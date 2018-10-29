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Quick Charge 5.0 geliyor

Gelecek yıl Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte Quick Charge 5.0 teknolojisinin sunulması bekleniyor. Quick Charge 5.0 teknolojisi 32W enerji aktarımına imkân tanıyacak.
6 ay
4,8b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hızlı şarj teknolojilerinde Quick Charge markası ile sektöre öncülük eden firmalardan Qualcomm hali hazırda en yaygın kullanılan isim durumunda. Bununla birlikte enerji değeri açısından çok geri kaldı. Firma bunu değiştirmek istiyor.

QuickCharge 5.0 neler sunuyor?

Firmanın son teknolojisi olan QuickCharge 4+ ortalama olarak 18W enerji aktarımı yapıyor. Meizu mCharge 55W, Oppo SuperVOOC 50W, Huawei SuperCharge 40W seviyesine kadar çıkabiliyor. Yani arada uçurum ortaya çıkmış durumda.

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Gelecek yıl kullanıma sunulacak QuickCharge 5.0 ise enerji değerini 32W seviyesine kadar çıkarıyor. Rakiplerine yetişebilecek kadar değil ancak yaygın kullanımı düşünüldüğünde amiral gemileri için önemli bir yükseliş olacak.

QuickCharge 5.0 ayrıca üçlü şarj sistemi ile enerji akışını sürekli takip ediyor ve en güvenli şarj sürecini sağlıyor. QuickCharge 4 ikili şarj sistemi barındırıyor ve cihazı 3 derece daha soğuk tutabiliyordu. QuickCharge 5.0 bu açıdan da avantaj sağlıyor. Yine kablosuz şarj enerji seviyesinin de 15W olduğu ifade ediliyor.

QuickCharge 5.0 muhtemelen ilk olarak Snapdragon 855 yonga setinde karşımıza çıkacak. Sonrasında Snapdragon 600 ve 700 serisine eklenecek yeni üyelerin de bu teknolojiyi sunması bekleniyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/28/quick-charge-5-0-may-support-32w-fast-charging-15w-wireless-charging/ Yorum Yaz
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Ryukk6193 6 ay en beğenilen
Quick Charge 4.0’ı gören var mı? Eğer yaygın kullanıma sunulmayacaksa isterseler 15.0’ı tanıtın ne fark eder...
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Y-ZiyA 6 ay
Telefonların biraz daha az zarif, biraz daha kalın ve yüksek pilli olmasını ben de tercih ederdim.
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Whippoorwill 6 ay
Piller hâlâ bu kadar ufakken...
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Gr8Kebabini 5 ay
Nokia 8 kullanıyorum. 18W'lık adaptörü ile oldukça tatmin edici. Ama gönül isterki OPPO gibi 50W olsun.
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interwap 5 ay
Oppo SuperVOOC 50W
35 dakikada full şarj.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alemburda34 6 ay
Mi 8 kullanıyorum şuan razer telefonunun şarj aleti hariç doğru dürüst piyasada 4.0 uyumlu şarj aleti yok oda 40 $
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sniper23 6 ay
Elimde 11800 mAH batarya var Note 4'e takılı. Sayesinde aylar boyunca telefon bekleyebiliyor. Zaten eski batarya ile de standart dolum yapıyordum, hiç bir zaman hızlı dolum kullanmadım.
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mstcngny 6 ay
Sony kendi telefonlarinda akıllı dolum benzeri bir şey uyguluyor. Pilin uzun süreli ömründen kazanmak için prizden aldığı akımı yavaşlatarak gece boyu şarjı yavaş yapıp, sizin daha önceki dolumlarınızın ortalamasını alıp uyanmanıza yakın pili tam dolduruyor.
QC dışında bu tip şeyleri diğer firmalar bunu neden düşünmüyor.
Çoğunluk telefonu gece boyu şarja bırakıyor.
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versamaxx 6 ay mstcngny
Asus Zenfone 5'te de var bu özellik. Akıllı şarj özelliği ile pilin hangi saatler arasında şarj olmasını istiyorsanız ayarlayabiliyorsunuz.
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Kefelon 6 ay
Firmalar 3'de takıldı nedense. Oysaki en iyi ve istenilen özelliklerden biri.Tabii uyumlu adaptör göndermek şartıyla...
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interwap 6 ay
Oooooo diyerek QC5 destekli telefon alırız, kutudan QC 3 yada 4 destekli şarj cihazı çıkar, bunu görmeyiz.
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MaSSive 6 ay
Konusu açılmışken,Quick Charge çok acil durumlar dışında,sürekli Quick charge adaptörü ile şarj etmek batarya ömrü,şarj döngüsü ,standby süreleri açısından stabil bir dolum sağlamıyor.
Özellikle standart iphone ve samsung şarj adaptörleri ile full şarj edilen batarya,Quick şarj adaptörü ile full şarj edilen batarya ya göre batarya daha stabil doluyor,daha stabil eskiyen şarj döngüsüne sahip oluyor bence.Aman aman bir fark olmasada fark edilir derece de batarya nın standby veya ekran kullanım süreleri arttığına bir çok kullanımlarım da,
Tecrübe ile sabittir.
Akşam veya Gece şarja mı takıyorsun, varsa tak normal şarj adaptörüne standart dolum da dolsun.
Gece şarja takmayı unuttun,sabah Quick şarja takarsın,işe gitmeden acil dolum yaparsın vb senaryolar da kullanırsın ayrı konu.
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Y-ZiyA 6 ay MaSSive
Nokia 8 forumunda da bunu yazan bir arkadaşımız olmuştu. Bunu deneyeceğim.
Bu arada batarya'nın uzun ömürlü olması için yüzde %80'den fazla şarj edilmemesi yönünde de bir eğilim var.
Özellikle aşağıdaki videonun 2. dakikasındaki araba analojisi oldukça güzel.
youtube.com/...
İdeal şarj miktarının %20 ile %80 arasında olduğu yönünde de bir görüş var yani.
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Ryukk6193 6 ay en beğenilen
Quick Charge 4.0’ı gören var mı? Eğer yaygın kullanıma sunulmayacaksa isterseler 15.0’ı tanıtın ne fark eder...
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cengiz7 6 ay
MEİZU mCharge ı tecrübe edinmenizi dilerim beyler. Efso
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