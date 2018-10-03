OnePlus CEO'su: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, kulaklık girişinden önemli

Çinli teknoloji üreticisi OnePlus'ın, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modeli olan orta ölçekli OnePlus 6T'yi duyurmasına az bir süre kaldı. Şirket, yeni cihazları ile ilgili ser verip sır vermeyen rakiplerinin aksine OnePlus 6T ile ilgili ayrıntıları hiç çekinmeden açıklıyor. OnePlus kurucu ortağı ve CEO'su Pete Lau geçtiğimiz gün CNET'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Kablosuz şarj özelliği olmayacak

Pete Lau, röportajda cihazla ilgili bilinen şeyleri yinelese de ilk olarak cihaza ekrana gömülü parmak izi tarayıcının eklenmesi sonucu, kaldırılan 3.5mm kulaklık girişini yorumlayarak: "Ekrana gömülü parmak izi deneyimini yaşadıktan sonra ona aşık olacaksınız." ifadelerini kullandı.

https://www.cnet.com/news/oneplus-ceo-6ts-in-screen-fingerprint-sensor-wins-over-missing-headphone-jack/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu deneyimi kullanıcılarına sunmak içinbelirten CEO, ayrıca OnePlus 6T'ninda doğruladı. Müşterilerin "" adı verilen hızlı şarj teknolojisine alışkın olduklarını söyleyen Lau, benzer bir deneyimi kablosuz olarak sunmak cihazınvesağlayacağını ifade edek konuyu "Kablosuz şarjın sıcaklığa etki etmeden çalışabileceği teknolojiye geldiğimiz gün, bu teknolojiyi cihazlarımıza entegre edeceğiz." cümleleriyle noktaladı.