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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus'ın CEO'su katlanabilir telefonlara şu an için sıcak bakmadıklarını açıkladı

    OnePlus'ın CEO'su bugünün şartlarıyla katlanabilir telefonların dezavantajlarının avantajlarına ağır bastığını ve bu teknoloji yeterince gelişene kadar katlanabilir telefon üretmeyeceklerıni açıkladı.
    4 gün
    1,2b
    2
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    CES 2020'de elektrokromik cam yardımıyla arka kamera kurulumunun tamamen gizlenebildiği Concept One isimli cihazını ve geliştirmiş olduğu daha pek çok yenilikçi teknolojiyi sergileyen OnePlus'ın CEO'su Pete Lau, etkinliğin oturum aralarında şirketin yakın gelecek için planları dahil olmak üzere pek çok konu hakkında basın mensuplarına demeçler verdi.
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    OnePlus Concept One'ın katlanabilir bir ekranla geleceğine dair oldukça güçlü iddialar bulunuyordu ancak cihazın CES 2020'deki tanıtımı ile birlikte tahminlerin pek de gerçekliği yansıtmadığı anlaşılmıştı. Etkinlik esnasında The Verge'ün Pete Lau gerçekleştirdiği röportajda şirketin katlanabilir telefonlarla ilgili planları olup olmadığı, yakın gelecekte OnePlus'tan da bir katlanabilir telefon bekleyip bekleyemeyeceğimiz sorulduğunda Lau'nun cevabı olumsuz oldu. 
    (OnePlus Consept One) 
    Lau, son günlerin en büyük mobil teknoloji trendlerinden olan katlanabilir cihazların henüz ticari birer ürün olabilecek kadar gelişmediklerini ve mevcut teknolojinin dezavantajlarının avantajları ile kıyaslandığında ağır bastığını düşündüklerini dile getirdi.
    Katlanabilir cihazlarla ilgili nelerin değiştirilmesi gerektiği sorulduğunda ise ekranların menteşe kısımlarına yakın bölgelerindeki kırışma sorunlarından, cihazların ebatlarının aşırı büyük olduğundan ve katlanabilir ekranların dayanıklılık konusunda yeterince güven verici olmadıklarından dem vurdu.
    Lau'ya diğer tasarımlarla kıyaslandığında çok daha ergonomik, çok daha kullanışlı bir tasarıma sahip olan Motorola Razr (2019) hakkındaki düşünceleri sorulduğunda ise Lau, Motorola Razr'ın kat yerlerinin de uzun süreli kullanımda kırışma ve deforme olma sorunlarıyla karşı karşıya kalacağını düşündüğünü belirtti.
    Son olarak Lau, OnePlus için katlanabilir cihazların ufukta gözükmediğini ancak bu teknoloji gelecekte daha stabil ve daha güvenilir hale geldiğinde kendi katlanabilir cihazları için kolları sıvamaya niyetli olduklarını dile getirdi.

    https://www.91mobiles.com/hub/oneplus-foldable-phone-launch-not-happening-soon-pete-lau-explains-why/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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