Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opel’in elektrikli aracı 2017 yılında satışa çıkıyor

Opel, 2017 yılında Avrupa pazarında elektrikli araç satışına dönük önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Opel Ampera ve Ampera E adıyla çıkacak araçlar için şimdiden ön sipariş toplanmaya başlandı.
2 yıl
6,1b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Opel’in elektrikli aracı 2017 yılında satışa çıkıyor
Tam Boyutta Gör

General Motors’un ABD pazarında Chevrolet Volt ve Bolt şeklinde isimlendirmeye gittiği elektrikli aracı, çok yakında Avrupa’ya adım atmaya hazırlanıyor. Ampera ve Ampera E adları ile Haziran 2017’de satışa sunulmaya başlanacak olan elektrikli modeller için şimdiden Norveç’te ön sipariş toplanmaya başlandı.

Norveç’te yaklaşık 35 bin dolar fiyat etiketinden ülkeye girecek olan elektrikli aracın ABD’deki satış fiyatı ise 37 bin 500 dolar bandından başlıyor. Tesla’nın ekonomik elektrikli aracı Model 3’ün henüz ne zaman satışa sunulacağı belirlenmemişken GM tarafından böyle bir hamle gelmesi stratejik önem taşıyor. Model 3’ün 2018 ortalarına kadar Avrupa’ya gelmesi beklenmiyor.

Konuyu kamuoyu ile Opel’in Norveç’teki ülke müdürünün paylaşması da aslında son derece manidar. Avrupa’da fosil yakıtların en pahalı olduğu ve Avrupa kıtasında petrolden en çok kazanç elde eden ülkelerden olan Norveç, elektrikli araçlara önemli yatırımlar yapıyor ve teşvikler uyguluyor. Geçtiğimiz aylarda ülkenin 100 bin elektrikli araç tescili rakamını geride bıraktığı duyurulmuştu. 2020 hedefi ise bu rakamı dört katına çıkararak 400 bin seviyesini aşmak.

Opel Ampera E Hakkında (Chevrolet Bolt)

288 hücreli 60kWh kapasiteli lityum bataryası ile 310 kilometreye kadar menzil sunabilen Opel Ampera E, özel hızlı şarj noktalarından veya ev elektriğinden şarj edilebiliyor. Hızlı şarj özelliği ile pillerini %80 oranında sadece 30 dakikada doldurabilen aracın sahip olduğu piller LG Chem imzasını taşıyor.

0’dan 100 kilometre hıza 7 saniyeden daha kısa sürede ulaşabilen aracın makismum hızı 146km/h ile sınırlandırılmış. 5 kapılı hatchback formundaki otomobil, 200 beygir güç üreten önden çekişli bir motora sahip.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batumatu 2 yıl en beğenilen UzayMekiğineKafaAtanKedi
UzayMekiğineKafaAtanKedi

147 km az olmuş gibi o 0-100 değerine

Ne yapacaksınız? Yarışa mı gireceksiniz? Yeterde artar bile 147km maksimum hız daha fazlasına gerek yok adamlarda bu yüzden sınırlandırmış zaten.
UzayMekiğineKafaAtanKedi147 km az olmuş gibi o 0-100 değerineNe yapacaksınız? Yarışa mı gireceksiniz? Yeterde artar bil...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 2 yıl UzayMekiğineKafaAtanKedi
UzayMekiğineKafaAtanKedi
147 km az olmuş gibi o 0-100 değerine

