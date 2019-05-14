Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’dan yeni fotoğraflar

Çerçevesiz tasarım
Yeni fotoğraflarda önceki sızıntılardan çok da farklı bir şey görülmüyor. Sizlere aktardığımız “Nebula Mavi” renk seçeneği canlı bir şekilde görüntülenmiş oldu. Cihazın ön tarafı, açılır kapanır kamera mekanizması sayesinde oluşan tamamen çerçevesiz ekran ile oldukça şık görünüyor. Arka kapağın yansımalarla telefona farklı bir hava kattığını da söylemeliyiz. Fark edebileceğiniz üzere üçlü arka kamera paketi ile gelen cihazın ana sensörü 48 MP olacak. Tasarıma yeni eklenen detaylardan biri ise ortadaki OnePlus logosundan ayrı olarak en alta da metin şeklinde OnePlus logosu yerleştirilmesi.
Cihazın sızdırılan özellikleri 6.67 inç AMOLED 90 Hz ekran, 3120 x 1440 piksel çözünürlük, Snapdragon 855 yonga seti UFS 3.0 depolama, 12 GB’a kadar RAM vb. şeklinde. Tüm bilgileri resmi olarak almamıza çok az bir süre kaldı. DonanımHaber’i takipte kalarak cihazlar tanıtıldığı anda haberdar olabilirsiniz. Ayrıca etkinliği canlı izlemek isteyenler aşağıdaki videoya bakabilirler.
https://www.gizmochina.com/2019/05/14/oneplus-7-pro-hands-on-images-reveal-its-front-and-rear-design/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
apple denen firma yıllardır yüzde 60 ekran gövde oranlı 4 inçlik telefonlar üretirken. son 2 seridir de aynı geniş çentikli garabet tasarım kullanırken oneplus firması op6 da küçük çentik, op 6t de damla çentik şimdi op 7 proda da sıfır çentik kullanıyor.
inovasyon ne demekmiş öğrenin. bir de fiyatına laf etmişler nedense apple başlıklarında göremiyoruz fiyat ekeştirilerini. abi apple sonuçta ya olacak o kadar deniyor nedense. siz devam 1000 dolara 2.5 saatte şarj olan yakında içinden telefon bile çıkmayacak (!) raddeye gelen, her şeyi müşteriyi daha çok nasıl yolarız olan firmaya tapmaya.
oppo başta olmak üzere çinliler son yılların en inovatif tasarımlarını yapadursunlar.