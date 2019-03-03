OnePlus 7'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı

OnePlus 7'nin yılın ikinci yarısına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak amiral gemisi telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını görmek için o zamana kadar beklememiz gerekmiyor.

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Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile sıklıkla gündeme gelen Steve Hemmerstoffer, OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonunun 3 boyutlu render görsellerini ve 360 derecelik videosunu yayınladı.

Görüntüler OnePlus 7'nin çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu ancak sürgülü bir mekanizma içermediğini ortaya koyuyor. Bunun yerine Vivo NEX ve Vivo V15 Pro gibi üste doğru açılan bir selfie kamerası var.

Üçlü arka kamera sistemine sahip olacak

6.5 inçlik ekran taşıyan cihaz dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemi ile gelecek. Akıllı telefonun arka panelinde parmak izi tarayıcısı yok bu da ekrana gömülü olabileceği anlamına geliyor.

Cam arka panele sahip olacağını gördüğümüz OnePlus 7 ne yazık ki kablosuz şarj desteği sunmayacak. Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilecek telefonun Warp Charge 30 adı verilen hızlı şarj teknolojisi ile gelmesi bekleniyor.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1102166449886584832