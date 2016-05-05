Siri'nin yaratıcıları yeni bir sanal asistan geliştirdi

Washington Post kaynaklı habere göre Apple'ın sanal asistanı Siri'nin arkasındaki mühendisler "Viv" adında yeni bir sanal asistan oluşturmuş durumdalar. Apple tarafından 2010 yılında satın alınan Siri'nin yaratıcıları Dag Kittlaus ve Adam Cheyer, yeni yapay zeka botunun mevcut sanal asistanların daha da ötesinde olduğunu iddia ediyorlar.

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Viv'i kullanarak örneğin bir telefon numarasını aramak, bir web sayfasını açmak ya da bir akıllı telefon uygulaması indirmek zorunda kalmadan pizza siparişi verilebilecek. Bilindiği gibi diğer sanal asistanlar sadece internet arama sonuçlarına yönlendirebiliyor. Viv Labs, sanal asistan hizmetlerini entegre etmek için GrubHub, Uber, Zocdoc ve SeatGuru dahil olmak üzere yaklaşık 50 şirketle ortaklık kurmuş durumda. Konuya yakın kaynaklar Viv'i satın almak için Google ve Facebook gibi teknoloji devlerinin teklif yaptıklarını söylüyor.

Microsoft'un Cortana ve Facebook'un "M" yapay zeka botlarının aksine Viv, birden fazla şirket tarafından otomobil ve TV'lerden, akıllı telefonlar ve diğer bağlı cihazlara kadar her şeyde kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Washington Post'a göre Viv, Pazartesi günü gerçekleştirilecek bir konferansta ilk kez görücüye çıkacak.

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/05/04/siris-creators-say-theyve-made-something-better-that-will-take-care-of-everything-for-you/