OnePlus 7T ve 7T Pro’nun teknik özellikleri ortaya çıktı

OnePlus 7 serisi çıktığı günlerde oldukça ilgi çekti. Özellikle OnePlus 7 Pro’nun 90 Hz ekranı bunun arkasındaki temel sebep. Şimdi ise gözler OnePlus 7T serisine çevrilmiş durumda. Başarılı sızıntılarıyla bilinen OnLeaks Twitter hesabı, cihazların teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

Snapdragon 855+

Tahmin edebileceğiniz gibi OnePlus 7T ve 7T Pro modellerindeki ilk değişim yonga seti tarafında oluyor. Her iki cihaz da Snapdragon 855+ yonga setinden gücünü alacak. Android 10 tabanlı OxygenOS işletim sistemiyle sunulacak OnePlus 7T serisi, önceki modelden alışık olduğumuz teknik özelliklere ve tasarıma sahip. Tasarım olarak sadece OnePlus 7T’nin dairesel arka kamera alanında farklılık görüyoruz.

OnePlus 7T için konuşulan özellikler, 6.55 inç Full HD+ Fluid AMOLED 90 Hz ekran, 48 MP f/1.6 + 12 MP f/2.2 2x yakınlaştırmalı telefoto + 16 MP f/2.2 ultra geniş açı kamera, 3800 mAh batarya, 128 GB/256 GB depolama seçeneği şeklinde. OnePlus 7T Pro için ise 6.65 inç QHD+ Fluid AMOLED 90 Hz ekran, 48 MP f/1.6 + 8 MP f/2.4 3x yakınlaştırmalı telefoto + 16 MP f/2.2 ultra geniş açı kamera, 4085 mAh batarya, 256 GB depolama seçeneği şeklinde. Her iki cihaz da Warp Charge, ekran üzerinden parmak izi sensörü, 960 FPS yavaş çekim video gibi ek özelliklere sahip.

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Görünen o ki 90 Hz ekran başlangıç modeli olan OnePlus 7T’de de yerini alacak. Tüm detaylar için resmi tanıtımı beklememiz gerek. Daha öncesinde OnePlus 7T serisinin 26 Eylül tarihinde OnePlus TV ile birlikte tanıtılacağı düşünülüyordu. Ancak sızıntının kaynağı, 10 Ekim tarihine işaret ediyor. Kısacası tanıtım tarihi de şimdilik belirsiz.

https://www.gsmarena.com/oneplus_7t_7t_pro_specs_launch_date_leak-news-39183.php