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Oppo Find X2, 10x optik zoom ve ekrana gömülü ön kamera ile gelebilir

Haziran ayında tanıtılması beklenen Oppo Find X2'nin 10x optik zoom teknolojisi ve ekrana gömülü ön kamera ile gelebilieceği öne sürüldü. Akıllı telefonla ilgili detaylar haberimizde.
3 ay
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8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo kısa süre önce tanıttığı 10x optik zoom teknolojisini Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) detaylandıracak olsa da bu konuda bazı söylentiler çıkmaya başladı. Popüler bir YouTuber olan MrWhoseTheBoss'a göre, Oppo Find X2 yeni 10x optik zoom teknolojisine sahip olacak.
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İki yıl önce şirket 5x optik zoom için çift kamera kullanmıştı. Yeni yakınlaştırma teknolojisinin merkezinde ise Ultra Geniş Açı + Ultra Clear Master + Telefoto'dan oluşan üç kameralı bir çözüm var. Bununla birlikte 15.9 ila 159 mm arasında değişen odak uzaklığına sahip olacağı belirtiliyor.

Kızaklı kamera mekanizmasından vazgeçiliyor

YouTuber ayrıca Oppo Find X2'nin mevcut çözümden daha hızlı tanıma ve daha fazla tarama alanı sunan yeni ekrana gömülü parmak izi tarama teknolojisine sahip olacağını iddia etti.
Ayrıca akıllı telefonun kızaklı kamera mekanizması yerine ekrana gömülü kamera ile geleceği belirtiliyor. Yeni tasarım ve özelliklere sahip olması beklenen Oppo Find X2, Haziran ayında piyasaya sürülecek.

https://www.bgr.in/news/oppo-find-x2-could-debut-with-10x-optical-zoom-and-larger-in-display-fingerprint-scanner/ Yorum Yaz
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cinemaker 3 ay
Doğu Türkistan da müslüman kardeşlerimize akla hayale gelmeyen çin işgenceleri yapan pislik çinlilerin malları kullanmayın arkadaşlar. Kardeş ülke Güney Kore nin samsungu lg si neyimize yetmiyor. Biraz duyarlı olalım.
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sniper23 3 ay cinemaker
İşin üzücü tarafı bu yorumu yazarken kullandığın klavye Çin'den geliyor...
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maxmania 3 ay
ekrana gömülü kamera diye, ölü pikselli ekran getirmesin de.
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Askaparta 3 ay
Oppo oturamadı ülkemizde.
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fatsa52 3 ay
Nasıl oluyor bu iş? Mekanik yakınlaştırma olmadan optik zoom sağlanabilirmi?
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shimoda 3 ay fatsa52
Sensör ve optik elemanların arasındaki mesafeyi değiştirmeden zoom yapılamaz. Bunun haricindeki bütün optik zoom iddiaları şarlatanlıktan başka bir şey değildir. (Oppo nün vadettigi sistem, mesafeyi değiştirmeyi esas alan bir sistem)
Birden fazla sayıda kamera kullanarak, her kamerada da odak mesafesini bir öncekinden uzak tutarsanız bir tür optik zoom sağlayabilirsiniz.
10 tane kamera modülü=10 optik zoom


Şarlatanlığın üzerine tüy dikmek....
Düzeltme: Metin eklendi.
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hanahmet 3 ay fatsa52
Lensleri dikine değil de yatay da sıralayıp hareketlendirilerek optik yakınlaştırma yapılabilir.
Örnek Foto: donanimhaber.com/...
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