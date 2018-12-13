Opera’nın Android tarayıcısına kripto para cüzdanı eklendi

Opera, dahili VPN, WhatsApp kısayolu vb. özellikleriyle masaüstü tarafında payını artırmaya devam ediyor. Chromium tabanlı olmasına rağmen Chrome’un sahip olmadığı bu ek özellikler ile kendi kullanıcı kitlesini oluşturdu. Görünen o ki bu yeteneğini mobil tarafta da göstermeye kararlı.

Android'e özel cüzdan

Kripto para piyasası büyük düşüşlerle gündeme gelse de Opera Android tarayıcısına yeni bir cüzdan özelliği ekledi. Başta Bitcoin, Ethereum olmak üzere bir çok kripto para cüzdanınızı tarayıcı üzerinde tutabileceksiniz. Ek olarak kripto para ile ödemeye izin veren ticaret sitelerinde de Opera kullanıcıları şifreleri veya parmak izleriyle alışveriş yapabilecekler. Son olarak Opera, blok zincir teknolojisinin geleceği, merkezi olmayan internet Web 3.0’ı da desteklediğini belirtiyor.

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Bu özelliğin test edildiği geçtiğimiz Temmuz ayında duyurulmuştu. Bugün itibariyle de indirilmeye sunuldu. Ancak şu an sadece Android için geliştirilen Opera üzerinde bu kripto cüzdana ulaşabiliyorsunuz. Masaüstü Opera tarayıcısına bağlanırken telefonunuzla kare kod okutmanız gerekiyor ama ödeme onaylarını yine telefondan yapıyorsunuz.

Google Play: Opera tarayıcı

https://www.theverge.com/2018/12/13/18138427/opera-cryptocurrency-wallet-android-app