Quick Charge 5.0 geliyor

Hızlı şarj teknolojilerinde Quick Charge markası ile sektöre öncülük eden firmalardan Qualcomm hali hazırda en yaygın kullanılan isim durumunda. Bununla birlikte enerji değeri açısından çok geri kaldı. Firma bunu değiştirmek istiyor.

QuickCharge 5.0 neler sunuyor?

Firmanın son teknolojisi olan QuickCharge 4+ ortalama olarak 18W enerji aktarımı yapıyor. Meizu mCharge 55W, Oppo SuperVOOC 50W, Huawei SuperCharge 40W seviyesine kadar çıkabiliyor. Yani arada uçurum ortaya çıkmış durumda.

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Gelecek yıl kullanıma sunulacak QuickCharge 5.0 ise enerji değerini 32W seviyesine kadar çıkarıyor. Rakiplerine yetişebilecek kadar değil ancak yaygın kullanımı düşünüldüğünde amiral gemileri için önemli bir yükseliş olacak.

QuickCharge 5.0 ayrıca üçlü şarj sistemi ile enerji akışını sürekli takip ediyor ve en güvenli şarj sürecini sağlıyor. QuickCharge 4 ikili şarj sistemi barındırıyor ve cihazı 3 derece daha soğuk tutabiliyordu. QuickCharge 5.0 bu açıdan da avantaj sağlıyor. Yine kablosuz şarj enerji seviyesinin de 15W olduğu ifade ediliyor.

QuickCharge 5.0 muhtemelen ilk olarak Snapdragon 855 yonga setinde karşımıza çıkacak. Sonrasında Snapdragon 600 ve 700 serisine eklenecek yeni üyelerin de bu teknolojiyi sunması bekleniyor.