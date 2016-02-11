Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opera'ya 1.2 milyar dolarlık teklif

Yaklaşık 20 yıldır tarayıcı pazarında faaliyet gösteren Norveçli Opera, kendisini Çinlilerin eline bırakıyor. Firma, 1.2 milyar dolar karşılığında satılmak üzere.
3 yıl
3,1b
1
14
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Opera'ya 1.2 milyar dolarlık teklif


İnternet aleminin emektar tarayıcılarından birisi haline gelen Opera, hem masaüstünde hem de mobilde farklı tarayıcı sürümleriyle boy gösteriyor. Norveç kaynaklı firma, günümüz rekabet şartlarına uyum sağlayamayınca kendisini bekleyen sondan da kurtulamadı. 

Son dönemde özellikle reklamcılık ağının beklenen performansı gösterememesi nedeniyle Opera, hedeflenen gelir ve faaliyet karı seviyesinin altında kaldı. Hedeflerin bu kadar fazla sapması nedeniyle, yönetim kurulu da satış opsiyonunu masaya yatırdı. Firma geçen yıl yaz aylarından bu yana potansiyel alıcılar ile görüşüyordu. 

Gelen bilgilere göre, Çinli mobil oyun geliştirici Kunlun ve mobil güvenlik şirketi Qihoo ortaklığında kurulan bir konsorsiyum, Opera tarayıcısı için 1.2 milyar dolarlık teklif yaptı. Opera yönetim kurulu, platformun daha iyiye gitmesi ve kapsama alanını büyütmesi için bu teklide olumlu yaklaşıyor. Kurul, hissedarlara teklifin kabul edilmesi için çağrı yaptı. 


Görüşmeler devam ediyor ancak henüz kesin bir karar verilmiş değil. Opera hissedarları da onay verirse satış gerçekleşmiş olacak. Özellikle Çin'de, Opera'nın popülerliğinin artacağı belirtiliyor. Konsorsiyum ayrıca, mobil reklamcılık ağını da daha verimli bir şekilde kullanmayı planlıyor. 

Opera'nın 2015 yılı son çeyreğindeki toplam geliri 193.5 milyon dolar oldu ve yıl bazında yüzde 25 artış yakalandı. Gelir içerisinde reklam bölümü 145 milyon dolar gelir elde etti. Reklam geliri içerisinde ise en büyük oran yüzde 60 ile videolu reklamların oldu. 

http://www.androidheadlines.com/2016/02/chinese-consortium-offers-1-2-billion-to-acquire-opera.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
Yıl içinde %25 gelir arttırmış bir firma 1.2 milyar dolar. Bir Türk girişimci(Devlet desteği ile) satın alsa hazır renkleri Kırmızı-Beyaz gelse Türkiye'de reklamı yapsa alın size teknolojiye en büyük adım. Ondan sonra Opera ana sayfasında Türk teknolojilerini tanıtsa alın size yurt dışına reklam yurt dışına mal satmaya da başladık hoop ülkeyi bataktan kurtardık
Yıl içinde %25 gelir arttırmış bir firma 1.2 milyar dolar. Bir Türk girişimci(Devlet desteği ile) satın alsa hazır renkleri Kırmızı-Beyaz gelse Türkiye'de rekl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 3 yıl
Ah Opera ah. Nokia Symbian telefonların olmazsa olmaz tarayıcısıydı. Efsanedir benim gözümde. Satılıyor olması çok üzücü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EuroAsia 3 yıl
Bizimkiler alsin bunu isminide ottoman browser yapsın tamamdır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
Tarayıcıların atası, hala ve her zaman kullandığım, çevremdeki herkese de tavsiye edip sevdirdiğim uygulama...
Kullanım kolaylığı, hızı, özellikleri hala ve hala hiçbir tarayıcıda yok...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 3 yıl MegaWolt38
Gezmek için iyi idi de,
Form doldurmak tam bi işkence idi, bir kutuyu doldurup diğerine geçince sayfayı komple yenileyip adamı çıldırtırdı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 3 yıl
mobilde severek kullandigim bir uygulama
cinlilerin elinden ne gelecegi belli olmaz,mevcut bir takım performans sorunları giderilenilir belki,ayrica uzun yillardir cogumuzun tanidigi bir firma.
Eski firmalarla nedense bir gönül bağı kuruyor insan,yeniliğin getirdiği bilinmezlikten çekinmek yüzünden herhalde.Hele ki günümüzde eski Avrupalı ve Japon firmaların teker teker Çinlilerin yada Amerika menşeili büyük firmaların bünyelerine katıldıkları günlerde içimde bir burukluk olmuyor değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 3 yıl
Çin den kendim içinde bir teklif bekliyorum malum herkesi ve herşeyi satın alıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl
CooL_ROMEO

Yıl içinde %25 gelir arttırmış bir firma 1.2 milyar dolar. Bir Türk girişimci(Devlet desteği ile) satın alsa hazır renkleri Kırmızı-Beyaz gelse Türkiyede reklamı yapsa alın size teknolojiye en büyük adım. Ondan sonra Opera ana sayfasında Türk teknolojilerini tanıtsa alın size yurt dışına reklam yurt dışına mal satmaya da başladık hoop ülkeyi bataktan kurtardık


Ecdad-ı Browser
satın alma durumunda Opera'nın O ikonunu osmanlı motifleri ile süsleyebiliriz aslında.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
porsche911gt2 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob

