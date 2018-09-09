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Oppo A7X'in teknik özellikleri ve resmi görselleri sızdırıldı

Oppo'nun yeni akıllı telefonu A7X'in teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı. Oppo yeni modelinde de su damlası şeklindeki çentikli ekran tasarıma yer vermiş.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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10
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Oppo'nun yeni modeli A7X'in teknik özellikleri ve resmi görselleri sızdırıldı. Sızdırılan görsellere göre firma A7X'in tasarımının F9 ve F9 Pro ile benzer çizgilere sahip olduğu görülüyor. Firma yeni modelinde de su damlası çentiğine yer vermiş. 

Oppo A7X özellikleri

OPPO A7X, 6.3 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde çentikli ekrana sahip. Cihaz Mediatek Helio P60 yongasetinden güç alıyor. Sekiz çekirdekli işlemciye sahip olan bu yongaseti 2 GHz hızında çalışan 4 x Cortex-A73 ve 4 x Cortex-A53 çekirdeklerinden besleniyor. Grafik tarafında ise bu işlemciye Mali-G72 MP3 grafik birimi eşlik ediyor. Cihaz ayrıca 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip.
Kamera tarafında ise cihazın Oppo F9 modelinde gördüğümüz 16MP + 2MP çözünürlüğünde çift arka kameraya ve ön tarafında 25MP çözünürlüğünde selfie kamerasına sahip.  Oppo A7X'in boyutları F9 modeli (156.7 x 74 x 7.99 mm) ile aynı değere sahip. Ancak sızdırılan bilgilere göre firma yeni modelinde 4230 mAh büyüklüğünde bir bataryaya yer verirken cihazın ağırlığını 169 gramda korumayı başarmış.
Oppo tarafından henüz A7X modeli hakkında bir açıklama yapılmadı. Sızdırılan özelliklerin ise doğru olup olmadığı henüz kesin olmasa da Oppo A7X'in 20 Eylül'de tanıtılması bekleniyor. 

https://www.gizmochina.com/2018/09/08/specs-and-official-renders-of-oppo-a7x-reveals-water-drop-notched-display-and-helio-p60-processor/ Yorum Yaz
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Johan Elmander 8 ay en beğenilen
4230 mAh batarya ve iPhone 8+/S9+'tan küçük kasa. Sadece 7.9mm'de.
Diğer markalar örnek almalı.
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V4LKyR 8 ay
Dikkatinizi çekerim, 4230 mAh batarya ve 12nm üretim litografisine sahip P60...
Yazılım başarımı da iyise (hiç Oppo kullanmadım, sistemini bilmem) çok başarılı pil performansı verecektir.
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JackWondo 8 ay
Bana mı öyle yoksa bu Oppo bu kadar çok telefon çıkarıyor muydu ?
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ouzqan 8 ay
One plus vari bir görünümü var ama donanım açısından baya iddialı
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Johan Elmander 8 ay ouzqan
OnePlus Oppo Vivo aynı şey zaten.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Johan Elmander 8 ay en beğenilen
4230 mAh batarya ve iPhone 8+/S9+'tan küçük kasa. Sadece 7.9mm'de.
Diğer markalar örnek almalı.
Yanıtla +8
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