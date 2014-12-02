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OnePlus Two gelecek yıl ortalarında piyasada olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
479
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus Two gelecek yıl ortalarında piyasada olacak

Gerek fiyat-performans çizgisi gerekse de satış şekliyle bu yılın en çok konuşulan akıllı telefon modelleri arasına girmeyi başaran OnePlus One, gelecek yıl itibariyle devam modeline kavuşacak. Firma tahmini lansman aralığını basın ile paylaştı.

Firmanın tepe yöneticisi Carl Pei gelecek yılın ikinci veya üçüncü çeyreği civarında OnePlus Two akıllı telefonunu tanıtmayı planladıklarını açıkladı. Tam tarih vermezken OnePlus One ile arasında tam bir yıl olacağını da sözlerine ekledi. 

Açıklamalara bakıldığında gelecek yıl Mayıs-Haziran aralığında OnePlus Two modelinin tanıtılması ihtimali akıllara geliyor. Satış başlangıcı da hemen akabinde olacaktır. Kesin lansman tarihi ise gelecek yılın ilk aylarında belli olacaktır. 

OnePlus Two modelinin neler sunacağı bilinmiyor ancak daha önce donanım açısından sürprizler olacağı dile getirilmişti. Ayrıca ekranın biraz daha küçüleceği ve fiyatın yükseleceği de gelen bilgiler arasında. Firma Çin haricinde OnePlus Two için Hindistan'ı kilit pazar olarak görüyor.  

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-Two-release-date-confirmed-for-next-year-after-official-announcement-in-Q2-or-Q3-2015_id63411 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 4 yıl
bide global satışa başlasalar
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FIRAT_G_ 4 yıl
Bizim ülkemize gelemeyen telefonu kim ne yapsın. Haberini yapıp duruyorsunuz şu DEĞİŞİK markanın.
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Leaderjack1 4 yıl
Adamların one plus one ellerinde yok bunu ne zaman üretcekler 6 günde ürünü kargoya vermeyen firmadan hayır mı gelir
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ICromwelleI 4 yıl
Büyük ihtimal fiyat bakımından çok fazla bir atış olmaz gibi
Davet ye sisteminin kalkması lazım bu sayede bir nevi satışları daha fazla üst seviyeye çıkartabilir.
Tahminimce G4de o aralıkta çıkıcam s810 ile gelmesi muhtemel gibi.
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ICromwelleI 4 yıl
Büyük ihtimal fiyat bakımından çok fazla bir atış olmaz gibi
Davet ye sisteminin kalkması lazım bu sayede bir nevi satışları daha fazla üst seviyeye çıkartabilir.
Tahminimce G4de o aralıkta çıkıcam s810 ile gelmesi muhtemel gibi.
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WoXeD 4 yıl
Fiyat artmasın ama davetiye sistemi kalsın ayrıca tr ye de gelmesin. Böyle daha iyi. Herkesin elinde olamayan bi telefon (veya başka bi ürün) kullanmanın keyfi apayrı. Yazılım desteği bitse bile cynogenmod un o zamanki güncel sürümleri yüklenip devam edilir. One modeli en az 2 3 sene kullanacağım.
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santhora 4 yıl
OnePlus 4'te gelir umarım. Çünkü one'ı 3 seneden önce değiştirmeye niyetim yok. Samsung yüzünden androidden soğumuştum. OnePlus sayesinde tekrar yüzüm güldü Androidde
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Elsa 4 yıl santhora
santhora
OnePlus 4'te gelir umarım. Çünkü one'ı 3 seneden önce değiştirmeye niyetim yok. Samsung yüzünden androidden soğumuştum. OnePlus sayesinde tekrar yüzüm güldü Androidde

Çare HTC lg
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Nuray9 4 yıl
Bende de var OnePlus One ve ben çok memnunum telefondan. OnePlus Two'daki en büyük fark içinde Cyanogen olmayacak olması sanırım. Cyanogen firması başka bir firma ile exclusivity anlaşması yapmış... Kendi yazılımlarını oluşturuyorlarmış diye duydum ben. OnePlus Two almadan önce beklerim ben...
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General. 4 yıl
Bizde isterik.
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michael01 4 yıl
one plus two = three
böyle dandik bir isimle satışa çıkmasında
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1BilimAdamı 4 yıl michael01
michael01

one plus two = three
böyle dandik bir isimle satışa çıkmasında

ingilizlere garip geliyordur aslında '' bir artı iki ''diye telefon çıktığını düşünün?
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