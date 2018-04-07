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OnePlus'ın ilk kablosuz kulaklığı OnePlus 6 ile tanıtılabilir

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, ilk kablosuz kulaklığını yeni amiral gemisiyle birlikte lanse edebilir. OnePlus Bullets Wireless olarak adlandırılan kulaklık Bluetooth sertifikasyon sitesinde göründü
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Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirketin ilk kablosuz kulaklığını önümüzdeki haftalarda OnePlus 6 ile birlikte piyasaya sunabileceği ortaya çıktı. OnePlus Bullets Wireless olarak adlandırılan kulaklığın Bluetooth sertifikasyon sitesinde görünmesi ürünün çok yakında tanıtılabileceğini gösteriyor.
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OnePlus'ın zaten piyasada Bullets adını taşıyan iki çift kablolu kulaklığı var. Dolayısıyla kablosuz kulakiçi kulaklık için de aynı ismi kullanması sürpriz olmayacak. Ancak OnePlus Bullets Wireless'ın tamamen kablosuz mu olacağı yoksa kullanıcının boynuna sarılacak bir kabloya mı sahip olacağı şu an için bilinmiyor.

Panik yok: OnePlus 6'da kulaklık girişi var

Şirket kablosuz kulaklık geliştirdiği için kullanıcıların OnePlus 6'da 3.5 mm kulaklık girişinin olmayacağı konusunda endişelenmesine gerek yok. Akıllı telefonun 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağı doğrulandı, dolayısıyla kablosuz kulaklık kullanma gibi bir zorunluluk söz konusu olmayacak.
OnePlus'ın yeni kulaklığı için ne kadar ücret talep edeceği bilinmiyor. Mevcut Bullets kulaklık 20 dolar gibi ucuz bir fiyata satılmasına rağmen oldukça iyi performansa sahip. Çinli şirketin piyasaya sürdüğü ürünler için agresif bir fiyat politikası uyguladığını biliyoruz. Bu nedenle OnePlus kablosuz kulaklığını rakiplerinden daha ucuza satabilir.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/oneplus-bullets-wireless-earphones-unveiling-likely-at-oneplus-6-launch-event-1833235 Yorum Yaz
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