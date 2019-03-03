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OnePlus 7'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus yakında yeni amiral gemisini piyasaya sürecek. OnePlus 7'nin tasarımını gözler önüne seren görseller ve 360 derecelik video yayınlandı.
2 ay
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21
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus 7'nin yılın ikinci yarısına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak amiral gemisi telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını görmek için o zamana kadar beklememiz gerekmiyor.
Ayrıca Bkz. "Meizu 16s'in kamera özellikleri hakkında resmi açıklama geldi"
Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile sıklıkla gündeme gelen Steve Hemmerstoffer, OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonunun 3 boyutlu render görsellerini ve 360 derecelik videosunu yayınladı.
Görüntüler OnePlus 7'nin çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu ancak sürgülü bir mekanizma içermediğini ortaya koyuyor. Bunun yerine Vivo NEX ve Vivo V15 Pro gibi üste doğru açılan bir selfie kamerası var.

Üçlü arka kamera sistemine sahip olacak

6.5 inçlik ekran taşıyan cihaz dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemi ile gelecek. Akıllı telefonun arka panelinde parmak izi tarayıcısı yok bu da ekrana gömülü olabileceği anlamına geliyor.
Cam arka panele sahip olacağını gördüğümüz OnePlus 7 ne yazık ki kablosuz şarj desteği sunmayacak. Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilecek telefonun Warp Charge 30 adı verilen hızlı şarj teknolojisi ile gelmesi bekleniyor.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1102166449886584832 Yorum Yaz
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Statistik 2 ay en beğenilen
Ön kamera için şu ana kadar en iyi çözüm bence, Hem de güvenlik açısından da. Telefonu kullanırken izlenmediginizden emin olursunuz. Ama kulaklık girişinin kaldırılması kötü olmuş. Kocakotlu Apple'ın başlattığı ENOVATİF trend sağolsun
Ön kamera için şu ana kadar en iyi çözüm bence, Hem de güvenlik açısından da. Telefonu kullanırken izlenmediginizden emin olursunuz. Ama kulaklık girişinin kald...
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tugares 2 ay
Şu çentik işinden vazgeçen Android üreticilerini saygı ile selamlıyorum, açılabilen kamerayı icat eden beyin sana saygılar...
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Celonfix 2 ay
Çentik saçmalığından vazgeçip en iyisini yapmışlar. Darısı Samsung'un başına,çentikten daha ucube olan ekranın içine kameradan vazgeçer umarım.
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Fthcyr 2 ay yeni yorumcu
tanıtım yapılmadan satışa çıktı diyorlar
gelsede alsak
memlekette neden doğru düzgün markaları adam gibi birileri getirmiyor ki anlamadım
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mavizaman 2 ay
popup da iyi sürgülü de diğerleri sonra geliyor.
full ekran standart olmalı.
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ICromwelleI 2 ay
Boyut olarak baya büyük olacak gibi ağırlık olarak ağır olacak gibi duruyor. Tasarım olarak iyi duruyor. Mayıs ayı çok uzun bir süre keşke Nisanda falan tanıtılsa.
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DH Misafiri 2 ay
Bu tasarım gerçekten hoş durmuyor her seferinde açılmasını beklicen. Ve hiç güzel durmuyor kızaklı yapıda olsa çok daha iyi olurdu. Güzel gözükmüyor siz beğenmiş olabilirsiniz
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dreamblue35 2 ay
samsung veya LG veya keşke diyorum sharp firmasının panelini kullanmadığı sürece bu telefon sadece kağıt üstündekiler ile kendine müşteri çeker hız, sağlamlık, tasarım vs... bunları artık neredeyse her şirket veriyor farkı yine ekran paneli sağlıyor
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stalker(1979) 2 ay
Alt çerçeve ince görünüyor ancak cihazın kendini de görmek lazım.
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DjiNN 2 ay
5T candır. Hem tek parça metal kasalı hem orasından burasından bişey çıkmıyor. Hem kulaklık girişi var. hemde çentiği yok. daha ne olsun :)
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Pulstar 2 ay
Anlaşıldı, bu saatten sonra U veya V çentikli telefon en iyi seçim duruyor.
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esmerbuyucu 2 ay
Suya dayanıklılıkla uğraşmalarına gerek kalmamış. Tencere, kapak misali 😂
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Askaparta 2 ay
Ön kamerayı bir yere çarpmak kolay olmaz mı?
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