Opera'ya 1.2 milyar dolarlık teklif

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İnternet aleminin emektar tarayıcılarından birisi haline gelen Opera, hem masaüstünde hem de mobilde farklı tarayıcı sürümleriyle boy gösteriyor. Norveç kaynaklı firma, günümüz rekabet şartlarına uyum sağlayamayınca kendisini bekleyen sondan da kurtulamadı.
Son dönemde özellikle reklamcılık ağının beklenen performansı gösterememesi nedeniyle Opera, hedeflenen gelir ve faaliyet karı seviyesinin altında kaldı. Hedeflerin bu kadar fazla sapması nedeniyle, yönetim kurulu da satış opsiyonunu masaya yatırdı. Firma geçen yıl yaz aylarından bu yana potansiyel alıcılar ile görüşüyordu.
Gelen bilgilere göre, Çinli mobil oyun geliştirici Kunlun ve mobil güvenlik şirketi Qihoo ortaklığında kurulan bir konsorsiyum, Opera tarayıcısı için 1.2 milyar dolarlık teklif yaptı. Opera yönetim kurulu, platformun daha iyiye gitmesi ve kapsama alanını büyütmesi için bu teklide olumlu yaklaşıyor. Kurul, hissedarlara teklifin kabul edilmesi için çağrı yaptı.
Görüşmeler devam ediyor ancak henüz kesin bir karar verilmiş değil. Opera hissedarları da onay verirse satış gerçekleşmiş olacak. Özellikle Çin'de, Opera'nın popülerliğinin artacağı belirtiliyor. Konsorsiyum ayrıca, mobil reklamcılık ağını da daha verimli bir şekilde kullanmayı planlıyor.
Opera'nın 2015 yılı son çeyreğindeki toplam geliri 193.5 milyon dolar oldu ve yıl bazında yüzde 25 artış yakalandı. Gelir içerisinde reklam bölümü 145 milyon dolar gelir elde etti. Reklam geliri içerisinde ise en büyük oran yüzde 60 ile videolu reklamların oldu.
http://www.androidheadlines.com/2016/02/chinese-consortium-offers-1-2-billion-to-acquire-opera.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kullanım kolaylığı, hızı, özellikleri hala ve hala hiçbir tarayıcıda yok...
Form doldurmak tam bi işkence idi, bir kutuyu doldurup diğerine geçince sayfayı komple yenileyip adamı çıldırtırdı.
cinlilerin elinden ne gelecegi belli olmaz,mevcut bir takım performans sorunları giderilenilir belki,ayrica uzun yillardir cogumuzun tanidigi bir firma.
Eski firmalarla nedense bir gönül bağı kuruyor insan,yeniliğin getirdiği bilinmezlikten çekinmek yüzünden herhalde.Hele ki günümüzde eski Avrupalı ve Japon firmaların teker teker Çinlilerin yada Amerika menşeili büyük firmaların bünyelerine katıldıkları günlerde içimde bir burukluk olmuyor değil...
Ecdad-ı Browser satın alma durumunda Opera'nın O ikonunu osmanlı motifleri ile süsleyebiliriz aslında.
opera
osera
osmera
osmara
osmana
osmanlı
diye yavaş yavaş da değiştirdik mi tamamdır
Tam haberi okumadan ulan bizde hiçbir teknolojik şirketi almıyoz ele ayağa düşmüş operayı kapan yaşadı.
Sonra senin yorumu gördüm yalnız değilmişim
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