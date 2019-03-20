Samsung'un Infinity-U ekranlı yeni telefonu Galaxy A40 resmiyet kazandı

Samsung kısa süre önce Rusya’da Galaxy A20 modelini tanıtmıştı. Güney Koreli şirket şimdi ise Galaxy A40 adında bir başka Galaxy A serisi akıllı telefon daha duyurdu. Yeni cihaz Siyah, Mavi, Mercan ve Beyaz olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor.

Hollanda'da faaliyet gösteren Belsimpel isimli online satış sitesi, 249 euro (282 dolar) fiyat etiketi ile Samsung Galaxy A40 için ön sipariş almaya başladı. Akıllı telefonun 10 Nisan'da düzenlenecek bir etkinlikte resmen tanıtılması bekleniyor.

Ayrıca Bkz.

"Ucuz fiyatlı Pixel akıllı telefonların detayları ortaya çıkmaya başladı"

Samsung Galaxy A40, 2280 × 1080 piksel çözünürlükte 5.9 inç Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip. Ayrıca Infinity-U ekran tasarımı sayesinde oldukça yüksek bir ekran-gövde oranı sunuyor.

Exynos 7885 ve 3.100 mAh pille geliyor

Akıllı telefonda Samsung'un ARM Mali G71 GPU'lu Exynos 7885 yonga seti bulunuyor. 4 GB RAM ile güçlendirilen cihazda microSD yuvası ile 512 GB'a kadar genişletilebilir 64 GB dahili depolama alanı mevcut.

Samsung Galaxy A40, 16 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel ultra geniş açılı sensör kombinasyonundan oluşan çift arka kamera sistemi ile geliyor. Ön tarafında ise f/2.0 diyaframlı 25 megapiksel selfie kamerası var.

Kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkan telefon şirketin yeni One UI arayüzü ile çalışacak. Ayrıca hızlı şarj destekli 3.100 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini ekleyelim. Parmak izi tarayıcısı arka tarafta olan cihaz 144.3 x 69.1 x 7.9 mm boyutlarına sahip.

https://www.fonearena.com/blog/278119/samsung-galaxy-a40-price-specifications.html