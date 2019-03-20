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Samsung'un Infinity-U ekranlı yeni telefonu Galaxy A40 resmiyet kazandı

Samsung'un Infinity-U ekrana sahip yeni telefonu Galaxy A40, Hollandalı bir online satış sitesi tarafından ön siparişe sunuldu. İşte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi.
2 ay
2,7b
2
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung kısa süre önce Rusya’da Galaxy A20 modelini tanıtmıştı. Güney Koreli şirket şimdi ise Galaxy A40 adında bir başka Galaxy A serisi akıllı telefon daha duyurdu. Yeni cihaz Siyah, Mavi, Mercan ve Beyaz olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor.
Hollanda'da faaliyet gösteren Belsimpel isimli online satış sitesi, 249 euro (282 dolar) fiyat etiketi ile Samsung Galaxy A40 için ön sipariş almaya başladı. Akıllı telefonun 10 Nisan'da düzenlenecek bir etkinlikte resmen tanıtılması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Ucuz fiyatlı Pixel akıllı telefonların detayları ortaya çıkmaya başladı"
Samsung Galaxy A40, 2280 × 1080 piksel çözünürlükte 5.9 inç Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip. Ayrıca Infinity-U ekran tasarımı sayesinde oldukça yüksek bir ekran-gövde oranı sunuyor.
Samsung'un Infinity-U ekranlı yeni telefonu Galaxy A40 resmiyet kazandı

Exynos 7885 ve 3.100 mAh pille geliyor

Akıllı telefonda Samsung'un ARM Mali G71 GPU'lu Exynos 7885 yonga seti bulunuyor. 4 GB RAM ile güçlendirilen cihazda microSD yuvası ile 512 GB'a kadar genişletilebilir 64 GB dahili depolama alanı mevcut.
Samsung Galaxy A40, 16 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel ultra geniş açılı sensör kombinasyonundan oluşan çift arka kamera sistemi ile geliyor. Ön tarafında ise f/2.0 diyaframlı 25 megapiksel selfie kamerası var.
Kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkan telefon şirketin yeni One UI arayüzü ile çalışacak. Ayrıca hızlı şarj destekli 3.100 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini ekleyelim. Parmak izi tarayıcısı arka tarafta olan cihaz 144.3 x 69.1 x 7.9 mm boyutlarına sahip.

https://www.fonearena.com/blog/278119/samsung-galaxy-a40-price-specifications.html Yorum Yaz
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TearsForFears 2 ay en beğenilen mhrUca
M20 m30 a20 30 40 50 60 diye gidiyor. Orta segmenti çöp exynoslarla ve elde kalan kameralarla doldurdular.
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DH Misafiri 2 ay
Bu M serilerinde parmak izi kismini diktortgene yakin ovallikten cikarip direk yuvarlak ve daha buyuk yaparlarsa goruntu acisindan olumlu olacaktir.
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Bloodin 2 ay
M10, M20, M30, A10, A20, A30, A40, A50...
Bari cihazlar arasında gözle görülür farklar olsa ya da en azından A serisi M serisinden farklı olsa, A10'a bakıosun resmen M10'u görüyorsun, yeni sistemde düzelir dedik, daha da cozurttular, tüm isimler birbirine karıştı, hangisinde ne üstün belli değil...
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Fenomenon 2 ay
şimdi bi bu telefona bak bi de redmi 7'ye bak.
samsung'un çin'de %1 satması çok da şaşırtıcı değil
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Askaparta 2 ay
Samsung'a harf ve rakamlar yetmeyecek.
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FreeRun 2 ay
her yeni android sürümüyle birlikte yeni telefon çıkaracaklar anlaşılan
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StalkerReborn 2 ay
Exynos almayın
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mert1907 2 ay
Normal de A serisi ilk zamanlae premium cihazlardan oluşuyordu, şu an diğer serilerden farkı kalmadı.
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mhrUca 2 ay
Neden A serisini s serisi gibi her yil 1 tane cikarmiyorsunuz boyle tek seferde 10 tane cikarmak iyi degil
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TearsForFears 2 ay mhrUca
M20 m30 a20 30 40 50 60 diye gidiyor. Orta segmenti çöp exynoslarla ve elde kalan kameralarla doldurdular.
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