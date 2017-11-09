Oppo F5 kamerası yapay zekadan yardım alıyor

Son dönemde yapay zeka teknolojilerinin faydalı olduğu en önemli alanlardan birisi özçekim oldu. Üreticiler kullanıcıların özçekimlerini daha iyi hale getirebilmek için yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor. Oppo buna son örnek.

Daha güzel yüz

Firmanın satışa sunmaya başladığı Oppo F5 adındaki model kullanıcılara daha iyi bir özçekim kalitesi sunabilmek için yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor. Firma bunu kullanan ilk üretici olduğunu iddia etse de daha önce benzer örnekleri görmüştük.

Modelin ön kamerası 20MP çözünürlüğünde ve 1/2.8 inç boyutunda bir sensöre sahip. AI Beauty Technology adı verilen teknoloji, geniş bir insan yüzü veri tabanına sahip. Bu veri tabanında derinin rengi, yaş, cinsiyet gibi detaylar saklanıyor ve özçekim esnasında kullanıcı için hangi ayarların en iyi olacağı hesap ediliyor. Diğer taraftan sensör yüzün 200 civarında noktasını algılayarak özelleştirilmiş efektler uygulayabiliyor.

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Bu özellik haricinde Oppo F5 ince çerçeveli bir telefon. 6 inçlik 1440x2160 piksel çözünürlükte ekranın görüntü oranı 18:9. Ekranın panele oranı ise yüzde 84.2 civarında seyrediyor.

8 çekirdekli MediaTek MT6763T yonga setinin güç verdiği modelde 4GB/6GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi yer alıyor. 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 3200mAh kapasiteli batarya, Android 7.1 işletim sistemi gibi özellikleri olan akıllı telefon 300$-330$ civarında bir fiyata sahip.