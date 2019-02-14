Oppo F11 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Çinli teknoloji şirketlerinden OPPO'nun, 48 MP'lik bir kamerayla geleceği kesinlik kazanan F11 Pro modelinin fotoğrafları ortaya çıktı. Üreticiden henüz akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi gelmese de, yeni görseller iki farklı renk seçeneğine işaret ediyor.
Fiyatlandırması henüz belli değil
Soldaki model ilk bakışta pudra mavisi gibi görünüyor ancak dikkatli bakıldığında yeşile doğru renk geçişlerinin olduğuna şahit oluyoruz. Ancak parmak izi tarayıcının tek tonlu bir yeşil olduğu göze çarpıyor. Bunun da cihazda, ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcının olmayacağı anlamına geldiğini söyleyebiliriz.Sağdaki cihaz ise maviden mora doğru renk geçişleri olan bir model. Muhtemelen LCD panele sahip olacak cihazların büyük ekran ve Android Pie işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor. ColorOS 6 ve VOOC hızlı şarj teknolojisi ile gelecek olan Oppo F11 Pro'nun fiyatlandırması ile ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=729294640799110&set=a.230075120721067&type=3&theater Yorum Yaz Paylaş Tweetle