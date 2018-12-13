Opera’nın Android tarayıcısına kripto para cüzdanı eklendi

Android'e özel cüzdan
Kripto para piyasası büyük düşüşlerle gündeme gelse de Opera Android tarayıcısına yeni bir cüzdan özelliği ekledi. Başta Bitcoin, Ethereum olmak üzere bir çok kripto para cüzdanınızı tarayıcı üzerinde tutabileceksiniz. Ek olarak kripto para ile ödemeye izin veren ticaret sitelerinde de Opera kullanıcıları şifreleri veya parmak izleriyle alışveriş yapabilecekler. Son olarak Opera, blok zincir teknolojisinin geleceği, merkezi olmayan internet Web 3.0’ı da desteklediğini belirtiyor.Ayrıca Bkz. "Google, duck.com alan adını rakibi DuckDuckGo arama motoruna verdi"
Bu özelliğin test edildiği geçtiğimiz Temmuz ayında duyurulmuştu. Bugün itibariyle de indirilmeye sunuldu. Ancak şu an sadece Android için geliştirilen Opera üzerinde bu kripto cüzdana ulaşabiliyorsunuz. Masaüstü Opera tarayıcısına bağlanırken telefonunuzla kare kod okutmanız gerekiyor ama ödeme onaylarını yine telefondan yapıyorsunuz.
https://www.theverge.com/2018/12/13/18138427/opera-cryptocurrency-wallet-android-app Yorum Yaz Paylaş Tweetle