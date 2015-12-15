OnePlus davetiyesiz satış için ilk adımı attı

Piyasaya ilk çıktığı dönemde kısıtlı bir üretim bandına sahip olan ve düşük fiyatıyla oldukça fazla arzulanan OnePlus One modeli, akıllı telefonu satın almak isteyenlerin kuyruk oluşturmasına sebep olmuştu. Bu durumu fırsata çeviren üretici ise davetiye sistemini geliştirerek kullanıcılardan sıraya girmelerini istedi ve davetiye alanların akıllı telefonu satın alabileceğini söyledi.

İlk iki modelde bu sistem ilgiyi arttırsa da OnePlus modellerinin artık çok önemli bir fiyat avantajının bulunmaması ve piyasadaki alternatiflerinin çoğalması ilgiyi azalttı. Hal böyle olunca şirkette davetiye sistemini devre dışı bırakmak için kolları sıvamış durumda.

Yeni yapılan açıklamaya göre her hafta salı günleri OnePlus X modeli davetiye gerekmeden satın alınabilecek. Bu durumda davetiyesi olmayan kullanıcılar bir sonraki hafta salı gününü beklemek zorunda kalacaklar. Bu durum aslında OnePlus X için davetiye sistemini geçersiz kılmış oluyor, diğer yandan şirketin ilerleyen dönemlerde davetiyeleri tamamen kaldıracağına da önemli bir gösterge.

Ülkemize yurt dışından sipariş ile akıllı telefon getirilemediğini hatırlatalım. Yine de alternatif yollar bulan ve OnePlus X'in özelliklerini hatırlamak isteyen kullanıcılar buraya tıklayarak tüm detaylara ulaşabilirler.

http://www.gsmarena.com/oneplus_x_is_available_sans_invite_every_tuesday_starting_tomorrow-news-15520.php