YouTube Music’e “haftalık keşif” listesi eklendi

Çevrimiçi müzik servisi pastası bugüne kadar Spotify ve Apple Music arasında paylaşılıyordu. Her ne kadar Tidal, Deezer gibi farklı platformlar olsa da asıl rekabete dahil değiller. Ancak vites yükselten YouTube Music, görünen o ki üst sıralardaki rekabete dahil olmaya kararlı. En azından eklediği yeni özellikler buna işaret ediyor. Bunlardan en sonuncusu “haftalık keşif” özelliği.

Discover Mix

Çevrimiçi müzik servislerinin en çok sevilen noktası şarkı önerileri. Haliyle firmalar da bu konuda çalışmalara önem veriyor. Ancak haberimiz içerisinde de sıkça tekrar ettiğimiz Spotify’ın “Haftalık keşif” listesi bu konu da oldukça iyi. Kullanıcılara verdiği başarılı tavsiyelerle platforma önemli katkı sağladığı kesin. YouTube da bu listeye benzer Discover Mix çalma listesini kullanıcılara sunmaya başladı. Aynı Haftalık Keşif’de olduğu gibi dinleme alışkanlıklarınıza göre sevebileceğiniz şarkıları bulabileceksiniz. 49 şarkıdan oluşan Discover Mix listesi her hafta yenilenecek.

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Ülkemize de giriş yapan YouTube Music hizmeti, reklamsız YouTube Premium ile birleşince iddialı bir hizmet haline geliyor. Doğru hamlelerle YouTube Music’in kullanıcı sayısında ciddi artışlar görmemiz olası. Spotify önderliğinde yükselişe devam eden çevrimiçi müzik pazarında sıralama değişimi olacak mı, hep birlikte göreceğiz.

https://9to5google.com/2019/09/21/youtube-music-discover-mix/