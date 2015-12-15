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OnePlus davetiyesiz satış için ilk adımı attı

Uzun bir süredir akıllı telefonlarını davetiye sistemiyle satan OnePlus bu alandaki kredisinin sonuna gelmek üzere. Bu durumun farkında olan şirket davetiyesiz satışlara başlama kararı aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,2b
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11
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus davetiyesiz satış için ilk adımı attı
Piyasaya ilk çıktığı dönemde kısıtlı bir üretim bandına sahip olan ve düşük fiyatıyla oldukça fazla arzulanan OnePlus One modeli, akıllı telefonu satın almak isteyenlerin kuyruk oluşturmasına sebep olmuştu. Bu durumu fırsata çeviren üretici ise davetiye sistemini geliştirerek kullanıcılardan sıraya girmelerini istedi ve davetiye alanların akıllı telefonu satın alabileceğini söyledi.

İlk iki modelde bu sistem ilgiyi arttırsa da OnePlus modellerinin artık çok önemli bir fiyat avantajının bulunmaması ve piyasadaki alternatiflerinin çoğalması ilgiyi azalttı. Hal böyle olunca şirkette davetiye sistemini devre dışı bırakmak için kolları sıvamış durumda. 
Yeni yapılan açıklamaya göre her hafta salı günleri OnePlus X modeli davetiye gerekmeden satın alınabilecek. Bu durumda davetiyesi olmayan kullanıcılar bir sonraki hafta salı gününü beklemek zorunda kalacaklar. Bu durum aslında OnePlus X için davetiye sistemini geçersiz kılmış oluyor, diğer yandan şirketin ilerleyen dönemlerde davetiyeleri tamamen kaldıracağına da önemli bir gösterge.
Ülkemize yurt dışından sipariş ile akıllı telefon getirilemediğini hatırlatalım. Yine de alternatif yollar bulan ve OnePlus X'in özelliklerini hatırlamak isteyen kullanıcılar buraya tıklayarak tüm detaylara ulaşabilirler.

http://www.gsmarena.com/oneplus_x_is_available_sans_invite_every_tuesday_starting_tomorrow-news-15520.php Yorum Yaz
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godzilla34 3 yıl en beğenilen
Adamlara bak görsen cennete bilet satıyorlar sanırsın karaborsada.....
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umut_baris 3 yıl
Sanki bana torrent sitesi. Davetiye nedir yani.

Ha bedava verseler alırım sadece o ayrı. Çünkü param yok.
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silversmith 3 yıl
Reklam var ürün yok! :D
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kadirirdem 3 yıl
bencede kalksın o ne öyle dügün mü varda davetiye dağıtıyorsun....
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awolfinsky 3 yıl
Böyle applevari politikalar izleyen şirketlerden nefret ediyorum.Senin amacın telefon satmak mı reklam yapmak mı ! Böyle kezban triplerine girip bulunmaz hint kumaşı havasında gezersen alırlar havanı.
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Seyrim 3 yıl
Tüh davetiye gelmedi diye üzülüyordum bende.. :) Çok mutlu oldum şimdi..
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santhora 3 yıl
Şu anda oneplus one o kadar stabil ve sorunsuz ki sanırım en az 2-3 yıl daha beni idare eder. Gerçekten fiyat performansta bir çığır açtı bu telefon. 2 ve x modelleri olmaz ama eğer yola devam ederlerse yine bu markayı alırım. Bu arada haberde yazılmamış ama oneplus 2 için davetiye sistemi tamamen kalktı. İlgilenenlere duyurulur:)
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carloska 3 yıl
oneplus one hem ucuz hem cm ile geldiği için tercih ediliyordu şimdi iki özelliği de yok ama bence asıl sebep telefonu çöken kullanıcılara küçük bir yazılım desteğiyle sorunu çözmek yerine yeni telefon al yada telefon fiyatı kadar tamir ücreti isteyip çingenelik yapmasıydı..
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XPerience 3 yıl
O zaman davetiye sistemi yüzünden alamıyorduk, şimdi de kendilerinin farkında olduğu üzere, diğerlerinden fiyat avantajı olmadığı için almayacağız. Güzel politika "alamayın"
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godzilla34 3 yıl en beğenilen
Adamlara bak görsen cennete bilet satıyorlar sanırsın karaborsada.....
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interwap 3 yıl
Baştan iyiydi de sonraki modeller isteneni veremedi. Davetiye olayından çok satışlarda belki bu yüzden firmanın yüzünü güldürmedi.
Şu da var davetiyesiz satış X modeli için geçerli 2 değil.
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oneplus davetiye sistemi, Cep Telefonları ve
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