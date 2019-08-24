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OnePlus TV'nin teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı

OnePlus TV, Google Play Geliştirici Konsolu kayıtlarında Dosa model numarası ile ortaya çıktı ve kayıtlar cihazın temel teknik özelliklerinden büyük bir kısmını ortaya koyuyor.
1 sa. (Son Güncelleme: 29 dk.)
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Televizyonlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus ilk akıllı televizyon modeli OnePlus TV'yi önümüzdeki ay sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Televizyon hakkındaki pek çok detay bugüne kadar resmi kaynaklar tarafından açıklanmıştı. Temel teknik özellikleri ise yeni bir sızıntıyla ortaya çıkmış oldu.
Cihaz, Google Play Geliştirici Konsolu kayıtlarında Dosa model numarası ile ortaya çıktı ve kayıtlar cihazın temel teknik özelliklerinden büyük bir kısmını ortaya koyuyor.
OnePlus TV'nin teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı
 
Cihazın ortaya çıkan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, OnePlus TV, 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek MT5670 yonga setinden gücünü alıyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Cihaz ayrıca ARM Mali G51 grafik işlemcisi ile geliyor.
Cihaz, 4K çözünürlük sunan 55 inç genişliğinde QLED bir panel ile geliyor. Cihazın ana menüsü ise 1080 piksellik çözünürlükte çalışıyor.
Cihaz, arayüzü OnePlus tarafından özelleştirilmiş Android TV 9 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Cihaz ilk olarak Hindistan'da satışa sunulacak. Ekim ayında ise Avrupa, ABD ve Çin'de duyurulacak.

https://www.gizmochina.com/2019/08/24/leaked-oneplus-tv-specs-reveal-mediatek-soc-3gb-ram-and-more/ Yorum Yaz
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