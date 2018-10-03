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OnePlus CEO'su: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, kulaklık girişinden önemli

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, yaklaşan yeni cihazları ile ilgili oldukça şeffaf bir tutum sergiliyor. Zira şirketin CEO'su Pete Lau verdiği bir röportajda önemli açıklamalar yaptı.
7 ay
3,5b
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27
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji üreticisi OnePlus'ın, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modeli olan orta ölçekli OnePlus 6T'yi duyurmasına az bir süre kaldı. Şirket, yeni cihazları ile ilgili ser verip sır vermeyen rakiplerinin aksine OnePlus 6T ile ilgili ayrıntıları hiç çekinmeden açıklıyor. OnePlus kurucu ortağı ve CEO'su Pete Lau geçtiğimiz gün CNET'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Kablosuz şarj özelliği olmayacak

Pete Lau, röportajda cihazla ilgili bilinen şeyleri yinelese de ilk olarak cihaza ekrana gömülü parmak izi tarayıcının eklenmesi sonucu, kaldırılan 3.5mm kulaklık girişini yorumlayarak: "Ekrana gömülü parmak izi deneyimini yaşadıktan sonra ona aşık olacaksınız." ifadelerini kullandı.
Bu deneyimi kullanıcılarına sunmak için kulaklık girişini kaldırdıklarını belirten CEO, ayrıca OnePlus 6T'nin kablosuz şarj olmayacağını da doğruladı. Müşterilerin "Dash Şarj" adı verilen hızlı şarj teknolojisine alışkın olduklarını söyleyen Lau, benzer bir deneyimi kablosuz olarak sunmak cihazın daha da kalın olmasını ve daha fazla ısınmasını sağlayacağını ifade edek konuyu "Kablosuz şarjın sıcaklığa etki etmeden çalışabileceği teknolojiye geldiğimiz gün, bu teknolojiyi cihazlarımıza entegre edeceğiz." cümleleriyle noktaladı.

https://www.cnet.com/news/oneplus-ceo-6ts-in-screen-fingerprint-sensor-wins-over-missing-headphone-jack/ Yorum Yaz
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Whisper 7 ay en beğenilen
Kulaklık girişini kaldıran zihniyete lanet olsun. O salak dönüştürücüleri yanımda taşıman zorunda değilim.
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khytr89 7 ay
3.5 hi-res kulaklığımı kullanamamaktansa, desenle ekran kilidini açarım daha iyi.
Ekran açma işlemi belki 1sn den 3sn ye çıkacak ama bt kulaklığın şarjı bitecek mi endişesi taşımadan saatlerce müzik dinleyebileceğim.
3.5 hi-res kulaklığımı kullanamamaktansa, desenle ekran kilidini açarım daha iyi.Ekran açma işlemi belki 1sn den 3sn ye çıkacak ama bt kulaklığın şarjı bit...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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ANIL.K 7 ay
Yakında telefon etmek için dönüştürücü kullanmamız gerekirse şaşırmayacağım.
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~Lion King~ 7 ay
Telefonu değiştireceğim ancak piyasadaki telefonları aldığımda yakında çöp olacağını biliyorum. Ekrandan parmak okuma ile gelsin de 3.5mm jak girişi, kablosuz şarj filan olmasın. Alayı gereksiz özellikler. 7 Plus kullanıyorum hiç eksikliğini hissetmedim 3.5mm'nin.
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tugares 7 ay
Ben sayın CEO ile aynı fikirde değilim ne yazık ki...
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WoXeD 7 ay
kulaklık soketi 1 dolarlık ürün bile değil ne maliyeti olacak.bunun yerine oraya oneplus one daki gibi 2 seviyeli hoparlör koydularsa ne ala. 2. birşey biz kullanıcılarımızın kablosuz kulaklıklara geçişinin arttığını gördük dedi ki haklı bende 1 senedir qfy pro kulaklık kullanıyorum.AMA ses çözümleme özelleştirmelerini sadece kabloluda yapıyor cihaz ekstradan ekolayzır kuruyorum spotfy da adam gibi ses almak için. bu ses özelleştirmeyi kablosuzada getirirlerse sorun yok. kulaklığını seven kablolu yada kablosuz dönüştürücü alır yada jack olan modeli alır. tartışmanın lüzumu yok. oneplus ı seven hertürlü alır zaten.
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kreat 7 ay
Lg pili yüksek, ekranı 2k olmayan, hi-res bi telefon yapsa da alsak, gerçi nasıl alıcaz orası da ayrı bi sorun.
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bwhiteshark 7 ay

Bu telefonun ses çipi HTC'ninki ayarında olmadıkça kaliteli hifi kulaklığı göstermeyecektir. Genelde kulaklık ömürleri sık kullananlar için 1-2 sene , sonuda bir yerden kablolar kopar. O zamana kadar daha fazla Type C kulaklık satışta olur, biraz önce baktım JBL , Xiaomi satmaya başlamış.
Ancak su geçirmeme doğruysa saçma olmuş. Sertifika için para mı ödüyorlar? Maliyetten kaçmışlar.
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kesbi 7 ay
Kulaklık girişi olsun asma kilitle bile açarım. Sallamış.
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OverClocK1ng 7 ay
"Kablosuz şarj özelliği olmayacak"
Telefona niye su geçirmezlik koymadığı belli oldu.
Bana sorsalar "Su geçirmezlik olup, kablosuz şarj da olsun mu yoksa su geçirmezlik de olmasın kablosuz şarj da ama onlar yerine ekrandan parmak izi okuma mı olsun" deseler tabi ki su geçirmezlik ve kablosuz şarjı isterim.
Adamlar hem su geçirmez yapmıyorlar. Hem kulaklık çıkışını kaldırıyorlar.
Hem kablosuz şarjı koymuyorlar.
Bütün bunlar ne içinmiş? Ekrandan parmak izi okumayı çok sevecekmişiz.
Oldu gözlerim doldu.
Telefonum su geçirmez. Parmak izi okuyucusu da var. İri okuyucusu da var.
Stereo hoparlörü de var. Kulaklık çıkışı da var. Kablosuz şarj da var.
Kalp atış sensörü de var, Barometre sensörü, Pusula sensörü de var
3D Touch da var. Var da var. Ama kırptığı bir şey yok.
Önemli olan bir özellik koyarken güzel diğer özellikleri çıkartmadan koymak...
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WoXeD 7 ay OverClocK1ng
telefon su geçirmiyor zaten yığınla test var. sadece ip sertifikası yok onuda maliyet için almıyorlar.hoş olupta cayır cayır su alan cihazlarda var.klavye mühendisliği yapmanın alemi yok.
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Johan Elmander 7 ay
Daha önemli değil, koy arkaya parmak izini, daha bile konforlu masadan kaldırmadan açma senaryosu dışında.
Samsung ve LG'ye kaldık.
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yorumculuklar 7 ay
Artık dönüştürücü modundan da çıkmak lazım. Kablosuz kulaklıklar makul fiyat ve kalite seviyelerine geldiler.
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Xtrud 7 ay yorumculuklar
yorumculuklar
Artık dönüştürücü modundan da çıkmak lazım. Kablosuz kulaklıklar makul fiyat ve kalite seviyelerine geldiler.

Ses kaliteleri leş gibi. Herkesi youtubedan müzik dinliyor sanmayın.
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V2 7 ay
Kulaklık girişi gömülü parmak izinden önemli.
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