Oppo K3'ün teknik özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Oppo'nun yakında piyasaya süreceği yeni telefonunun teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Oppo K3 olarak adlandırılan cihaz China Telecom'un web sitesinde listelendi.

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Yayınlanan bilgilere göre Oppo K3, PCGM00 model numarasına sahip. Akıllı telefon 2340 x 1080 piksel çözünürlükte 6.5 inç ekran ile gelecek. Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti ve 8 GB RAM'den güç alan telefonda 128 GB dahili depolama alanı var.

Üç farklı renkte sunulacak

Oppo K3, 16 megapiksel ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift arka kamerayla donatılmış. Ön tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası mevcut. Bununla birlikte cihazın 3.700 mAh kapasiteli bir pil içereceği söyleniyor.

Fiyatlandırmaya gelecek olursak, liste Oppo K3'ün 322 dolar (2199 yuan) fiyatla satışa sunulacağını gösteriyor. Akıllı telefon mor, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renkte sunulacak. Aynı zamanda bir USB-C Type C portu, kulaklık girişi ve 20 W hızlı şarj desteği ile gelecek.