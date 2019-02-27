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OnePlus 7 kablosuz şarj özelliğine sahip olmayacak

OnePlus CEO'su Pete Lau yeni telefonlarının kablosz şarj özelliğine sahip olmayacağını onayladı. Çinli şirket kendi kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Günümüzde kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonların sayısı giderek artıyor. Fakat ne yazık ki OnePlus telefonlarda henüz bu özellik yok ve görünüşe bakılırsa 2019'da da durum değişmeyecek. Çünkü OnePlus CEO'su Pete Lau bu yıl çıkaracakları telefonun kablosuz olarak şarj edilemeyeceğini onayladı.
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Lau, CNET'e verdiği röportajda "OnePlus şarj konusunda en iyilerden biri. Kablosuz şarj beklentileri karşılamakta yetersiz." dedi. Şu anda OnePlus zaten telefonlarında hızlı şarj teknolojisi sunuyor ancak Lau'nun kablosuz şarjı "yetersiz" olarak nitelemesinin bir nedeni var elbette. Bu da kablosuz şarjın, kabloluya kıyasla daha yavaş olması.

Kendi kablosuz şarj teknolojisini geliştiriyor

Bununla birlikte, Lau'nun mevcut kablosuz şarj teknolojisini küçümseyen söylemleri Çinli şirketin kablosuz şarjı tamamen es geçeceği anlamına gelmiyor. Deneyimli yönetici şirketin daha fazla güç sağlayabilecek bir kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını belirtti. Ancak Lau ne zaman hazır olacağına dair bir tarih vermedi.
Tüm bu bilgiler ışığında OnePlus 7'nin kablosuz şarj desteğine sahip olmayacağını ve büyük olasılıkla bu özellik için OnePlus fanlarının 2020'ye kadar beklemeleri gerekeceğini söyleyebiliriz

https://www.cnet.com/news/the-oneplus-7-wont-have-wireless-charging/ Yorum Yaz
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scorpion20 2 ay
daha yeniler
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bayjkartal 2 ay
kablosuz şarj desteği sunan araçlarda yolculuk sırasında belki ihtiyaç olursa olur yoksa aramadım şimdiye kadar. Eski telefonumda vardı bu özellik ama gereksinim duymadım.
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ufo 2 ay bayjkartal
yeni otomobillerde var kablosuz şarj yeri. Teli oraya koyunca doluyor. YEni yeni daha yani..
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dodofran 2 ay
iyi de kablosuz şarj şu an kablosuz şarj değil ki zaten. telefonu aparata koyuyorsun aparatı kabloyla fişe takıyorsun. yanii şarj ederken bile kullanamıyorsun telefonu. ama kablolu şarjda en azından eline alıp bakma hatta oyun falan oynama şansın bile var. yani havadan elektrik iletimi bulunmadığı sürece kablosuz şarj aslında saçma ve gereksiz bi uygulama. ve kabloluya göre daha ilkel ve kullanışsız bi angarya.
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muratkaya 2 ay
En doğrusunu yapmışlar. Ne kullandım ne de kullanan gördüm. İllaki isteyen küçücük azınlık için kablosuz şarj özelliği olan yüz farklı telefon modelinden birini seçebilir.
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arekamint 2 ay
milyonların aklında ki tek soru.. NEDEN ?
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PeYLeR. 2 ay
Deneyimleyen varsa söylesin. Kablosuz şarj kullanışlı mı? Ben akşamdan akşama şarja takan biri olarak kablolu kablosuz olmuş önemsemiyorum.
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WoXeD 2 ay
"en hızlı kablosuz şarj bizde" diyecek konuma gelmeden oneplus bunu koymaz,keza gerekte yok. kılıfın içine takılan 5 dolarlık aparat zaten yavaşda olsa şarjı yapıyor.
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Usbehci 2 ay
Acaba burada yorum yapanlardan kaçı bu teknolojiyi adam akıllı kullandı. Hem daha fazla güç harcayan hem de kullanışsız bir teknoloji cep telefonları için. Görüntüden başka bir şey değil.
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V4LKyR 2 ay
Geçen sene de aynısını söylemişti... Demek ki OnePlus 8'de de olmayacak.
Hahahah yazık ya.
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ozmenakif 2 ay
Yavaş deyip de koymamak saçmalık. Sen yavaş mavaş koy, hızlısını yapınca onu da koyarsın ileride yeni modellere. Bahane mi şimdi bu?
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intel7mix 2 ay ozmenakif
Apple gibi bu firma hazır olmadan koymaz. Koyarsa tam koyar adam akıllı çalışır. Yavaş sarj olursa zaten esprisi kalmaz kimse kullanmaz. Kafede otururken şarj eder o kadar. Kafede otururkende elinden telefon düşen görmedim ama neyse.
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akıllı telefon, kablosuz şarj ve
6 etiket daha cep telefonu pete lau oneplus 7 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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