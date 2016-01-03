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OnePlus X2 mi geliyor?

Akıllı telefon pazarında iki yılı geride bırakan OnePlus, yine iddialı modellerle yeni yıla başlamanın planlarını yapıyor. Sızan bilgiler Snapdragon 810'lu yeni bir cihaza işaret ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus X2 mi geliyor?


2016 yılına girmemiz ile birlikte akıllı telefon üreticilerinde de tatlı bir telaş başlamış durumda. Yılın ilk ürünlerini piyasaya sürmek adına hazırlıklar son aşamaya geldi ve önümüzdeki dönemde ardı ardına yapılacak etkinliklerle yeni modeller tüketici ile buluşacak. Şimdiden pek çok sertifika platformunda modeller görünmeye başladı. 

İlk kez 2014 yılında adını duyuran Çinli OnePlus, artık pazarın önemli oyuncularından birisi haline geldi ve akıllı telefonlarında üçüncü nesli piyasaya sürmek için gün sayıyor. Firmanın yeni bir akıllı telefonu, Çin Telekomünikasyon Ekipmanı Sertifika Merkezi - TENAA da ortaya çıktı. 

Henüz 28 Aralık 2015 tarihinde sertifika onayına başvuran akıllı telefon OnePlus E1000 kod adını taşıyor. İlk izlenimler cihazın OnePlus X modelinde oldukça benzediği yönünde. Kaynaklar OnePlus X modelinin daha güçlü bir donanımla yeniden piyasaya çıkacağını iddia ediyor. 

5 inçlik Full HD ekrana sahip olacak devam modelinde 3GB RAM, 16GB dahili depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özellikler korunacak. En önemli fark ise yonga setinde zira geçen yılın tepe modeli Snapdragon 810 tercih edilecek. OnePlus X modelinde böylece 64-bitlik işlemcilere geçilmiş olacak. Elbette performansta da önemli bir yükseliş kaydedilecek. 

Snapdragon 810 yonga setinin geçen yıl aşırı ısınma sorunları yaşadığı biliniyor. OnePlus'un bu bakımdan yeni akıllı telefonda ya yonga setinin saat frekansını düşüreceği, ya da ısı borusu sistemiyle aşırı ısınmanın önüne geçmeye çalışacağı konuşuluyor. 

İsimlendirme konusu da net değil zira ilk etapta firmadan OnePlus 3 amiral gemisi bekleniyordu. Snapdragon 820 yonga setini kullanması ihtimali olduğu için sertifika onayı alan modelin OnePlus 3 olması pek mümkün değil. Muhtemelen OnePlus X2 şeklinde bir isimlendirme yapılabilir.  

http://wccftech.com/oneplus-working-on-another-smartphone-tenaa-certified/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
S810 gelirse ölü dogwr
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suslu76 3 yıl
ben one'i kullandim, gayet guzel kaliteli malzemeden uretilmis bir telefon, 1 seneyi asti maasallahi var su an
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silversmith 3 yıl
SD810'lu cihazlar, artık yeni üretilse ne olur üretilmese ne olur?
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Fenomenon 3 yıl
Cılkını çıkarttı iyice. Her sene 1-2 model yeter. X modeli daha yeni çıkmışken X2 nerden çıktı şimdi??
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
ekranı kaç gün de ölüyor
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General. 3 yıl
Kendini bişey sanan burnu havada bir firma, gram sevmiyorum.
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