OnePlus 6’nın Geekbench puanı belli oldu

Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan OnePlus 6’nın GeekBench test sonucu yayınlandı. Gücünü Snapdragon 845 mobil platformundan alan OnePlus 6 tek çekirdek testinden 2602, çok çekirdek testinden de 8931 puan elde etti.

Test giren A6003 kod numaralı OnePlus 6 modelinin 8 GB RAM’i var ancak 6 GB RAM’li daha uygun fiyatlı bir model de bulunacaktır. OnePlus 6, kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak. OnePlus 6’nın tüm özellikleri, 16 Mayıs günü Çin’de yapılacak tanıtımda belli olacak.

Snapdragon 845 kullanan birkaç telefonun ve OnePlus 5T’nin Geekbench 4.1 skorlarına baktığımızda tek ve çoklu çekirdek sonuçlarında şu sıralamayı görüyoruz:

Çoklu Çekirdek

9158 Xiaomi Mi Mix 2S 8931 OnePlus 6 8466 Sony Xperia XZ2 8349 Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) 6701 OnePlus 5T

Tek Çekirdek

2468 Xiaomi Mi Mix 2S 2454 Sony Xperia XZ2 2402 OnePlus 6 2199 Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon) 1960 OnePlus 5T

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8198579