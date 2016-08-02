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Oppo F1s, 16MP ön kamera ile geliyor

Akıllı telefon pazarının en iyi isimlerinden birisi olan Çinli Oppo, model tanıtımlarına devam ediyor. Oppo F1S adındaki özçekim canavarı akıllı telefon, kısa süre içerisinde tanıtılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,3b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl sürpriz bir şekilde akıllı telefon pazarının en iyi 5 ismi arasında kendisine yer bulan Çinli Oppo, agresif stratejiler ile satışlarını artırmaya çalışıyor. Firmanın yeni modeli, bir özçekim şampiyonu olacak.

Yılın ikinci çeyreğinde 31 milyon akıllı telefon satışı yaparak pazarın üçüncüsü olan Huawei’nin ardından Oppo geliyor. Firma 21.9 milyon gibi başarılı bir rakama imza atmış durumda. Sadece geçen yıl toplamında 50 milyon telefon sattığını düşünürsek, adeta bir sıçrama yaptı diyebiliriz. Bu yılı da muhtemelen pazarın dördüncüsü olarak kapatacak zira en yakın rakibi Vivo, 16.41 milyon akıllı telefon sattı.

Ayrıca Bkz. "Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu"

İlk Full HD ekranlı akıllı telefon, ilk dönebilir kameralı akıllı telefon gibi ünvanların sahibi olan Oppo, bu kez ön kameraya yatırım yaptığı bir model ile karşımızda. Oppo F1S adındaki yeni model, 16MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile, özçekim tutkunlarının ilgisini çekmeye çalışacak.

5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan modele, MT6750 yonga seti güç veriyor. 8 adet Cortex-A53 ve Mali-T860MP2 grafik birimi barındıran yonga setine, 3GB RAM eşlik ediyor. Sınıfına göre iyi bir performans sunacak olan modelde 32GB artırılabilir kapasite, 3075mAh kapasiteli batarya, Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ve 13MP çözünürlüğünde arka kamera yer alıyor. Oppo F1S, bugün itibariyle Hindistan’da lanse edilecek.

 

http://www.androidheadlines.com/2016/08/oppo-f1s-leaks-with-a-16-megapixel-selfie-shooter.html Yorum Yaz
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caneycaney 3 yıl
Günaydıııııın
Zaten Oppo f1 plus 16 mp ön kamerayla gelmişti
Ayrıca vivo x7 plus 16 mp ön kamerayla tanıtıldı
güncellik 0
1 Yanıt Yanıtla
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tahir40 3 yıl caneycaney
caneycaney

Günaydıııııın

Zaten Oppo f1 plus 16 mp ön kamerayla gelmişti

Ayrıca vivo x7 plus 16 mp ön kamerayla tanıtıldı

güncellik 0

Bir de bu her gördüğü 16MP kamerayı aynı sananlar var. Nereden biliyorsun hangi sensörün, optiklerin kullanıldığını?
Kaldı ki pili, işlemcisi ekranı farklı F1 plusdan, F1 plus'dakali malum pil sıkıntısı yüzünden işlemci frekansı ve ekran çöz. düşürülmüş, pil kapasitesi artırılmış.
1 Yanıt Yanıtla +1
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QuRovix 3 yıl
oppo find 7a kullanıyorum. Kaliteli ve güzel firma :)
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dirdom 3 yıl
Eşime ft plus aldık yurtdisindan 1350tl ye. Canavar gibi telefon selfie kamerası ciddi şekilde güçlü. Hızlı şarj da başarılı. İşlemci biraz daha iyi olabilirdi sadece. Ama 4gb ram var 64 Gb hafıza. İncecik telefon. Şimdilik memnunuz bakalım.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Unzerstörbar 3 yıl dirdom
dirdom
Eşime ft plus aldık yurtdisindan 1350tl ye. Canavar gibi telefon selfie kamerası ciddi şekilde güçlü. Hızlı şarj da başarılı. İşlemci biraz daha iyi olabilirdi sadece. Ama 4gb ram var 64 Gb hafıza. İncecik telefon. Şimdilik memnunuz bakalım.

Selamlar iyi geceler

Nereden aldınız telefonu?
Bende almayı düşünüyorum f1 Plus

İ
1 Yanıt Yanıtla
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alemburda34 3 yıl
Su firmanin "Super VOOC" ozelligine hayranim
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