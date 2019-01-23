Oppo Find X2, 10x optik zoom ve ekrana gömülü ön kamera ile gelebilir

Oppo kısa süre önce tanıttığı 10x optik zoom teknolojisini Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) detaylandıracak olsa da bu konuda bazı söylentiler çıkmaya başladı. Popüler bir YouTuber olan MrWhoseTheBoss'a göre, Oppo Find X2 yeni 10x optik zoom teknolojisine sahip olacak.

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İki yıl önce şirket 5x optik zoom için çift kamera kullanmıştı. Yeni yakınlaştırma teknolojisinin merkezinde ise Ultra Geniş Açı + Ultra Clear Master + Telefoto'dan oluşan üç kameralı bir çözüm var. Bununla birlikte 15.9 ila 159 mm arasında değişen odak uzaklığına sahip olacağı belirtiliyor.

Kızaklı kamera mekanizmasından vazgeçiliyor

YouTuber ayrıca Oppo Find X2'nin mevcut çözümden daha hızlı tanıma ve daha fazla tarama alanı sunan yeni ekrana gömülü parmak izi tarama teknolojisine sahip olacağını iddia etti.

Ayrıca akıllı telefonun kızaklı kamera mekanizması yerine ekrana gömülü kamera ile geleceği belirtiliyor. Yeni tasarım ve özelliklere sahip olması beklenen Oppo Find X2, Haziran ayında piyasaya sürülecek.

https://www.bgr.in/news/oppo-find-x2-could-debut-with-10x-optical-zoom-and-larger-in-display-fingerprint-scanner/