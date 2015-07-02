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OnePlus sanal gerçeklik gözlükleri dağıtıma başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus sanal gerçeklik gözlükleri dağıtıma başlıyor

OnePlus'ın 27 Temmuz itibariyle yeni amiral gemi modeli için yapacağı dünyanın ilk sanal gerçeklik tabanlı ürün lansmanına yönelik hazırlıkları devam ederken, firma kullanıcıları davet edeceği sanal gerçeklik gözlüklerini de dağıtmaya başlıyor. 

3 Temmuz itibariyle ücretsiz olarak sipariş verilebilecek OnePlus VR gözlükleri esasen Google Cardboard karton gözlüğünü temel alıyor. OnePlus One ile uyumlu olan gözlük için sadece kargo parası ödeniyor. 

OnePlus ne yazık ki bunu sınırlı bir kampanya haline getirmiş. Yani acele eden OnePlus VR gözlüğünü kapacak. Bunun yanında kargo da ücretsiz olarak 1000 adet gözlüğün dağıtılacağı bir de yarışma bulunuyor. Yarışma kapsamında en iyi yorumu yapan katılımcılar gözlüğü hediye olarak alacak. 

OnePlus 2 etkinliği fiziksel olarak katılımcılarla birlikte standart bir şekilde gerçekleştirilecek. Ancak sanal gerçeklik gözlüğü sahipleri de sanal olarak bu salona katılacak ve baştan sona kadar etkinliği takip edebilecek. Ayrıca OnePlus 2 örneklerini de sanal olarak deneyimleyebilecek. Firmanın bunun için uyumlu bir uygulama yayımlaması bekleniyor.  

https://forums.oneplus.net/threads/join-the-oneplus-2-launch-sign-up-to-win-your-oneplus-cardboard-today.319308/ Yorum Yaz
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BekirHan 4 yıl
Bunu bilmem ama Google' ınkinin benzerleri AliExpress gibi stelerde 5-6$' a temin edilebiliyor.
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DH Misafiri 4 yıl
peki hangi sitede bu gozlugu siaris vere biliriz bilgi verirmisiniz lutfen
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