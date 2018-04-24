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OnePlus 6'nın lansman tarihi ortaya çıktı

Hindistan kaynaklı yeni bir rapora göre 2018'in en çok beklenen telefonlarından biri olan OnePlus 6 önümüzdeki ay tanıtılacak. İşte amiral gemisinin lansman tarihi ve beklenen fiyat etiketi...
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus yaklaşan OnePlus 6 ile ilgili teaser'lar yayınlayarak amiral gemisiyle ilgili detay vermeyi sürdürüyor. Şirket telefonun ne zaman tanıtılacağını açıklamadı ancak tüm bu işaretler çok yakında sahneye çıkabileceğini gösteriyor. Hindistan kaynaklı yeni bir rapora göre lansman 18 Mayıs'ta gerçekleşebilir.
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Tarihi doğrulamanın bir yolu yok ancak söylediğimiz gibi cihazla ilgili devamlı teaser video ve görsellerin yayınlanması yakın zamanda resmiyet kazanabileceğinin bir göstergesi. Çinli şirket şu ana kadar telefonun işlemci, RAM ve depolama seçenekleriyle birlikte cam arka panel ve çentikli tasarım gibi belirli bazı özellikleri hakkında bilgiler verdi.

Şimdiye kadarki en pahalı OnePlus telefon olabilir

Akıllı telefonun amiral gemisi modellerde görmeye alıştığımız şekilde suya dayanıklı olabileceği de belirtiliyor. Her şey oldukça iyi ancak fiyatlandırmayla ilgili söylentilere bakılırsa OnePlus 6 şirketin bugüne kadarki en pahalı telefonu olabilir.
Sızan bilgilere göre OnePlus 6'nın 64 GB'lık modeli 523 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sürülecek. 128 GB depolama kapasitesine sahip varyantı 600 dolar olacak. Ayrıca OnePlus 6 Premium olarak adlandırılacağı iddia edilen 256 GB'lık modelin ise 692 dolar fiyat etiketi taşıması bekleniyor.
Her halükarda şu an için kesin konuşmak zor ancak 18 Mayıs tarihi doğruysa şirket bugünlerde lansman etkinliği için davetiye gönderimine başlayabilir. Dolayısıyla çok yakında OnePlus 6 ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olabiliriz.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VgN5rrMTG54J:https://www.moneycontrol.com/news/technology/oneplus-6-launch-date-confirmed-for-may-18-price-tipped-at-rs-39999-2552841.html+&cd=6&hl=en&ct=clnk&gl=ph Yorum Yaz
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Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen
Artık şu lansmanı yapsalar da rahatlasak.
OnePlus özünü kaybetti. Eskiden ucuz fiyata üst segment telefonlardi. Şimdi fiyatlari diğer şirketlerin fiyatlarına yakın yani artık "Flagship killer" değil gözümde
Artık şu lansmanı yapsalar da rahatlasak.OnePlus özünü kaybetti. Eskiden ucuz fiyata üst segment telefonlardi. Şimdi fiyatlari diğer şirketlerin fiyatları...
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renega 1 yıl Cihat_,
boşuna değil, 2018 model havasını yaratmak için
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aycibin 1 yıl
kamera dizilimi,yuvarlatılmış köşeler ve yine yuvarlatılmış çentik baya iphoneX olmuş.zaten oneplus iphone taklit etmeyi sever.oneplus5 de çıktığında iphone7plus'ın kopyasıydı.fiyat performans markası olmakla bunun alakası yok.kendine has bir tasarım dilin olsun be yazık.hem marka hem çin malı imajını düşürüyorlar.oneplus hissedarları gelir şimdi.
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Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen
Artık şu lansmanı yapsalar da rahatlasak.
OnePlus özünü kaybetti. Eskiden ucuz fiyata üst segment telefonlardi. Şimdi fiyatlari diğer şirketlerin fiyatlarına yakın yani artık "Flagship killer" değil gözümde
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renega 1 yıl psicik96
amaçları iphone x'e benzetmek değil. yeni telefon imajı. mesela ben kşmse çentikli telefon görsem 2018 model amiral gemilerinden biri diyorum. Firmalarım yaratmaya çalıştığı yeni telefon imajı bu.
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Cihat_, 1 yıl renega
Tam tersi bilerek Apple'a benzetiliyor sebebi ise iPhone dünyada en çok çinde satılıyor ve çin pazarı dünyanın en büyük cep telefonu pazarı bu yüzden iPhone'a benzeyen telefonların satış potansiyeli daha yüksek oluyor markalar boşuna birebir kopyalamıyor tasarımını.
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psicik96 1 yıl
Vay arkadaş ya herşeyi anlıyorumda nedir bu Iphone X özentiliği onu anlamıyorum .
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bkamber 1 yıl
hadi bakalim bekliyoruz
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