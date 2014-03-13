Oppo Find 7 için gönderilen davetiyeler oldukça ilgi görüyor





Oppo'nun yeni amiral gemi modeli Find 7 ile ilgili 19 Mart tarihindeki etkinlik için geri sayım devam ederken, firmanın gönderdiği davetiye konsepti içeriği ile oldukça ilgi görüyor.





Etkinlik davetiyesi bir siyah kutu içerisinde gönderiliyor. Kutu içerisinde bir davetiye ve mobil uygulamalar için QR kodu taşıyan ayrı bir kağıt çıkıyor. Buraya kadar herşey normalken asıl ilgi çekici kısım kutunun alt kısmı.





Kutunun alt kısmından NFC yongasına sahip bir piramit yapı çıkıyor. Artırılmış gerçeklik ürünü olan piramidin ne işe yaradığını anlamak için ise uygulamanın cihaza kurulması ve ekranın yüzüstü çevrilerek piramidin üzerine kapatılması gerekiyor.





Bu aşamadan sonra piramit harekete geçiyor Find 7 ile ilgili interaktif bir demo davetiye sahibine sunuluyor. Bugüne kadar basına yansıyan davetiyeler arasında en ilgi çekici olanı diyebileceğimiz Find 7 davetiyesi ile Oppo iyi bir viral reklam yapmışa benziyor.





Vivo ve Oppo markasına sahip olduğu için hem dünyanın hem de BBK holdingin ikinci 2K ekranlı akıllı telefonu olacak Find 7'nin, 5.5 inçlik ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM gibi özellikler taşıyacağı tahmin ediliyor.