OnePlus CEO'su: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, kulaklık girişinden önemli

Teknoloji Editörü
Çinli teknoloji üreticisi OnePlus'ın, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modeli olan orta ölçekli OnePlus 6T'yi duyurmasına az bir süre kaldı. Şirket, yeni cihazları ile ilgili ser verip sır vermeyen rakiplerinin aksine OnePlus 6T ile ilgili ayrıntıları hiç çekinmeden açıklıyor. OnePlus kurucu ortağı ve CEO'su Pete Lau geçtiğimiz gün CNET'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.
Kablosuz şarj özelliği olmayacak
Pete Lau, röportajda cihazla ilgili bilinen şeyleri yinelese de ilk olarak cihaza ekrana gömülü parmak izi tarayıcının eklenmesi sonucu, kaldırılan 3.5mm kulaklık girişini yorumlayarak: "Ekrana gömülü parmak izi deneyimini yaşadıktan sonra ona aşık olacaksınız." ifadelerini kullandı.Bu deneyimi kullanıcılarına sunmak için kulaklık girişini kaldırdıklarını belirten CEO, ayrıca OnePlus 6T'nin kablosuz şarj olmayacağını da doğruladı. Müşterilerin "Dash Şarj" adı verilen hızlı şarj teknolojisine alışkın olduklarını söyleyen Lau, benzer bir deneyimi kablosuz olarak sunmak cihazın daha da kalın olmasını ve daha fazla ısınmasını sağlayacağını ifade edek konuyu "Kablosuz şarjın sıcaklığa etki etmeden çalışabileceği teknolojiye geldiğimiz gün, bu teknolojiyi cihazlarımıza entegre edeceğiz." cümleleriyle noktaladı.
https://www.cnet.com/news/oneplus-ceo-6ts-in-screen-fingerprint-sensor-wins-over-missing-headphone-jack/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekran açma işlemi belki 1sn den 3sn ye çıkacak ama bt kulaklığın şarjı bitecek mi endişesi taşımadan saatlerce müzik dinleyebileceğim.