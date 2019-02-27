OnePlus 7 kablosuz şarj özelliğine sahip olmayacak

Günümüzde kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonların sayısı giderek artıyor. Fakat ne yazık ki OnePlus telefonlarda henüz bu özellik yok ve görünüşe bakılırsa 2019'da da durum değişmeyecek. Çünkü OnePlus CEO'su Pete Lau bu yıl çıkaracakları telefonun kablosuz olarak şarj edilemeyeceğini onayladı.

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Lau, CNET'e verdiği röportajda "OnePlus şarj konusunda en iyilerden biri. Kablosuz şarj beklentileri karşılamakta yetersiz." dedi. Şu anda OnePlus zaten telefonlarında hızlı şarj teknolojisi sunuyor ancak Lau'nun kablosuz şarjı "yetersiz" olarak nitelemesinin bir nedeni var elbette. Bu da kablosuz şarjın, kabloluya kıyasla daha yavaş olması.

Kendi kablosuz şarj teknolojisini geliştiriyor

Bununla birlikte, Lau'nun mevcut kablosuz şarj teknolojisini küçümseyen söylemleri Çinli şirketin kablosuz şarjı tamamen es geçeceği anlamına gelmiyor. Deneyimli yönetici şirketin daha fazla güç sağlayabilecek bir kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını belirtti. Ancak Lau ne zaman hazır olacağına dair bir tarih vermedi.

Tüm bu bilgiler ışığında OnePlus 7'nin kablosuz şarj desteğine sahip olmayacağını ve büyük olasılıkla bu özellik için OnePlus fanlarının 2020'ye kadar beklemeleri gerekeceğini söyleyebiliriz

https://www.cnet.com/news/the-oneplus-7-wont-have-wireless-charging/