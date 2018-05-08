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OnePlus 6’nın Geekbench puanı belli oldu

Önümüzdeki hafta tanıtılacak OnePlus 6'nın GeekBench test sonucu yayınlandı. Gücünü Snapdragon 845'ten alan 8 GB RAM'e sahip OnePlus 6'nın test sonucu ve karşılaştırması haberimizde.
1 yıl
2,4b
1
18
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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OnePlus 6’nın Geekbench puanı belli oldu

Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan OnePlus 6’nın GeekBench test sonucu yayınlandı. Gücünü Snapdragon 845 mobil platformundan alan OnePlus 6 tek çekirdek testinden 2602, çok çekirdek testinden de 8931 puan elde etti.

Test giren A6003 kod numaralı OnePlus 6 modelinin 8 GB RAM’i var ancak 6 GB RAM’li daha uygun fiyatlı bir model de bulunacaktır. OnePlus 6, kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak. OnePlus 6’nın tüm özellikleri, 16 Mayıs günü Çin’de yapılacak tanıtımda belli olacak.

Snapdragon 845 kullanan birkaç telefonun ve OnePlus 5T’nin Geekbench 4.1 skorlarına baktığımızda tek ve çoklu çekirdek sonuçlarında şu sıralamayı görüyoruz:

Çoklu Çekirdek

  1. 9158 Xiaomi Mi Mix 2S
  2. 8931 OnePlus 6
  3. 8466 Sony Xperia XZ2
  4. 8349 Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon)
  5. 6701 OnePlus 5T

Tek Çekirdek

  1. 2468 Xiaomi Mi Mix 2S
  2. 2454 Sony Xperia XZ2
  3. 2402 OnePlus 6
  4. 2199 Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon)
  5. 1960 OnePlus 5T


