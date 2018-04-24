OnePlus 6'nın lansman tarihi ortaya çıktı

OnePlus yaklaşan OnePlus 6 ile ilgili teaser'lar yayınlayarak amiral gemisiyle ilgili detay vermeyi sürdürüyor. Şirket telefonun ne zaman tanıtılacağını açıklamadı ancak tüm bu işaretler çok yakında sahneye çıkabileceğini gösteriyor. Hindistan kaynaklı yeni bir rapora göre lansman 18 Mayıs'ta gerçekleşebilir.

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Tarihi doğrulamanın bir yolu yok ancak söylediğimiz gibi cihazla ilgili devamlı teaser video ve görsellerin yayınlanması yakın zamanda resmiyet kazanabileceğinin bir göstergesi. Çinli şirket şu ana kadar telefonun işlemci, RAM ve depolama seçenekleriyle birlikte cam arka panel ve çentikli tasarım gibi belirli bazı özellikleri hakkında bilgiler verdi.

Şimdiye kadarki en pahalı OnePlus telefon olabilir

Akıllı telefonun amiral gemisi modellerde görmeye alıştığımız şekilde suya dayanıklı olabileceği de belirtiliyor. Her şey oldukça iyi ancak fiyatlandırmayla ilgili söylentilere bakılırsa OnePlus 6 şirketin bugüne kadarki en pahalı telefonu olabilir.

Sızan bilgilere göre OnePlus 6'nın 64 GB'lık modeli 523 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sürülecek. 128 GB depolama kapasitesine sahip varyantı 600 dolar olacak. Ayrıca OnePlus 6 Premium olarak adlandırılacağı iddia edilen 256 GB'lık modelin ise 692 dolar fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

Her halükarda şu an için kesin konuşmak zor ancak 18 Mayıs tarihi doğruysa şirket bugünlerde lansman etkinliği için davetiye gönderimine başlayabilir. Dolayısıyla çok yakında OnePlus 6 ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olabiliriz.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VgN5rrMTG54J:https://www.moneycontrol.com/news/technology/oneplus-6-launch-date-confirmed-for-may-18-price-tipped-at-rs-39999-2552841.html+&cd=6&hl=en&ct=clnk&gl=ph