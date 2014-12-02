OnePlus Two gelecek yıl ortalarında piyasada olacak





Gerek fiyat-performans çizgisi gerekse de satış şekliyle bu yılın en çok konuşulan akıllı telefon modelleri arasına girmeyi başaran OnePlus One, gelecek yıl itibariyle devam modeline kavuşacak. Firma tahmini lansman aralığını basın ile paylaştı.





Firmanın tepe yöneticisi Carl Pei gelecek yılın ikinci veya üçüncü çeyreği civarında OnePlus Two akıllı telefonunu tanıtmayı planladıklarını açıkladı. Tam tarih vermezken OnePlus One ile arasında tam bir yıl olacağını da sözlerine ekledi.





Açıklamalara bakıldığında gelecek yıl Mayıs-Haziran aralığında OnePlus Two modelinin tanıtılması ihtimali akıllara geliyor. Satış başlangıcı da hemen akabinde olacaktır. Kesin lansman tarihi ise gelecek yılın ilk aylarında belli olacaktır.





OnePlus Two modelinin neler sunacağı bilinmiyor ancak daha önce donanım açısından sürprizler olacağı dile getirilmişti. Ayrıca ekranın biraz daha küçüleceği ve fiyatın yükseleceği de gelen bilgiler arasında. Firma Çin haricinde OnePlus Two için Hindistan'ı kilit pazar olarak görüyor.

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-Two-release-date-confirmed-for-next-year-after-official-announcement-in-Q2-or-Q3-2015_id63411