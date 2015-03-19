Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus şimdi de oyun sektörüne giriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,6b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OnePlus şimdi de oyun sektörüne giriyor
Geçen yılın en çok konuşulan amiral gemi modellerinden birisine imza atan OnePlus, bu yıl için de yeni bir amiral gemi modeli üzerinde çalışıyor. Ancak firma farklı bir sektöre daha giriş yapma hazırlığında.
Firmanın ilk ipuçlarını vermeye başladığı cihaz oyun ile alakalı gibi görünüyor. Yayımlanan iki görselde elinde oyun kontrolcüsü tutar gibi görünen bir kişi ve OnePlus logosunun neon tarzında çizilmiş hali görünüyor. Bu bakımdan ya bir oyun kontrolcüsü ya da bir Android oyun konsolu söz konusu.
Bugüne kadar firma akıllı telefon haricinde bir cihaz piyasaya sürmedi. Sadece aksesuar olarak kabul edilebilecek bir şarj istasyonu hazırladı. Bu bakımdan yeni tanıtılacak cihaz da firma açısından bir ilk olacak. Henüz cihazın ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak Nisan ayında firmanın önemli bir hareketlilik yaşayacağı biliniyor. Yeni amiral gemi modeli ile birlikte bu yeni cihaz da resmiyet kazanabilir.


 
OnePlus şimdi de oyun sektörüne giriyor

http://androidandme.com/2015/03/news/oneplus-is-teasing-a-new-gaming-device/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haymanali2006 4 yıl
Bu ara herkes konsol çıkarıyor, hadi bakalım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
konsol değil de, oyun kontrolcüsü çıkarıyor olmasınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EinsteininTorunu 4 yıl
nvidia shield console kadar iyi olmaz bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Ucuza kaliteli bir konsol hiç fena olmaz.Çinde 100 dolar seviyelerinde Windows 8 ve androidli birsürü konsol var fakat grafik performansı çok yüksek değilller.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl HTC One M9, Galaxy S6 ve Edge fiyatları ve Vestel vergisi gerçekleri özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim