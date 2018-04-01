OnePlus'tan 1 Nisan şakası: OnePlus kullanıcılarına özel kripto para

Daha önce ilginç reklam ve kutu açılış videoları ile kullanıcı karşısına çıkan Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, hazırladığı videoları başarılı pazarlama çalışmalarının bir parçası olarak görüyor. Tabi bu tip çalışmalara önem veren şirketin 1 Nisan'ı da boş geçmesi beklenmiyordu. 1 Nisan için kapsamlı bir şaka hazırlayan şirket, OnePlus kullanıcılarına özel kripto para olan PeiCoin ile Blockchain trenine atladığını duyurdu.

Ücretsiz işlem ve madencilik imkanı

PeiCoin için OnePlus CEO'su Carl Pei'nin yer aldığı bir reklam videosu hazırlayan OnePlus ayrıca web sitesinde de PeiCoin'in tanıtıldığı bir alan oluşturmuş durumda. ''PeiCoin, sadece OnePlus kullanıcıları için oluşturulmuş eşler arası bir dijital para birimidir.'' diyen şirket kullanıcıların PeiCoin ile hızlı ve ''tamamen ücretsiz'' işlemler gerçekleştirebileceğinin de altını çiziyor. Ayrıca şirket OnePlus kullanıcılarının küresel madencilik ağlarına katılabileceğini ve OxygenOS ile madencilik yapabileceklerini de belirtiyor.

Dash isimli bir enerji içeceği tanıtan şirketin PeiCoin'i 1 Nisan öncesinde tanıtması bunun aslında sadece bir şakadan ibaret olduğunu gösteriyor. Öte yandan kripto para biriminin ismini, şirket CEO'sunun soyadından almış olması da şakayı açığa çıkarıyor. Yine de temkinli olmakta fayda var zira son dönemde popülerliği giderek artan kripto para dünyasına her geçen gün yeni şirketler adım atıyor. OnePlus da bu dünyaya katılan son şirketlerden biri olabilir. Tabi gerek şirketin hazırladığı video gerekse web sitesindeki ifadeler OnePlus'ın gerçekten böyle bir işe giriştiğini gösterirken şakanın anlaşılmasını da güçleştiriyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl da 1 Nisan öncesindetanıtan şirketin PeiCoin'i 1 Nisan öncesinde tanıtması bunun aslında sadece bir şakadan ibaret olduğunu gösteriyor. Öte yandan kripto para biriminin ismini, şirket CEO'sunun soyadından almış olması da şakayı açığa çıkarıyor. Yine de temkinli olmakta fayda var zira son dönemde popülerliği giderek artan kripto para dünyasına her geçen gün yeni şirketler adım atıyor. OnePlus da bu dünyaya katılan son şirketlerden biri olabilir.

https://oneplus.net/peicoin