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Snapdragon 710'lu Realme X bu kez GeekBench'te ortaya çıktı

Oppo'nun alt markası Realme yakında açılır kapanır ön kameraya sahip yeni bir telefon çıkaracak. Realme X olarak adlandırılan cihaz şimdi de GeekBench'te listelendi.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Realme, 15 Mayıs tarihinde Pekin'de düzenleyeceği etkinlikte açılır-kapanır ön kameraya sahip Realme X'i tanıtmaya hazırlanıyor. Lansmandan önce GeekBench web sitesinde görünen akıllı telefonun bazı özellikler ortaya çıktı.
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RMX1901 model numarası ile listelenen cihaz, 1.71 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti ve 8 GB RAM ile gelecek. GeekBench listesine göre telefon kutudan Android 9 işletim sistemiyle çıkacak.

Realme X Youth Edition da gelecek

Realme X'in 1.506 tek çekirdek, 5.837 çoklu çekirdek puanı elde ettiğini görüyoruz. Oppo'nun alt markası olarak faaliyet gösteren şirketin 15 Mayıs etkinliğinde aynı zamanda Realme X Youth Edition (Realme X Lite) modelini de duyurması bekleniyor.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/13074667 Yorum Yaz
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