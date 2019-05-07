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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus 7’nin görselleri ortaya çıktı, su damlası çentik ile geliyor

OnePlus 7 modelinin basın görselleri ortaya çıktı. OnePlus 7 Pro’daki açılır kapanır ön kamera mekanizması OnePlus 7’de yer almıyor. Fiyat odaklı bu tercih hakkında detaylar haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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OnePlus 7’nin görselleri ortaya çıktı, su damlası çentik ile geliyor
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Yeni OnePlus akıllı telefonları görmemize bir hafta kaldı. Sızıntılar ve firmanın paylaşımları OnePlus 7 Pro modeline yönelikken standart OnePlus 7 biraz geride kalmıştı. Bugün ortaya çıkan basın görselleriyle OnePlus 7’nin tasarımı da netleşmiş oldu. Cihaz su damlası çentik ile geliyor.

OnePlus 6T’ye oldukça benzer

OnePlus 7 Pro, açılır kapanır ön kamera mekanizması ve 90 Hz kavisli ekran gibi özellikleriyle kullanıcıların dikkati çekmeyi başardı. Standart OnePlus 7 modelinin 90 Hz ekranla olmasa da açılır kapanır ön kamera mekanizmasıyla geleceğini düşünenler vardı. Görünen o ki firma tercihini farklı yönde yapmış. Sızan görsellerde OnePlus 7'nin geçtiğimiz senenin OnePlus 6T modelinden çok da farklı olmadığı görülüyor. Kısacası fiyat avantajını korumak isteyen firma önemli çoğu özelliği Pro modele ayıracak.

Ayrıca Bkz. "2019 model iPhone'larda yeni bir anten teknolojisi kullanılacak"

Arka taraf incelendiğinde çift kamera bizleri karşılıyor. Kamera paketinin ana sensörü 48 MP Sony IMX586. Bunun dışında kapak üzerinde alışık olduğumuz OnePlus logosu mevcut. Farklı olan ise en alta konumlandırılan ikinci OnePlus logosu.

OnePlus 7’nin görselleri ortaya çıktı, su damlası çentik ile geliyor
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Cihazın daha öncesinde sızdırılan teknik özellikleri; 6.41 inç Full HD+ ekran, 3700 mAh batarya, Snapdragon 855, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama ve 5 MP yardımcı arka kamera şeklinde. Performans noktasında herhangi bir farklılık yaşanmasa da kullanıcılardan olumlu tepki alan çerçevesiz ve çentiksiz ekran tasarımının OnePlus 7’de bulunmaması üzücü. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek tanıtımda cihazlar hakkında resmi bilgilere ulaşacağız.


https://winfuture.de/news,108770.html Yorum Yaz
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kemalboran 1 hf.
Birisi buraya "Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi" capsi atsın.
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Askaparta 1 hf.
Bunu niye çıkardılar ki, tek telefon yeter bunlara.
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dodofran 1 hf.
arkadaşlar haberi okuyun lütfen. zaten adamlar asıl yeniliği pro modeline saklıyor (açılır kapanır kamera) bu belli iyileştirmelerle geçen modelin yenilenmiş hali. bir de ne bekliyorsunuz ki zaten piyasada 2-3 farklı tasarım var ön taraf ful ekran. ya damla çentik, ya normal çentik (ki zamanı geçti artık) ya delik ekran ya kızaklı kamera. adamlar bu 2-3 tanesinden birini seçecek yani mecbur. 10 telefonluk a serisi gerçeği varken (a80 hariç hepsi ön tasarımda birbirinin aynısı) oneplus ın altına ee geçen senenin aynısı demek abesle iştigal biraz. adamlar toplam dünyadaki 4-5 tasarım seçeneğinden 2 sini kullanacak zaten telefonlarında.
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paldov 1 hf.
ee 6t'nin aynisi?
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Lova 1 hf.
3 nesildir neredeyse birebir aynı tasarım... Tamam yazılım çok önemli o ayrı konu ama donanımın güzel olmadığında satmadığını da en çok Pixellerden görmüş olmaları lazım.
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Fenomenon 1 hf.
oneplus'ın fiyatı her sene artıyor. bakalım bu sene ne olacak
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