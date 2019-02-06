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OnePlus, MWC 2019'da özel bir etkinlik düzenleyecek

Çinli teknoloji devi OnePlus, MWC 2019 kapsamında düzenleyeceği etkinlik için basın davetiyelerini göndermeye başladı. Söz konusu etkinliğin kapalı kapılar ardında gerçekleştirileceği bildiriliyor.
3 ay
2,5b
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2
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus'ın şu anda birkaç yeni telefon üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bunlardan biri OnePlus 7 diğeri ise 5G özellikli ayrı bir akıllı telefon. Ancak şirketin başka planlarının da olabileceği anlaşılıyor.
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Çinli teknoloji devi 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) bir etkinlik düzenleyecek. Enteresan olan şey ise söz konusu etkinliğin kapalı kapılar ardında sadece sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olması.

Etkinliğin konusu bilinmiyor

Şirketin MWC 2019'da ev sahipliği yapacağı etkinliğin konusu belli değil. Ancak yaklaşmakta olan OnePlus 7 ve 5G'li telefonuyla ilgili birkaç detay paylaşabilir. Bunun dışında gelecekteki ürün ve hizmetleri hakkında bilgiler verebilir.
Elbette bunlar şu an için birer spekülasyondan ibaret. OnePlus etkinlikte herhangi bir akıllı telefon tanıtıp tanıtmayacağını henüz onaylamadı. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

http://www.allaboutoneplus.com/oneplus-sent-out-invites-for-mwc-event-may-talk-about-future-products/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
Oneolus verilen parayı kuruşuna kadar hakkeden tek marka. Adamlar onepplus 3 modeline android 9 güncellemesi veriyor.
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
Oneolus verilen parayı kuruşuna kadar hakkeden tek marka. Adamlar onepplus 3 modeline android 9 güncellemesi veriyor.
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renega 3 ay
Oneplus'dan tek beklentim 6" den büyük telefon üretmesin 6t harikaydı
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