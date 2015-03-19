OnePlus şimdi de oyun sektörüne giriyor

Geçen yılın en çok konuşulan amiral gemi modellerinden birisine imza atan OnePlus, bu yıl için de yeni bir amiral gemi modeli üzerinde çalışıyor. Ancak firma farklı bir sektöre daha giriş yapma hazırlığında.

Firmanın ilk ipuçlarını vermeye başladığı cihaz oyun ile alakalı gibi görünüyor. Yayımlanan iki görselde elinde oyun kontrolcüsü tutar gibi görünen bir kişi ve OnePlus logosunun neon tarzında çizilmiş hali görünüyor. Bu bakımdan ya bir oyun kontrolcüsü ya da bir Android oyun konsolu söz konusu.

Bugüne kadar firma akıllı telefon haricinde bir cihaz piyasaya sürmedi. Sadece aksesuar olarak kabul edilebilecek bir şarj istasyonu hazırladı. Bu bakımdan yeni tanıtılacak cihaz da firma açısından bir ilk olacak. Henüz cihazın ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak Nisan ayında firmanın önemli bir hareketlilik yaşayacağı biliniyor. Yeni amiral gemi modeli ile birlikte bu yeni cihaz da resmiyet kazanabilir.