Hocam bazen keşke hep böyle olsa dediğim durumlar oluyor. Belki bir eksi gibi geliyor ama. Gerçekte neleri kurtarıyor bilemeyiz...
UzayMekiğineKafaAtanKedi147 km az olmuş gibi o 0-100 değerineHocam bazen keşke hep böyle olsa dediğim durumlar oluyor. Belki ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EliteMaka 2 yıl
Güzel araçlar çıkınca hızla yaygınlaşsa keşke fosil yakıtlardan kurtulsak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
türkiyede halka ucuz birşey yedirmezler yıllık vergiyi 20000 tl yaparlar kıcımızı kaşıyarak gideriz çünkü türkiye sadece halkın sırtından gecinen bir devlet kim gelse kek biziz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 2 yıl
94ah (200km menzil) mi yoksa 60ah (130km menzil) mi olduğu belirtilmeyen BMW i3'ün liste fiyatının 174.400TL olduğu yerde Opel Ampera-e kaç lira olur diye durup bir düşünmek lazım.
130km menzili olan i3 kışın 70-80km yol yapabiliyorken, diyelim Ampera-e kışın 250-300km yapsın, fiyatı da 80.000TL olsun.... Çıldırırım, hemen apartmanın dört bir yanından aşağı fiş sallarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 2 yıl
Avrupada cok iyi satacak yazin kenara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Experimentation 2 yıl
vatandaş olarak elektrikli araç alsak bile bunları alıcaz, tesla mesla anca haberini okuruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 2 yıl
Bu Ampera-e türkiyeye gelecek mi ? Ciddi ciddi bu arac gelirse alabilirim benzin dizel fiyatları canımdan bıktırdı aracım 12 litre dizel yakıyor şehir içinde bunu kullanırım tatilde yapacağım tasarrufla uçakla gider aba kiralarım diye düşünüyorum hyunda İoniq gelecekmiş ama menzili buna göre az ortaya batarya koymak yerine arkaya koydukları için birde elektrikli araçlar alacaklar NEDC nin yaptığı menzil testi yerine epa testlerine baksın o 380 km diyiyor sağ ayağınız hafifse 350 km gider şehir içinde.
'Ancak bunun hayali olmayıp gerçekçi de olacağını kanıtlamak isteyen Opel, Ampera-e‘yi Londra’dan Paris’e fuara tek şarj ile sürmüş. Kat ettikleri mesafe 417km, ve Paris’e ulaştıklarında arabanın gösterdiği kalan menzil 80km. Basına verilen araçların ilk görüşlerinden de duyduğumuz kadarı ile Ampera-e ile 500km tek şarj ile yol kat edebilmek hiç zor değil.'
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 2 yıl
en ustteki resimde araba chevrolet galiba :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cossie 2 yıl
Hadi Bolt şimdilik tek araba yerine geçemez, almamak için sebep var da, Volt almamak için bir sebep yok. Uzun yolda dizel gibi, şehiriçinde şarjet. 100'den ucuza gelirse ne yapar eder almaya çalışırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
güzel , güzel elektrikli araçların artması güzel bundan sonra f/p oranını iyi yapan çok satar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl
yemezler, küçük sepet tutun !
elektrikli ampera 2011 yılında satışa çıkıyordu, bende alıyordum, aldık içten yanmalı dieseli ve benzinliyi kaldık öbür bahara.
artık bu
sana nasip olur hocam !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6056 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
general motors, elektrikli otomobil ve
8 etiket daha elektrikli araç opel chevrolet bolt opel ampera e Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Corsair Air 740 incelemesi "Geniş ve ferah ATX küp kasa" 2 yıl Google, Apple ve Uber de Müslüman kaydının oluşturulmasına destek vermeyecek 2 yıl Yeni nesil G20 kasa kodlu BMW 3 Serisi test esnasında görüntülendi 2 yıl TSK'nın zırhlı araçları kafes zırh ile korunacak 2 yıl Xbox One ve Windows 10'a Dolby Atmos desteği geliyor 2 yıl Popüler iOS oyunu Hocus, Android’e geldi 2 yıl Turkcell’in "GNÇYTNK" eğitim programına üç teknoloji devi katıldı 2 yıl FBI ve CIA, Rusya'nın siber saldırı yaptığı konusunda ortak fikire vardı 2 yıl Fotoğrafçılar, makinelerde daha efektif şifreleme istiyor 2 yıl Apple'ın 13 milyar euroluk İrlanda bilmecesi sürüyor 2 yıl Ubisoft bu hafta sonuna özel tam 7 oyunu ücretsiz veriyor 2 yıl LG'den HDR10 destekli 32 inç monitör 2 yıl Sanal gerçeklik için Need for Speed No Limits çıktı 2 yıl Süper Mario Run tufanı 2 yıl Kavisli ekranlara olan talep giderek artıyor 2 yıl Sihirli telefon Huawei Honor Magic tanıtıldı 2 yıl 2si1 "Buz gibi" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl MSI'dan kavisli 144 Hz monitör 2 yıl XBox One'a ağ performansı güncellemesi 2 yıl Nintendo Switch fiyatı ve kullanılan SoC 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Opel’in elektrikli aracı 2017 yılında satışa çıkıyor Sonraki Apple nihayet Endonezya'da telefon satış izni aldı, ama bakın nasıl ? 2 yıl Altay Tankı için güzel haber yine ertelendi 2 yıl Sony’nin yeni akıllı telefonu Xperia XA görüntülendi 2 yıl Avrupa’nın konumlama sistemi Galileo hayata geçiyor 2 yıl Huawei, güneş enerjisi çözümleriyle elektrik maliyetlerini hafifletecek 2 yıl ABD seçimlerinde Rus hacker'ların izine rastlandı 2 yıl WordPress'in ana şirketi Automattic, Müslüman kaydının tutulmasına yardım etmeyecek 2 yıl Tesla Model X’in otomatik pilotu kazayı ani bir hamle ile önledi [Video] 2 yıl iPhone 6s şarj olduktan sonra patladı 2 yıl WordPress blogları artık 360 derece VR içerikleri destekliyor 2 yıl Super Mario Run koşuya hazır 2 yıl Televizyonu dokunmatik ekrana dönüştüren Touchjet Wave satışa çıkıyor 2 yıl BlackBerry markalı akıllı telefonları artık TCL devam ettirecek 2 yıl Asus ROG 10 yılı geride bıraktı 2 yıl Tesla Model S P100D, Electric GT'nin yeni nesil elektrikli yarış aracına temel oluşturacak 2 yıl Harley Quinn filmi Gotham City Sirens hakkında ilk detaylar açıklandı 2 yıl Alcatel IDOL 4 incelemesi "Seste tepeye oynayan siyah zerafet" 2 yıl ASELSAN’dan uzay teknolojileri için önemli adım 2 yıl Apple Destek uygulaması Türkiye’de kullanıma sunuldu 2 yıl Vestel Venus V3 5580 kutu açma ve ilk izlenim videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim