Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo Find 7 için gönderilen davetiyeler oldukça ilgi görüyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,4b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oppo Find 7 için gönderilen davetiyeler oldukça ilgi görüyor

Oppo'nun yeni amiral gemi modeli Find 7 ile ilgili 19 Mart tarihindeki etkinlik için geri sayım devam ederken, firmanın gönderdiği davetiye konsepti içeriği ile oldukça ilgi görüyor.

Etkinlik davetiyesi bir siyah kutu içerisinde gönderiliyor. Kutu içerisinde bir davetiye ve mobil uygulamalar için QR kodu taşıyan ayrı bir kağıt çıkıyor. Buraya kadar herşey normalken asıl ilgi çekici kısım kutunun alt kısmı.

Kutunun alt kısmından NFC yongasına sahip bir piramit yapı çıkıyor. Artırılmış gerçeklik ürünü olan piramidin ne işe yaradığını anlamak için ise uygulamanın cihaza kurulması ve ekranın yüzüstü çevrilerek piramidin üzerine kapatılması gerekiyor. 

Bu aşamadan sonra piramit harekete geçiyor Find 7 ile ilgili interaktif bir demo davetiye sahibine sunuluyor. Bugüne kadar basına yansıyan davetiyeler arasında en ilgi çekici olanı diyebileceğimiz Find 7 davetiyesi ile Oppo iyi bir viral reklam yapmışa benziyor.

Vivo ve Oppo markasına sahip olduğu için hem dünyanın hem de BBK holdingin ikinci 2K ekranlı akıllı telefonu olacak Find 7'nin, 5.5 inçlik ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM gibi özellikler taşıyacağı tahmin ediliyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Schnitter 5 yıl en beğenilen
Hay 2k ekranınıza... Full Hd neyimize yetmiyor da 2k ekranlı telefonlar çıkıyor anlamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metebyr 5 yıl
adamlar 2k ekranlı telefon yapsın bizde bunu 240p izleyelim, hay adaletini :D
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 5 yıl
Hadi 2k ekranda çıktı diyelim. Önümüz sene ne yapacaklar 2k ekran yeterli artık başka alanlarda yenilik yapalım mı diyecekler. Eminim yine bu s.dik yarışı devam eder. Full hd ekranlar yeterde artar bile. İlla ekran ile ilgili bir şey artırmak istiyorlarsa ekranın parlaklığını ve enerji tasarruf oranını arttırsınlar.
Hadi 2k ekranda çıktı diyelim. Önümüz sene ne yapacaklar 2k ekran yeterli artık başka alanlarda yenilik yapalım mı diyecekler. Eminim yine bu s.dik yarışı devam...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
t11 5 yıl
ben 2 adet aldım cok harıka bı telefon arkadaslar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 5 yıl
Bunun viral reklamla alakası ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeopol 5 yıl
konu dışına açılsaydı da illuminati eğlencesi izleseydik

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 5 yıl
şu davetiyeyi yapan firma kötü telefon yapamaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omerfa 5 yıl
Çok ilginç bir düşünce. İnsanlar neresinden çıkarıyor böyle fikirleri anlamıyorum. Ben ıkınıyorum ıkınıyorum tık yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
becozmy 5 yıl
gün gelecek herkes çin malı kullanacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
Davetiye gelseydi belki ilgimizi çekerdi ama gondermediler hala. Bekliyoruz bakalim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaalisahin 5 yıl
bir videoyla gosterselermis bari davetiye nasilmis gorseydik merak ettim valla cok iyi dusunulmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apo424 5 yıl
cool
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psicik96 5 yıl
artık 3 tane sli yaparlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8369 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, oppo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim