Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’dan yeni fotoğraflar

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro uzun zamandır gündemi meşgul ediyor. Yılın en çok merak edilen modelleri arasında olan bu iki cihaz için bekleyiş bugün itibariyle son bulacak. Türkiye saati ile 18:00’da düzenlenecek etkinlikte, OnePlus’ın yeni modelleri resmiyet kazanacak. Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’nun çalışır halde fotoğrafları ortaya çıktı.

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Çerçevesiz tasarım

Yeni fotoğraflarda önceki sızıntılardan çok da farklı bir şey görülmüyor. Sizlere aktardığımız “Nebula Mavi” renk seçeneği canlı bir şekilde görüntülenmiş oldu. Cihazın ön tarafı, açılır kapanır kamera mekanizması sayesinde oluşan tamamen çerçevesiz ekran ile oldukça şık görünüyor. Arka kapağın yansımalarla telefona farklı bir hava kattığını da söylemeliyiz. Fark edebileceğiniz üzere üçlü arka kamera paketi ile gelen cihazın ana sensörü 48 MP olacak. Tasarıma yeni eklenen detaylardan biri ise ortadaki OnePlus logosundan ayrı olarak en alta da metin şeklinde OnePlus logosu yerleştirilmesi.

Cihazın sızdırılan özellikleri 6.67 inç AMOLED 90 Hz ekran, 3120 x 1440 piksel çözünürlük, Snapdragon 855 yonga seti UFS 3.0 depolama, 12 GB’a kadar RAM vb. şeklinde. Tüm bilgileri resmi olarak almamıza çok az bir süre kaldı. DonanımHaber’i takipte kalarak cihazlar tanıtıldığı anda haberdar olabilirsiniz. Ayrıca etkinliği canlı izlemek isteyenler aşağıdaki videoya bakabilirler.

https://www.gizmochina.com/2019/05/14/oneplus-7-pro-hands-on-images-reveal-its-front-and-rear-design/