CooL_ROMEO

Yıl içinde %25 gelir arttırmış bir firma 1.2 milyar dolar. Bir Türk girişimci(Devlet desteği ile) satın alsa hazır renkleri Kırmızı-Beyaz gelse Türkiyede reklamı yapsa alın size teknolojiye en büyük adım. Ondan sonra Opera ana sayfasında Türk teknolojilerini tanıtsa alın size yurt dışına reklam yurt dışına mal satmaya da başladık hoop ülkeyi bataktan kurtardık


Ecdad-ı Browser
satın alma durumunda Opera'nın O ikonunu osmanlı motifleri ile süsleyebiliriz aslında.

opera
osera
osmera
osmara
osmana
osmanlı

diye yavaş yavaş da değiştirdik mi tamamdır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
Yıl içinde %25 gelir arttırmış bir firma 1.2 milyar dolar. Bir Türk girişimci(Devlet desteği ile) satın alsa hazır renkleri Kırmızı-Beyaz gelse Türkiye'de reklamı yapsa alın size teknolojiye en büyük adım. Ondan sonra Opera ana sayfasında Türk teknolojilerini tanıtsa alın size yurt dışına reklam yurt dışına mal satmaya da başladık hoop ülkeyi bataktan kurtardık
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oluruna Bırak! 3 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

Yıl içinde %25 gelir arttırmış bir firma 1.2 milyar dolar. Bir Türk girişimci(Devlet desteği ile) satın alsa hazır renkleri Kırmızı-Beyaz gelse Türkiye'de reklamı yapsa alın size teknolojiye en büyük adım. Ondan sonra Opera ana sayfasında Türk teknolojilerini tanıtsa alın size yurt dışına reklam yurt dışına mal satmaya da başladık hoop ülkeyi bataktan kurtardık


Tam haberi okumadan ulan bizde hiçbir teknolojik şirketi almıyoz ele ayağa düşmüş operayı kapan yaşadı.
Sonra senin yorumu gördüm yalnız değilmişim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3101 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
opera, Opera Max ve
4 etiket daha opera mini Operatörler - Kurumsal Haberler Kurumsal Haberler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear platformu duyuruldu 3 yıl Alman hosting şirketi Strato, 1 Dolar’dan ucuza domain satacak 3 yıl Silverstone'dan ince sistemlere Nitrogon NT09-115X işlemci soğutucusu 3 yıl iPhone 7 işlemcisinin üreticisi tek başına TSMC olabilir 3 yıl AMD FreeSync özelliği, orta seviye HP dizüstü bilgisayarlara geliyor 3 yıl Qualcomm'dan 3 yeni çipset: Snapdragon 625, 435 ve 425 3 yıl Twitter'da yanıtlama ve etiketleme gibi karışık işlemler kolaylaştırılacak 3 yıl Kuzey Kore Uydusu kontrolden çıkarak dünyaya düştü 3 yıl Microsoft, Mobil departmanda işten çıkartmalara devam ediyor 3 yıl Google, Avrupalı kullanıcılar için içerik sansürünü tüm arama siteleriyle genişletiyor 3 yıl Facebook'un süper-hızlı internet için yeni bir fikri var 3 yıl Far Cry Primal için harika bir kasa modu 3 yıl Google'ın sürücüsüz otomobil yazılımı bir şofördür! 3 yıl Raspberry Pi'de oyun oynamak mümkün hale geliyor 3 yıl Google Formlar yeni güncellemeyle yeteneklerini daha da genişletti 3 yıl Unity oyun motoruna SteamVR desteği geldi 3 yıl Twitter yeni kullanıcılar için yeterince ilgi çekici değil 3 yıl LG G5 Quick Cover resmiyet kazandı 3 yıl Fransız şirketten patentli solar otoyol duyurusu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Opera'ya 1.2 milyar dolarlık teklif Sonraki Çin mobil uygulama pazarı, ABD'yi geçmek üzere 3 yıl Star Wars: Bölüm 8'in çekimlerine başlandı 3 yıl Yıldırımlar uzaydan nasıl görünüyor? Uzay İstasyonu'ndan muhteşem görüntüler 3 yıl Rusya hükümeti Windows'u yasaklamak, Google ve Apple'dan daha fazla vergi almak istiyor 3 yıl Google’dan flash reklamları tamamen ortadan kaldıracak yeni karar 3 yıl Google sürücüsüz kargo aracı için patent aldı 3 yıl Rubik küpü ilk kez 1 saniyeden az sürede çözüldü 3 yıl Casper VIA M1 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl Apple, Watch'ın arayüzü için özel bir ekip kurdu 3 yıl Einstein'ın haklılığı kanıtlandı mı? Bilim dünyasında büyük gün! 3 yıl Microsoft’tan öğrencilere özel teknoloji yarışması: Imagine Cup 3 yıl Obama, ulusal siber güvenlik için 19 milyar dolar bütçe talebinde bulundu 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge grilere büründü 3 yıl Sürücüsüz araçların en büyük engeli kar 3 yıl HTC One M10 için 11 Nisan tarihi işaret ediliyor 3 yıl Apple Store'larda iPhone'lara ekran koruyucu uygulaması 3 yıl Tesla Model S’in Alman rakibi Porsche Mission E'de detaylar netleşiyor 3 yıl Oculus-Ready PC'lerin ön siparişi 16 Şubatta başlıyor 3 yıl Yeni Windows 10 güncellemesi Edge tarayıcısındaki gizlilik problemini çözüyor 3 yıl Ve Twitter yenileniyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim