OnePlus 6’nın Geekbench puanı belli oldu

Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan OnePlus 6’nın GeekBench test sonucu yayınlandı. Gücünü Snapdragon 845 mobil platformundan alan OnePlus 6 tek çekirdek testinden 2602, çok çekirdek testinden de 8931 puan elde etti.
Test giren A6003 kod numaralı OnePlus 6 modelinin 8 GB RAM’i var ancak 6 GB RAM’li daha uygun fiyatlı bir model de bulunacaktır. OnePlus 6, kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak. OnePlus 6’nın tüm özellikleri, 16 Mayıs günü Çin’de yapılacak tanıtımda belli olacak.
Snapdragon 845 kullanan birkaç telefonun ve OnePlus 5T’nin Geekbench 4.1 skorlarına baktığımızda tek ve çoklu çekirdek sonuçlarında şu sıralamayı görüyoruz:
Çoklu Çekirdek
- 9158 Xiaomi Mi Mix 2S
- 8931 OnePlus 6
- 8466 Sony Xperia XZ2
- 8349 Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon)
- 6701 OnePlus 5T
Tek Çekirdek
- 2468 Xiaomi Mi Mix 2S
- 2454 Sony Xperia XZ2
- 2402 OnePlus 6
- 2199 Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon)
- 1960 OnePlus 5T
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8198579 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İphone un 8 hoparlorlu konsept tasarimlarini da tartisabiliriz istiyorsan😁
Cihazın ahizesi var Zamanında haberi Türkçe okumadığın için bilmiyorsun. Xiaomi mi mix gibi ekran altında bulunan özel bir seramik titreşerek bu titreşimi ekran arkasındaki metal kasaya iletiyor ve sesin ekran üzerinden duyulabilmesini sağlıyor. O özelliği xiaomi den almışlar. Adamlar ekranı full yapabilmek için bayağı fedakarlık yapmış. Yine de alt çerçeve kalın tabi ki. Onu da incelte bilseler ekran kasa oranı yüzde 98 filan olurdu.
Bu senenin son çeyreğinde çıkacağı söyleniyor. Önceki mesajımda telefonun boyutlarını içeren bir kaynak da vermiştim. Sen videolarına bakıp kalın diyorsun. Daha ne yapayım bilemedim????? Kendi bildiğinden vazgeçmiyorsun?
Sırf üstte küçücük çentik olmasın diye, 2 telefon kalınlığında cihazı taşımaya maruz kalacaksam, bırakın kalsın.
Samsung galaxy s9 147.7 x 68.7 x 8.5 mm 5.8 inç ekran
vivo apex 142.1 x 71.6 x 7.8 mm 5.99 inç ekran
Şimdi vivo nasıl daha kalın oluyor ???
Kaynak: pdevice.com/...
Çentik olmasa samsung gibi çerçeve olacak. Kamera ekranın içerisine gömülmediği sürece biryerlerde çerçeve olacak.
Apple şu çentik belasını kullanmasaydı emin olun bu çentik furyası bu kadar yaygınlaşmazdı. Apple ekranın 4 tarıfına çentik koysun emin olun çoğu üretici onu taklit eder. Hey Allah'ım yaa.
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