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OnePlus kısıtlı bir süre için davetiye sistemini kaldırdı

Satış rakamları milyonlara ulaşmasına rağmen davetiye sistemi ile satış yapmakta ısrar eden OnePlus "Kara Cuma" hatırına bir kaç günlüğüne de olsa bu inadından vazgeçiyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus kısıtlı bir süre için davetiye sistemini kaldırdı
OnePlus ülkemizde satılmasa da dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Türk kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Uygun fiyata yüksek performans sunmayı amaçlayan marka standarda yakın Android deneyimi, güncelleme desteği ve malzeme kalitesi gibi konularda da sınıfı geçmeyi başardığı için ilgi büyük oluyor.

İlk zamanlarda bu ilgiyi kaybetmeden kendi üzerindeki yükü hafifletmek isteyen üretici akıllı telefonlarını davetiye sistemini kullanarak satmaya başlamıştı. İlk etapta satın almak isteyen kullanıcılar sıraya kaydolarak kendilerine davetiye gelmesini bekliyor, sonrasında davetiyeleri ulaştığında akıllı telefona sahip olabiliyordu. OnePlus 2 ve OnePlus X modellerinde de bu sistem devam ettirildi ancak işleyiş eskiye oranla çok daha hızlı olmaya başladı.
Black Friday nedeniyle akıllı telefonlarında indirim yapmayan üretici ise bu fırsatı davetiyeleri kaldırarak değerlendirmeyi tercih etmiş. OnePlus 2 ve OnePlus X satın almak isteyen kullanıcılar 27-30 kasım tarihleri arasındaki 4 gün boyunca siparişlerini herhangi bir telefon alıyormuş gibi verebilecekler.
Ülkemize yurt dışından sipariş ile akıllı telefon sokmanın yasak olduğunu hatırlatalım, ancak bir şekilde telefona sahip olan kullanıcılar veya OnePlus ürünlerini denemek isteyenler aksesuar kategorisindeki indirimden faydalanabilirler. OnePlus modellerine ait kılıflar, kulaklıklar, power bank'lar ve veri kablolarında ufak da olsa indirimler bulunuyor.

https://oneplus.net/accessories Yorum Yaz
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maximus8282 4 yıl
One Plus X'in sar değeri yüksek değil mi?
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EnigmaEW 4 yıl
aksesuarlar da gelmiyor. Türkiye'e gönderim yok diyor. Yöndetimini bilen varsa yazarsa sevinirim.
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zdniz 4 yıl
hiç unutmam ilk gmailli kurtlar vadisnde polat mail atmaya çalışıyordu o zaman görmüşdüm araştırdım dediniz gibi davetiye sistemi vardı ismini hatırlamıyorum farklı bir forumdan bi arkadaş bana davetiye gndermiş ve almışdım davetiye sistemi tamamem merak uyandırmak amaçlı bana göre
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BekirTemel 4 yıl
2015 de davetiye şu bu olmaz artık isteyenin daha rahat ulaşabileceği bir sistem getirmeleri lazım
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imOKAY 4 yıl
gmail i hatırlayalım.

bilmem kaç MB ( ilk çıktığında kaç MB/GB dı hatırlayamıyorum ) artan alan sunarak bir mail altyapısı kuran google davetiyesiz mail hesabı alımına kapalıydı. Bu merak uyandırdı. Neymiş la bu dedirtti insanlara. Satış tekniğinden başka birşey değil.
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Patren 4 yıl
bir daki seride tümden kaldırırlar artık
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teknokaptan 4 yıl
249.99 dolar +20 dolar kargo aliyolar 270+130=400 dolar simdiki kur ile 1150 TL
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