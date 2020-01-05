OnePlus 8 Lite'ın canlı görüntüsü sızdı

Geçtiğimiz ay Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın OnePlus 8 Lite isimli yeni bir cihazı piyasaya süreceği ortaya çıkmıştı. Sızıntı telefonun render görsellerini içeriyordu ve tasarımını detaylıca gözler önüne seriyordu. Render görsellerindeki cihaz, Galaxy Note 10 Lite'ınki gibi delikli bir ekrana sahipti ve cihazda iki kamera sensörü ile bir LED flaş barındıran dikdörtgen bir arka kamera kurulumu yer alıyordu.

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Bugün ise cihazın canlı görüntüleri ortaya çıktı ancak önceki render görüntlerinden çok daha farklı bir tasarıma sahip olduğu görülüyor.

Ortaya çıkan fotoğraflar OnePlus 8 Lite'ın hayli büyük bir çentiğe sahip olduğunu gösteriyor. OnePlus 6T'ninki gibi bir su damlası çentiği değil, OnePlus 6'daki gibi geniş bir çentik.

Cihazın canlı görüntülerindeki kamera kurulumunun biçimi, renderlarındaki ile aynı ancak renderlarda iki adet arka kamera sensörü yer alırken, canlı görüntülerdde üç arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, LED flaş kurulumun içinde değil, sensörlerin sol tarafında yer alıyor.

Arka tarafta fiziksel bir parmak izi tarayıcı yok gibi gözüküyor, bu bakımdan ekrana gömülü parmak izi okuyucu ile gelme ihtimali hayli yüksek.

https://www.gizmochina.com/2020/01/05/alleged-live-photos-of-oneplus-8-lite-show-triple-rear-cameras/

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