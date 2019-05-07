OnePlus 7’nin görselleri ortaya çıktı, su damlası çentik ile geliyor

Yeni OnePlus akıllı telefonları görmemize bir hafta kaldı. Sızıntılar ve firmanın paylaşımları OnePlus 7 Pro modeline yönelikken standart OnePlus 7 biraz geride kalmıştı. Bugün ortaya çıkan basın görselleriyle OnePlus 7’nin tasarımı da netleşmiş oldu. Cihaz su damlası çentik ile geliyor.

OnePlus 6T’ye oldukça benzer

OnePlus 7 Pro, açılır kapanır ön kamera mekanizması ve 90 Hz kavisli ekran gibi özellikleriyle kullanıcıların dikkati çekmeyi başardı. Standart OnePlus 7 modelinin 90 Hz ekranla olmasa da açılır kapanır ön kamera mekanizmasıyla geleceğini düşünenler vardı. Görünen o ki firma tercihini farklı yönde yapmış. Sızan görsellerde OnePlus 7'nin geçtiğimiz senenin OnePlus 6T modelinden çok da farklı olmadığı görülüyor. Kısacası fiyat avantajını korumak isteyen firma önemli çoğu özelliği Pro modele ayıracak.

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Arka taraf incelendiğinde çift kamera bizleri karşılıyor. Kamera paketinin ana sensörü 48 MP Sony IMX586. Bunun dışında kapak üzerinde alışık olduğumuz OnePlus logosu mevcut. Farklı olan ise en alta konumlandırılan ikinci OnePlus logosu.

Cihazın daha öncesinde sızdırılan teknik özellikleri; 6.41 inç Full HD+ ekran, 3700 mAh batarya, Snapdragon 855, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama ve 5 MP yardımcı arka kamera şeklinde. Performans noktasında herhangi bir farklılık yaşanmasa da kullanıcılardan olumlu tepki alan çerçevesiz ve çentiksiz ekran tasarımının OnePlus 7’de bulunmaması üzücü. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek tanıtımda cihazlar hakkında resmi bilgilere ulaşacağız.

https://winfuture.de/news,108770.html