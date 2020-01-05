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    OnePlus 8 Lite'ın canlı görüntüsü sızdı

    OnePlus'ın yakın gelecekte tanıtması beklenen OnePlus 8 ailesinin uygun fiyatlı ve mütevazi bir donanıma sahip olan üyesi OnePlus 8 Lite'ın canlı görüntüsü ortaya çıktı.
    2 hf.
    3,6b
    1
    2
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Geçtiğimiz ay Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın OnePlus 8 Lite isimli yeni bir cihazı piyasaya süreceği ortaya çıkmıştı. Sızıntı telefonun render görsellerini içeriyordu ve tasarımını detaylıca gözler önüne seriyordu. Render görsellerindeki cihaz, Galaxy Note 10 Lite'ınki gibi delikli bir ekrana sahipti ve cihazda iki kamera sensörü ile bir LED flaş barındıran dikdörtgen bir arka kamera kurulumu yer alıyordu.
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    Bugün ise cihazın canlı görüntüleri ortaya çıktı ancak önceki render görüntlerinden çok daha farklı bir tasarıma sahip olduğu görülüyor.
    Ortaya çıkan fotoğraflar OnePlus 8 Lite'ın hayli büyük bir çentiğe sahip olduğunu gösteriyor. OnePlus 6T'ninki gibi bir su damlası çentiği değil, OnePlus 6'daki gibi geniş bir çentik.
    Cihazın canlı görüntülerindeki kamera kurulumunun biçimi, renderlarındaki ile aynı ancak renderlarda iki adet arka kamera sensörü yer alırken, canlı görüntülerdde üç arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, LED flaş kurulumun içinde değil, sensörlerin sol tarafında yer alıyor.
    Arka tarafta fiziksel bir parmak izi tarayıcı yok gibi gözüküyor, bu bakımdan ekrana gömülü parmak izi okuyucu ile gelme ihtimali hayli yüksek.
    Cihazın teknik özelliklerine ve çıkış tarihine dair şu an için hiçbir bilgimiz yok.

    https://www.gizmochina.com/2020/01/05/alleged-live-photos-of-oneplus-8-lite-show-triple-rear-cameras/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Relax Relax 2 hf. en beğenilen
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    Kaynaklarınızı iyi araştırın cihaz çentikli değil. Delik ekranlı. Sizin haberinizdeki cihazlar denenmiş ve kullanılmamış prototipler... Her haberinizde hata bulmaktan yoruldum artık!!!
    [resim] Kaynaklarınızı iyi araştırın cihaz çentikli değil. Delik ekranlı. Sizin haberinizdeki cihazlar denenmiş ve kullanı...
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    Bay Robot 2 hf.
    Yukarıdaki çerçeveye o kamera sığardı zaten...
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    Relax Relax 2 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Kaynaklarınızı iyi araştırın cihaz çentikli değil. Delik ekranlı. Sizin haberinizdeki cihazlar denenmiş ve kullanılmamış prototipler... Her haberinizde hata bulmaktan yoruldum artık!!!
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