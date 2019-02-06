OnePlus, MWC 2019'da özel bir etkinlik düzenleyecek

OnePlus'ın şu anda birkaç yeni telefon üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bunlardan biri OnePlus 7 diğeri ise 5G özellikli ayrı bir akıllı telefon. Ancak şirketin başka planlarının da olabileceği anlaşılıyor.

Ayrıca Bkz.

"Vivo V15 Pro resmi lansmanından önce ortaya çıktı"

Çinli teknoloji devi 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) bir etkinlik düzenleyecek. Enteresan olan şey ise söz konusu etkinliğin kapalı kapılar ardında sadece sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olması.

Etkinliğin konusu bilinmiyor

Şirketin MWC 2019'da ev sahipliği yapacağı etkinliğin konusu belli değil. Ancak yaklaşmakta olan OnePlus 7 ve 5G'li telefonuyla ilgili birkaç detay paylaşabilir. Bunun dışında gelecekteki ürün ve hizmetleri hakkında bilgiler verebilir.

Elbette bunlar şu an için birer spekülasyondan ibaret. OnePlus etkinlikte herhangi bir akıllı telefon tanıtıp tanıtmayacağını henüz onaylamadı. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

http://www.allaboutoneplus.com/oneplus-sent-out-invites-for-mwc-event-may-talk-about-future-products/