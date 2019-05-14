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Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’dan yeni fotoğraflar

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro Türkiye saati ile 18:00’da tanıtılacak. Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’nun çalışır haldeki yeni resimleri ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’dan yeni fotoğraflar
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OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro uzun zamandır gündemi meşgul ediyor. Yılın en çok merak edilen modelleri arasında olan bu iki cihaz için bekleyiş bugün itibariyle son bulacak. Türkiye saati ile 18:00’da düzenlenecek etkinlikte, OnePlus’ın yeni modelleri resmiyet kazanacak. Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’nun çalışır halde fotoğrafları ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Redmi Note 7 satış adedi Hindistan’da 2 milyonu geçti"

Çerçevesiz tasarım

Yeni fotoğraflarda önceki sızıntılardan çok da farklı bir şey görülmüyor. Sizlere aktardığımızNebula Mavi” renk seçeneği canlı bir şekilde görüntülenmiş oldu. Cihazın ön tarafı, açılır kapanır kamera mekanizması sayesinde oluşan tamamen çerçevesiz ekran ile oldukça şık görünüyor. Arka kapağın yansımalarla telefona farklı bir hava kattığını da söylemeliyiz. Fark edebileceğiniz üzere üçlü arka kamera paketi ile gelen cihazın ana sensörü 48 MP olacak. Tasarıma yeni eklenen detaylardan biri ise ortadaki OnePlus logosundan ayrı olarak en alta da metin şeklinde OnePlus logosu yerleştirilmesi.

Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’dan yeni fotoğraflar
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Cihazın sızdırılan özellikleri 6.67 inç AMOLED 90 Hz ekran, 3120 x 1440 piksel çözünürlük, Snapdragon 855 yonga seti UFS 3.0 depolama, 12 GB’a kadar RAM vb. şeklinde. Tüm bilgileri resmi olarak almamıza çok az bir süre kaldı. DonanımHaber’i takipte kalarak cihazlar tanıtıldığı anda haberdar olabilirsiniz. Ayrıca etkinliği canlı izlemek isteyenler aşağıdaki videoya bakabilirler.


