Oppo A7 teknik özellikleri sızdırıldı

Oppo geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefonu A7X'i duyurmuştu. Şimdi ise firma A7 modeli üzerinde çalışıyor. Gelen sızıntılara göre Oppo A7 6.2 inç büyüklüğünde ekrana ve Snapdragon 450 yongasetine sahip olacak.

Oppo A7 özellikleri

Oppo A7 19:9 formatında 6.2 inç büyüklüğünde 1520 x 720 piksel çözünürlüğe sahip çentikli ekrana sahip olacak. Cihaz gücünü Snapdragon 450 yongasetinden alacak. Depolama tarafında ise cihazın 3/4GB RAM ve microSD kart ile arttırılabilir 32 GB hafızaya sahip olması bekleniyor.

A7'nin arka tarafında 13MP f / 2.2 + 2MP f / 2.4 çift kameraya ve ön tarafında ise 16MP f / 2.0 selfie kamerası bulunuyor. Cihazın güvenlik özellikleri arasında yüz tanıma desteğinin de olması bekleniyor. Oppo A7 Android 8.1 Oreo ve Color OS 5.2 arayüzüne sahip olacak. Cihazın batarya kapasitesi ise 4230 mAh olacak. Sızdırılan bilgilere göre Oppo A7 Realme 2 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olacak. Sızdırılan bilgilerin doğru olup olmadığı hakkında ise henüz Oppo tarafından bir açıklama yapılmadı.

https://www.gizmochina.com/2018/09/22/oppo-a7-specs-leaked-6-2-hd-screen-snapdragon-450-and-more/