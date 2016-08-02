Oppo F1s, 16MP ön kamera ile geliyor

Bu yıl sürpriz bir şekilde akıllı telefon pazarının en iyi 5 ismi arasında kendisine yer bulan Çinli Oppo, agresif stratejiler ile satışlarını artırmaya çalışıyor. Firmanın yeni modeli, bir özçekim şampiyonu olacak.

Yılın ikinci çeyreğinde 31 milyon akıllı telefon satışı yaparak pazarın üçüncüsü olan Huawei’nin ardından Oppo geliyor. Firma 21.9 milyon gibi başarılı bir rakama imza atmış durumda. Sadece geçen yıl toplamında 50 milyon telefon sattığını düşünürsek, adeta bir sıçrama yaptı diyebiliriz. Bu yılı da muhtemelen pazarın dördüncüsü olarak kapatacak zira en yakın rakibi Vivo, 16.41 milyon akıllı telefon sattı.

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İlk Full HD ekranlı akıllı telefon, ilk dönebilir kameralı akıllı telefon gibi ünvanların sahibi olan Oppo, bu kez ön kameraya yatırım yaptığı bir model ile karşımızda. Oppo F1S adındaki yeni model, 16MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile, özçekim tutkunlarının ilgisini çekmeye çalışacak.

5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan modele, MT6750 yonga seti güç veriyor. 8 adet Cortex-A53 ve Mali-T860MP2 grafik birimi barındıran yonga setine, 3GB RAM eşlik ediyor. Sınıfına göre iyi bir performans sunacak olan modelde 32GB artırılabilir kapasite, 3075mAh kapasiteli batarya, Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ve 13MP çözünürlüğünde arka kamera yer alıyor. Oppo F1S, bugün itibariyle Hindistan’da lanse edilecek.