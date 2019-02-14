Oppo F11 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı

Çinli teknoloji şirketlerinden OPPO'nun, 48 MP'lik bir kamerayla geleceği kesinlik kazanan F11 Pro modelinin fotoğrafları ortaya çıktı. Üreticiden henüz akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi gelmese de, yeni görseller iki farklı renk seçeneğine işaret ediyor.

Fiyatlandırması henüz belli değil

Soldaki model ilk bakışta pudra mavisi gibi görünüyor ancak dikkatli bakıldığında yeşile doğru renk geçişlerinin olduğuna şahit oluyoruz. Ancak parmak izi tarayıcının tek tonlu bir yeşil olduğu göze çarpıyor. Bunun da cihazda, ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcının olmayacağı anlamına geldiğini söyleyebiliriz.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=729294640799110&set=a.230075120721067&type=3&theater

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Sağdaki cihaz iserenk geçişleri olan bir model. Muhtemelenpanele sahip olacak cihazların büyük ekran veişletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor.vehızlı şarj teknolojisi ile gelecek olan Oppo F11 Pro'nunile ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.