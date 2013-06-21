Oppo, Find 7 modelini doğruladı, Find 5 Google Edition gelebilir

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Akıllı telefon pazarındaki ilk Full HD modellerden birisine imza atan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Çinli Oppo'nun Find 7 adlı bir devam modeli üzerinde çalıştığı iddiaları gündeme gelmişti.
Oppo, Google+ hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Find 7 üzerindeki çalışmaların henüz erken aşamada olduğunu ve sonbahar aylarına kadar da tamamlanmasının beklenmediğini açıkladı. Bu da Find 7 modelinin muhtemelen Find 5 gibi yıl sonunda piyasaya çıkacağı ihtimalini güçlendiriyor.
Modelin detaylarına değinilmese de 7 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 çözümü, 4000mAh batarya, 8MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özelliklerinin olacağı belirtiliyor.
Oppo ayrıca takipçilerine Find 5 modelinin Google versiyonunun kulağa hoş gelip gelmediğini de sordu. Bu da modelin bir Google versiyonunun hazırlanıyor olabileceğine işaret ediyor. Genelde Samsung, HTC gibi büyük firmalarla referans cihazlar konusunda ortaklıklar yapan Google'ın, Çinli bir üreticiye kapılarını açması da bir ilk olacak.
http://www.androidauthority.com/oppo-confirms-find-7-tests-waters-for-potential-find-5-google-edition-233430/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4000 mAh batarya bu ne oluyor
Bu sene 6.5" phabletler göreceğiz piyasada ve en az on milyon satacak bu cihazlar.
Bizim Einstein'lar da her phablet haberinde bıkmadan usanmadan boş boş konuşur.
Ayrıca ince çerçeveli bir 7" cihaz, tablet değildir, çok da güzel bir phablettir...
Tebrikler cuk oturmuş
+sen bide bunun piksel yoğunluğunu düşün gittikçe azalıyo
+oppo bunun yanına özel pantolon veriyomu :D
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Ama sorun rapci değilseniz o boyutta bir cep henüz üretilmedi, alan kişi özel çantasında taşıması lazım. Biz 4.3" s2'yi zor sığdırıyorduk kotun
cebine, adamlar 5" i de aştı 7" lere geldi. Bir dur denmesi lazım artık. Umarım apple 4" sınırını artık aşmaz, kullanışlılık ve mantık çerçevesinde üretim yapan bir o kaldı.
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