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Opera Max, veriyi sıkıştırarak daha az maliyetli mobil internet gezintisi vaad ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Opera Max, veriyi sıkıştırarak daha az maliyetli mobil internet gezintisi vaad ediyor


 Mobil platformların en başarılı internet tarayıcılarının başında gelen Opera, Android işletim sistemi için veriyi sıkıştırarak bağlantı ücretlerinde tasarruf sağlayacak yeni Opera Max tarayıcısını duyurdu.

Aslında Opera, standart tarayıcısında da bağlantı hızına göre veriyi sıkıştırarak gezinti performansını artırıyordu ancak bu özellik şimdi ayrı bir tarayıcı üzerinde fonksiyonuna devam edecek. 

Opera Max şu an için beta aşamasında ve gerekli testlerden sonra global olarak tüm kullanıcılara açılacak. Opera Max ister tarayıcıdan olsun ister uygulamalardan olsun tüm internet trafiğini izliyor ve neye ihtiyacınız olduğunu anlayarak istenmeyen veri kullanımını engelliyor.

Opera Max bir özel ağ kullanarak cihazınızda kullanılan veriyi takip ediyor ve sonra da Opera sıkıştırma sunucularına gönderiyor. Resimler, videolar ve siteler sıkıştırılarak kullanıcının sonraki ziyaretinde en küçük veri miktarının kullanılması sağlanıyor. 

Opera Max hali hazırda test edilmeye başlandı. Nihai sürüm sonrasında ise uygulamanın ücretli ve ücretsiz reklamlı versiyonlarının yayınlanması bekleniyor. 



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DH Misafiri 5 yıl
Hayir Opera MAX bir browser degil. Hangi programi kullanirsan kullan, eger data sikistirilmaya uygun ise, bunu cloud uzerinde gerceklestirip, kullanici farketmeden harcanan data miktarini azaltir. Ozellikle ulkemizde mobil iletisimde kullaniciya verilen internet paketinin sinirli oldugunu dusunursek. Bu inanilmaz bir teknoloji. Ozetle, sen android telefonunda bulununan VIMEO programini acsan dahi direk data save yapabileceksin.
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YediyuzYetmisYedi 5 yıl
Halihazirda bunu yapiyordu. 10 cesit opera oldu
Mini,mobil,android,coast,max,next varmi saymadigim
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Balawitz 5 yıl YediyuzYetmisYedi
YediyuzYetmisYedi
Halihazirda bunu yapiyordu. 10 cesit opera oldu
Mini,mobil,android,coast,max,next varmi saymadigim

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