https://www.gizmochina.com/2019/05/14/oneplus-7-pro-hands-on-images-reveal-its-front-and-rear-design/ Yorum Yaz
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dodofran 3 hf. en beğenilen
gene başlık altında bolca boş yapılmış.
apple denen firma yıllardır yüzde 60 ekran gövde oranlı 4 inçlik telefonlar üretirken. son 2 seridir de aynı geniş çentikli garabet tasarım kullanırken oneplus firması op6 da küçük çentik, op 6t de damla çentik şimdi op 7 proda da sıfır çentik kullanıyor.
inovasyon ne demekmiş öğrenin. bir de fiyatına laf etmişler nedense apple başlıklarında göremiyoruz fiyat ekeştirilerini. abi apple sonuçta ya olacak o kadar deniyor nedense. siz devam 1000 dolara 2.5 saatte şarj olan yakında içinden telefon bile çıkmayacak (!) raddeye gelen, her şeyi müşteriyi daha çok nasıl yolarız olan firmaya tapmaya.
oppo başta olmak üzere çinliler son yılların en inovatif tasarımlarını yapadursunlar.
gene başlık altında bolca boş yapılmış.apple denen firma yıllardır yüzde 60 ekran gövde oranlı 4 inçlik telefonlar üretirken. son 2 seridir de aynı geniş ç...
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu
Tasarım olarak Samsung'tan sonra en çok beğendiğim cihazlar Oppo ve One Plus markalarından geliyor. Son 3-4 amiral gemi modeli gerçekten heyecanlandırdı keza bu da öyle.
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cemus 3 hf.
Tamam anladık artık hepiniz ekranları bükebiliyorsunuz. Yeter artık eyip bükmeden başka tasarımlar yapın.
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Askaparta 3 hf.
Cep telefonu Oppo ooooooo,sizi düşünür ooooooo. Oppo iyidir.
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Sharparrow 3 hf.
Bununda mı ekranı yamuk yapma beeee.... Şu kenarlarını yana kıvırmaktan ne anlıyorlar acaba.. sadece görüntünün geometrisini bozuyorlar
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dodofran 3 hf. en beğenilen
gene başlık altında bolca boş yapılmış.
apple denen firma yıllardır yüzde 60 ekran gövde oranlı 4 inçlik telefonlar üretirken. son 2 seridir de aynı geniş çentikli garabet tasarım kullanırken oneplus firması op6 da küçük çentik, op 6t de damla çentik şimdi op 7 proda da sıfır çentik kullanıyor.
inovasyon ne demekmiş öğrenin. bir de fiyatına laf etmişler nedense apple başlıklarında göremiyoruz fiyat ekeştirilerini. abi apple sonuçta ya olacak o kadar deniyor nedense. siz devam 1000 dolara 2.5 saatte şarj olan yakında içinden telefon bile çıkmayacak (!) raddeye gelen, her şeyi müşteriyi daha çok nasıl yolarız olan firmaya tapmaya.
oppo başta olmak üzere çinliler son yılların en inovatif tasarımlarını yapadursunlar.
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Şıh Hazretleri 3 hf.
Şu alt çerçeveyi bir türlü kaldıramadılar yahu, aşırı itici duruyor.
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TearsForFears 3 hf.
Zenfone 6 beni daha çok heyecanlandırıyor ve tabi resmi garantili ülkemize gelecek olması beklentiyi artırıyor. Artık her telefonda 48 mp kamera görmeye başladık. Amiral gemiden tutun 150 dolarlık redmi note 7 de de var.
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smart1978 3 hf.
Motorlu veya motorsuz mekanik aksamlari ( parcalari ) kac defa fiziksel kullanima kadar dayaniklidir? Hafif toz vs ile icindeki mekanizma tutukluk ta yapabilir ve kullanici hatasi da denilebilir! Ayrica toza karsi dayanikligi ifade eden ( su da var elbette ) IP68 IP67 sertifikasiyonu da kesinlikle olmayacaktir ... Hafif bir yagmur yagiyor kamerayi acarak su damlasi icine sizacak bunu biliyor olmak bile cihazi rahat kullandirmanizi engelleyecektir.
Yenilikci tasarim boyle olmaz...
Meraktan alanlar olur ama pek tutulmayacaktir ... Cikintinin her turlusu SAKATTIR.
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shkoksal 3 hf. smart1978
Firma bununla ilgili bir garanti verecektir. 200.000 kullanıma kadar dayanıklı gibisinden. Gidip plaj kumuna sokarsanız telefonu elbette bu kullanıcı hatası sayılabilir. Ayrıyeten cihaz IP sertifikasına sahip değil fakat suya ve toza dayanıklı. Şirket, sertifikaya para ödeyip fiyatı arttırmak istememiş. Bunu açıkladılar. Bu sayede olası bir plaj kumuyla temasta su ile temizleyip kurutabilirsiniz.
Bu tasarım yenilikçi değil, rüştünü ispatlamış bir tasarımdır. Son senelerin popüler tasarımı pop-up kameralar.
Merak etmeyin, koskoca firmaların mühendisleri bunu uygun gördüyse vardır bir bildikleri. Gerekli ar-ge ve testler de yapılmıştır.
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mekan54 3 hf. shkoksal
Teşekkürler.one plus olarak düzelttim. Huawei Samsung cihazlara ne kadar fiyatlarda tepki göstersek de ülkemize yatırım yaptıkları sürece kazanacaklardır. Az önce yanlış yazdığım oppo da one plus da ülkemize yatırım yaparlarsa onlarda kazanır. Ben ne kadar oneplus cihazlarını sevmesem de ,emek harcanan yatırım yapılan servis desteği verilen cihazlar kaybetmeyeceklerdir.Ne de olsa dünyanın en güçlü firmaları arasında telefon firmaları yeralmaktadır.Birbirleriyle de yarış içerisindeler.
Son olarak, üreten kazanır diyorum.
İyi forumlar
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smart1978 3 hf.
Devletini seven alsin :)
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