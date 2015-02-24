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OnePlus One modeli Lollipop güncellemesini Mart ayında alacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus One modeli Lollipop güncellemesini Mart ayında alacak
OnePlus'ın One modeli hem donanımı hem de fiyatıyla geçtiğimiz yıla damgasını vuran telefonlardan biri olmayı başarmıştı. Yıl sonuna doğru Cyanogen mod'un Micromaxx ile anlaşarak OnePlus'a verdiği desteği kesmesi ise şirketi yeni yollar aramaya mecbur bırakmıştı. Daha sonra ise Oxygen OS romunu tanıtan OnePlus'ın Paranoid Android takımıyla anlaştığını ve yeni ROM'u Mart ayında tanıtacağını bu haberde sizlere aktarmıştık.

Dün ise OnePlus kurucusu twitter hesabında Android 5.0 Lollipop sürümünün betasının kısa bir süre sonra, tam sürümünün ise Mart ayında dağıtılacağını açıkladı. Açıklamaya bakılırsa Oxygen OS direk olarak Lollipop sürümü ile birlikte gelecek. Dileyen kullanıcılar yayınlacak Oxygen OS ROM'unu bilgisayar üzerinden yükleyerek bu rom ile devam edebilecek. Bu rom ile çekirdek yapı değiştiği için Cyanogen Mod'lu cihazlara yeni ROM'un telefon üzerinden bir güncelleme ile verilmesi mümkün değil. 

Diğer yandan Cyanogen Hindistan pazarında OnePlus'ı yasal olarak destekleyemezken yeni romu global olarak piyasaya sürecek gibi gözüküyor. Kurucu da attığı tweette CM12S'nin de Mart ayında geleceğini belirtiyor. Bu durum biraz kafa karışıklığı yaratsa da Cyanogen'in verdiği 2 yıllık güncelleme sözünü tutmak için adım attığını söylemek yanlış olmaz. Dileyen kullanıcılar Oxygen OS ROM'una geçmeden Cyanogen Mod üzerinden Lollipop sürümünü yükleyerek devam edebilecek gibi gözüküyor.
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doctor_bey 4 yıl
Müthiş haber

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Arka Destroyer 4 yıl
İsmi çok hoşuma gidiyor Oneplus One
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aktivist-X 4 yıl
Bu telefondan bende olmasını isterdim güzel telefondu.
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alp0007 4 yıl
Çinliler için iyi haber
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turyunus 4 yıl
Geç kaldı HTC hala çok önde
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Hugh Jackman 4 yıl
Teşekkürler. Yararlı bilgi.
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