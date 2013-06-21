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Oppo, Find 7 modelini doğruladı, Find 5 Google Edition gelebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo, Find 7 modelini doğruladı, Find 5 Google Edition gelebilir

Akıllı telefon pazarındaki ilk Full HD modellerden birisine imza atan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Çinli Oppo'nun Find 7 adlı bir devam modeli üzerinde çalıştığı iddiaları gündeme gelmişti. 

Oppo, Google+ hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Find 7 üzerindeki çalışmaların henüz erken aşamada olduğunu ve sonbahar aylarına kadar da tamamlanmasının beklenmediğini açıkladı. Bu da Find 7 modelinin muhtemelen Find 5 gibi yıl sonunda piyasaya çıkacağı ihtimalini güçlendiriyor.

Modelin detaylarına değinilmese de 7 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 çözümü, 4000mAh batarya, 8MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özelliklerinin olacağı belirtiliyor.

Oppo ayrıca takipçilerine Find 5 modelinin Google versiyonunun kulağa hoş gelip gelmediğini de sordu. Bu da modelin bir Google versiyonunun hazırlanıyor olabileceğine işaret ediyor. Genelde Samsung, HTC gibi büyük firmalarla referans cihazlar konusunda ortaklıklar yapan Google'ın, Çinli bir üreticiye kapılarını açması da bir ilk olacak.

http://www.androidauthority.com/oppo-confirms-find-7-tests-waters-for-potential-find-5-google-edition-233430/ Yorum Yaz
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J0K3R61 6 yıl en beğenilen
102 cm telefon tanıtılması yakındır demedi demeyin.
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bahner 6 yıl
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4000 mAh batarya bu ne oluyor
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Batterx One 6 yıl
Boyutunu begenmezseniz almazsiniz yani bu tur cihazlardan hoslananlar var ancak bence de çok büyük. Gerçi bende nexus 7 var ve gayet rahat cebine sigiyor.
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sertacarslan 6 yıl
Talep var ki adamlar yatırım yapıyor.
Bu sene 6.5" phabletler göreceğiz piyasada ve en az on milyon satacak bu cihazlar.
Bizim Einstein'lar da her phablet haberinde bıkmadan usanmadan boş boş konuşur.
Ayrıca ince çerçeveli bir 7" cihaz, tablet değildir, çok da güzel bir phablettir...
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Krone 6 yıl
Parayı görünce ne üreteceklerini bilemiyor gariplerim.
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Cartoon 6 yıl
7 inç ?
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Batuist 6 yıl
yakında taşıma çantası ile verecekler.. zamanla bu inçler artıyor ama merak ettiğim ne zaman kadar artacak.. 5inçler bile taşımak için sınır noktadalar..
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General. 6 yıl
(eren)
Alacaksiniz Oppo 7yi, Xperia ZUyu sonra diyeceksiniz ben bunu kulagima goturmem, alacaksiniz bi tanede akilli saat oh elin gavuruna gitti 3000 liran. Bunlar kanimca planlanmis seyler
.

Tebrikler cuk oturmuş
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General. 6 yıl
7 inç mi ben yokum hadi selametle
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Steve Jobs 6 yıl
Alacaksiniz Oppo 7'yi, Xperia ZU'yu sonra diyeceksiniz ben bunu kulagima goturmem, alacaksiniz bi tanede akilli saat oh elin gavuruna gitti 3000 liran. Bunlar kanimca planlanmis seyler
.
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sinyorahıskalı 6 yıl
Kaynakta telefonun 7 inç olduguna dair bir ibare bulunmuyor. Birkaç gün önce okuduğum bir yazıda da find 7 nin 5" olacağından bahşedilmişti.
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DH Misafiri 6 yıl
abi tel dediğin 4.5 max 5" olur bu ne ya
+sen bide bunun piksel yoğunluğunu düşün gittikçe azalıyo
+oppo bunun yanına özel pantolon veriyomu :D
..............................................................................
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Umutcan 6 yıl
7" tablettir aksini de kimse iddia edemez, phablet sınıfına girmez. Senelerdir 7" tablet satılıyor piyasada, onlarla aynı boyutta olacak işte.
Ama sorun rapci değilseniz o boyutta bir cep henüz üretilmedi, alan kişi özel çantasında taşıması lazım. Biz 4.3" s2'yi zor sığdırıyorduk kotun
cebine, adamlar 5" i de aştı 7" lere geldi. Bir dur denmesi lazım artık. Umarım apple 4" sınırını artık aşmaz, kullanışlılık ve mantık çerçevesinde üretim yapan bir o kaldı.
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