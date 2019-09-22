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    YouTube Music’e “haftalık keşif” listesi eklendi

    Ülkemizde de kullanıma açılan YouTube Music yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Spotify’ın popüler “haftalık keşif” listesine benzer bir liste YouTube Music’de yerini aldı.
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    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    YouTube Music’e “haftalık keşif” listesi eklendi
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    Çevrimiçi müzik servisi pastası bugüne kadar Spotify ve Apple Music arasında paylaşılıyordu. Her ne kadar Tidal, Deezer gibi farklı platformlar olsa da asıl rekabete dahil değiller. Ancak vites yükselten YouTube Music, görünen o ki üst sıralardaki rekabete dahil olmaya kararlı. En azından eklediği yeni özellikler buna işaret ediyor. Bunlardan en sonuncusu “haftalık keşif” özelliği.

    Discover Mix

    Çevrimiçi müzik servislerinin en çok sevilen noktası şarkı önerileri. Haliyle firmalar da bu konuda çalışmalara önem veriyor. Ancak haberimiz içerisinde de sıkça tekrar ettiğimiz Spotify’ın “Haftalık keşif” listesi bu konu da oldukça iyi. Kullanıcılara verdiği başarılı tavsiyelerle platforma önemli katkı sağladığı kesin. YouTube da bu listeye benzer Discover Mix çalma listesini kullanıcılara sunmaya başladı. Aynı Haftalık Keşif’de olduğu gibi dinleme alışkanlıklarınıza göre sevebileceğiniz şarkıları bulabileceksiniz. 49 şarkıdan oluşan Discover Mix listesi her hafta yenilenecek.

    Ayrıca Bkz. "Realme X2, Super AMOLED ekran ve ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğini sunacak"

    Ülkemize de giriş yapan YouTube Music hizmeti, reklamsız YouTube Premium ile birleşince iddialı bir hizmet haline geliyor. Doğru hamlelerle YouTube Music’in kullanıcı sayısında ciddi artışlar görmemiz olası. Spotify önderliğinde yükselişe devam eden çevrimiçi müzik pazarında sıralama değişimi olacak mı, hep birlikte göreceğiz.



    https://9to5google.com/2019/09/21/youtube-music-discover-mix/ Yorum Yaz
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    TearsForFears 57 dk.
    Youtube premium aldım içinde youtube music de vardı gayet iyi paket. Bir yandan youtube u reklamsız, indirme seçenekleriyle kullanırken diğer yandan spotify da bulamadığım şarkıları youtube da buluyorum. Tabi şarkıdan kastım bazen videoları sese çevirmek oluyor.
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    dere.beyi 2 sa.
    Deezer'ı tek geçerim 10 numara ses kalitesi var spotify bile o kaliteye ulaşamadı isteyen denesin...
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