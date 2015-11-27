OnePlus kısıtlı bir süre için davetiye sistemini kaldırdı

OnePlus ülkemizde satılmasa da dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Türk kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Uygun fiyata yüksek performans sunmayı amaçlayan marka standarda yakın Android deneyimi, güncelleme desteği ve malzeme kalitesi gibi konularda da sınıfı geçmeyi başardığı için ilgi büyük oluyor.

İlk zamanlarda bu ilgiyi kaybetmeden kendi üzerindeki yükü hafifletmek isteyen üretici akıllı telefonlarını davetiye sistemini kullanarak satmaya başlamıştı. İlk etapta satın almak isteyen kullanıcılar sıraya kaydolarak kendilerine davetiye gelmesini bekliyor, sonrasında davetiyeleri ulaştığında akıllı telefona sahip olabiliyordu. OnePlus 2 ve OnePlus X modellerinde de bu sistem devam ettirildi ancak işleyiş eskiye oranla çok daha hızlı olmaya başladı.

Black Friday nedeniyle akıllı telefonlarında indirim yapmayan üretici ise bu fırsatı davetiyeleri kaldırarak değerlendirmeyi tercih etmiş. OnePlus 2 ve OnePlus X satın almak isteyen kullanıcılar 27-30 kasım tarihleri arasındaki 4 gün boyunca siparişlerini herhangi bir telefon alıyormuş gibi verebilecekler.

Ülkemize yurt dışından sipariş ile akıllı telefon sokmanın yasak olduğunu hatırlatalım, ancak bir şekilde telefona sahip olan kullanıcılar veya OnePlus ürünlerini denemek isteyenler aksesuar kategorisindeki indirimden faydalanabilirler. OnePlus modellerine ait kılıflar, kulaklıklar, power bank'lar ve veri kablolarında ufak da olsa indirimler bulunuyor.

https://oneplus.net/accessories