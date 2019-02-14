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Oppo F11 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticilerinden OPPO'nun merakla beklenen yeni modeli Oppo F11 Pro'nu iki farklı renkte yeni fotoğrafları ortaya çıktı. İşte cihazın detayları.
3 ay
3,6b
1
4
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji şirketlerinden OPPO'nun, 48 MP'lik bir kamerayla geleceği kesinlik kazanan F11 Pro modelinin fotoğrafları ortaya çıktı. Üreticiden henüz akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi gelmese de, yeni görseller iki farklı renk seçeneğine işaret ediyor.

Fiyatlandırması henüz belli değil

Soldaki model ilk bakışta pudra mavisi gibi görünüyor ancak dikkatli bakıldığında yeşile doğru renk geçişlerinin olduğuna şahit oluyoruz. Ancak parmak izi tarayıcının tek tonlu bir yeşil olduğu göze çarpıyor. Bunun da cihazda, ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcının olmayacağı anlamına geldiğini söyleyebiliriz.
Sağdaki cihaz ise maviden mora doğru renk geçişleri olan bir model. Muhtemelen LCD panele sahip olacak cihazların büyük ekran ve Android Pie işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor. ColorOS 6 ve VOOC hızlı şarj teknolojisi ile gelecek olan Oppo F11 Pro'nun fiyatlandırması ile ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=729294640799110&set=a.230075120721067&type=3&theater Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 ay
İyi ki bir 48 MP'lik sensör çıktı... Yüz bin farklı modelde görürüz artık.
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MHEC 3 ay
Şu alt çerçeveyi bir hallemediler çok asimetrik duruyor.
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stalker(1979) 3 ay
Evet yine alt çerçeve daha kalın. Teknolojinin biraz daha gelişmesi lazım demek ki.
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Askaparta 3 ay
Oppo da Xiaomi, sonra Huawei olma yolunda ilerliyor ama ülkemizde hem tüm sürümleri olmalı hem de satış ağı ve garanti durumu netleşmeli.
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