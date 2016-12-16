Opel’in elektrikli aracı 2017 yılında satışa çıkıyor

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General Motors’un ABD pazarında Chevrolet Volt ve Bolt şeklinde isimlendirmeye gittiği elektrikli aracı, çok yakında Avrupa’ya adım atmaya hazırlanıyor. Ampera ve Ampera E adları ile Haziran 2017’de satışa sunulmaya başlanacak olan elektrikli modeller için şimdiden Norveç’te ön sipariş toplanmaya başlandı.

Norveç’te yaklaşık 35 bin dolar fiyat etiketinden ülkeye girecek olan elektrikli aracın ABD’deki satış fiyatı ise 37 bin 500 dolar bandından başlıyor. Tesla’nın ekonomik elektrikli aracı Model 3’ün henüz ne zaman satışa sunulacağı belirlenmemişken GM tarafından böyle bir hamle gelmesi stratejik önem taşıyor. Model 3’ün 2018 ortalarına kadar Avrupa’ya gelmesi beklenmiyor.

Konuyu kamuoyu ile Opel’in Norveç’teki ülke müdürünün paylaşması da aslında son derece manidar. Avrupa’da fosil yakıtların en pahalı olduğu ve Avrupa kıtasında petrolden en çok kazanç elde eden ülkelerden olan Norveç, elektrikli araçlara önemli yatırımlar yapıyor ve teşvikler uyguluyor. Geçtiğimiz aylarda ülkenin 100 bin elektrikli araç tescili rakamını geride bıraktığı duyurulmuştu. 2020 hedefi ise bu rakamı dört katına çıkararak 400 bin seviyesini aşmak.

Opel Ampera E Hakkında (Chevrolet Bolt)

288 hücreli 60kWh kapasiteli lityum bataryası ile 310 kilometreye kadar menzil sunabilen Opel Ampera E, özel hızlı şarj noktalarından veya ev elektriğinden şarj edilebiliyor. Hızlı şarj özelliği ile pillerini %80 oranında sadece 30 dakikada doldurabilen aracın sahip olduğu piller LG Chem imzasını taşıyor.

0’dan 100 kilometre hıza 7 saniyeden daha kısa sürede ulaşabilen aracın makismum hızı 146km/h ile sınırlandırılmış. 5 kapılı hatchback formundaki otomobil, 200 beygir güç üreten önden çekişli bir motora sahip.