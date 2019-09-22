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    Android 10 tabanlı OxygenOS 10, OnePlus 7 serisi için yayınlandı

    Beta aşamalarında Android 10 hazırlıklarına başlayan OnePlus, final sürümüyle birlikte stabil OxygenOS 10’u dağıtmaya başladı. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro kullanıcıları indirebilecekler.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Android 10 tabanlı OxygenOS 10, OnePlus 7 serisi için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör
    Android 10’un final sürümüne ulaşmasıyla birlikte gözler akıllı telefon üreticilerine çevrildi. Amiral gemisi modellerle  Android 10 güncellemeleri başlıyor. OnePlus da hızlı davranan firmalardan olarak OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için OxygenOS 10 tabanlı Android 10 güncellemesini yayınlamaya başladı.

    Ek yenilikler

    Android 10’a ek olarak firma farklı özellikler de ekliyor. Bunlar, yeni arayüz tasarımı, konum izinleri için yeni gizlilik seçenekleri, ayarlar bölümünün simgelerini değiştirebilme, kaydırarak geri gitmek için tam ekran hareketleri, oyunlar için Game Space özelliği vb. şeklinde sıralanabiliyor.

    OxygenOS 10 kademli olarak dağıtılıyor. Dolayısıyla güncellemeyi cihazınızda görmeniz biraz zaman alabilir. Tabii ki OTA dosyaları yardımıyla beklemeden cihazınızı güncellemeniz mümkün. Ancak kademeli yayınlanmasının sebebi olası hataların önüne geçmek. Yani güncellemenin resmi olarak yayınlanmasını beklemeniz yararınıza olacaktır.

    Ayrıca Bkz. "YouTube Music’e “haftalık keşif” listesi eklendi"

    Android 10 yayınlansa da güncellemenin tüm cihazlara gelmesi oldukça uzun zaman alacak. OnePlus gibi bazı akıllı telefon üreticileri hızlı davranarak kullanıcıların gözünde öne geçmeye çalışıyorlar. Ancak her ne olursa olsun Android tarafında güncellemeler için önemli değişiklikler gerektiği ortada.



    https://www.xda-developers.com/oxygenos-android-10-oneplus-7-pro/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    andryoit 20 dk.
    Oneplus gibi görece küçük firma bile bu kadar hızlı güncelleme dağıtabiliyorken Samsung gibi dev markaların yıllardır bu işi becerememesi iyi niyetle açıklanamaz
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