyelerin de bu teknolojiyi sunması bekleniyor.
https://www.gizmochina.com/2018/10/28/quick-charge-5-0-may-support-32w-fast-charging-15w-wireless-charging/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
35 dakikada full şarj.
QC dışında bu tip şeyleri diğer firmalar bunu neden düşünmüyor.
Çoğunluk telefonu gece boyu şarja bırakıyor.
Özellikle standart iphone ve samsung şarj adaptörleri ile full şarj edilen batarya,Quick şarj adaptörü ile full şarj edilen batarya ya göre batarya daha stabil doluyor,daha stabil eskiyen şarj döngüsüne sahip oluyor bence.Aman aman bir fark olmasada fark edilir derece de batarya nın standby veya ekran kullanım süreleri arttığına bir çok kullanımlarım da,
Tecrübe ile sabittir.
Akşam veya Gece şarja mı takıyorsun, varsa tak normal şarj adaptörüne standart dolum da dolsun.
Gece şarja takmayı unuttun,sabah Quick şarja takarsın,işe gitmeden acil dolum yaparsın vb senaryolar da kullanırsın ayrı konu.
Bu arada batarya'nın uzun ömürlü olması için yüzde %80'den fazla şarj edilmemesi yönünde de bir eğilim var.
Özellikle aşağıdaki videonun 2. dakikasındaki araba analojisi oldukça güzel.
youtube.com/...
İdeal şarj miktarının %20 ile %80 arasında olduğu yönünde de bir görüş var yani.
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