https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8198579 Yorum Yaz
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Brky 1 yıl en beğenilen
Çentik kapatılabiliyor diyenler var sürekli. Bilmiyoruz sanki kapandığını. Kapatılınca tepe de saçma sapan, siyah bir bant oluyor. 6 inc ekranı, 5 inc gibi kullanıyorsun. Ayrıca kapatacaksan niye çentikli telefon alıyorsun. Sorun açılıp kapanabilmesi değil, çentiğin olması.
Çentik kapatılabiliyor diyenler var sürekli. Bilmiyoruz sanki kapandığını. Kapatılınca tepe de saçma sapan, siyah bir bant oluyor. 6 inc ekranı, 5 inc gibi kul...
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renega 1 yıl Brky
LG anketine göre kapatılabilir çentikten memnunlar. memnun olmayanlar daha az
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hollowman_ 1 yıl
Çentik olmasın diyen arkadaşlar ne tavsiye ediyor? tamamiyle bir bant olmasını mı? hem o kısım bildirim ekranı yani zararı nedir? sektör buna kayıyor kabul edin etmeyin. ekran/kasa oranını gittikçe artıracaklar sonuna kadar.
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huseyincarnege 1 yıl
845 lerin savaşı kazana Xiaomi Mi Mix 2S
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Golden Gate 1 yıl stalker(1979)
Dostum sen bir noktayı kaçırmışsın. Kalınlık ile ilgili net bir bilgi yok ve videolarda cok kalın. Telefon dediğin tasarım konsept ten ibaret. Cihazın ahizesi yok, konuşma yapılabiliyor mu, o bile belli değil. Bir dünya konsept tasarım var zaten, seride giden bir ürünmüş gibi neden tartisiyoruz.
İphone un 8 hoparlorlu konsept tasarimlarini da tartisabiliriz istiyorsan😁
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stalker(1979) 1 yıl Golden Gate
Arkadaşım cihaz zaten üretime geçmedi. Ben sadece böyle olsa alırdım dedim.
Cihazın ahizesi var
Zamanında haberi Türkçe okumadığın için bilmiyorsun. Xiaomi mi mix gibi ekran altında bulunan özel bir seramik titreşerek bu titreşimi ekran arkasındaki metal kasaya iletiyor ve sesin ekran üzerinden duyulabilmesini sağlıyor. O özelliği xiaomi den almışlar. Adamlar ekranı full yapabilmek için bayağı fedakarlık yapmış. Yine de alt çerçeve kalın tabi ki. Onu da incelte bilseler ekran kasa oranı yüzde 98 filan olurdu.
Bu senenin son çeyreğinde çıkacağı söyleniyor. Önceki mesajımda telefonun boyutlarını içeren bir kaynak da vermiştim. Sen videolarına bakıp kalın diyorsun. Daha ne yapayım bilemedim????? Kendi bildiğinden vazgeçmiyorsun?
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10ff 1 yıl
la valla yeter artık kusacam çentiğizden... ne illetmiş lan bu
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Golden Gate 1 yıl stalker(1979)
Hocam bahsettiğiniz telefon kafamın kalınlığında.
Sırf üstte küçücük çentik olmasın diye, 2 telefon kalınlığında cihazı taşımaya maruz kalacaksam, bırakın kalsın.
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stalker(1979) 1 yıl Golden Gate
Kafanın kalınlığında mı? Hocam Allahtan korkun o nasıl bir tabir
Çok abartmıyor musunuz?
Samsung galaxy s9 147.7 x 68.7 x 8.5 mm 5.8 inç ekran
vivo apex 142.1 x 71.6 x 7.8 mm 5.99 inç ekran
Şimdi vivo nasıl daha kalın oluyor ???
Kaynak: pdevice.com/...
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Brky 1 yıl en beğenilen
Çentik kapatılabiliyor diyenler var sürekli. Bilmiyoruz sanki kapandığını. Kapatılınca tepe de saçma sapan, siyah bir bant oluyor. 6 inc ekranı, 5 inc gibi kullanıyorsun. Ayrıca kapatacaksan niye çentikli telefon alıyorsun. Sorun açılıp kapanabilmesi değil, çentiğin olması.
2 Yanıt Yanıtla +13
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stalker(1979) 1 yıl Brky
Aynen kardeş hislerime tercüman olmuşsun resmen.
Çentik sevmeyenleri de düşünmeleri lazım. Kavisli ekrana karşı iken şimdi de başımıza çentik çıktı. Amiral gemisi kategorisinde hiç bir telefon alamayacağız bu gidişle. Allahtan Samsung uymadı bu çentik furyasına.
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Godolphin 1 yıl
Buda bendeki iphone 8 plus arada uçurum var snapdrogonun çok çalışması lazım.
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Golden Gate 1 yıl stalker(1979)
Çentik kapatılabiliyor. Neyini bu kadar takıyorsunuz anlamak mümkün değil.
Çentik olmasa samsung gibi çerçeve olacak. Kamera ekranın içerisine gömülmediği sürece biryerlerde çerçeve olacak.
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stalker(1979) 1 yıl Golden Gate
Şu aşağıdaki resimdeki gibi kameranın üstten açılır halini Vivo gibi bir marka yapabiliyor da mesela Samsung yapamıyor mu? Çentik olacağına Samsung gibi çerçeve olsun daha iyi. Ben beğenmiyorum bu çentik olayını benim gibi düşünen bayağı bir insan da var. Ekran'a gömmeyi bir an önce başarsalar da şu çentik faciasından bizi kurtarsalar.
Apple şu çentik belasını kullanmasaydı emin olun bu çentik furyası bu kadar yaygınlaşmazdı. Apple ekranın 4 tarıfına çentik koysun emin olun çoğu üretici onu taklit eder.
Hey Allah'ım yaa.
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stalker(1979) 1 yıl
Bir çentikli telefon daha. Çentiğin tarihe karıştığı zamanlarda olmak istiyorum :(
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