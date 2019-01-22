Oppo, MWC 2019 etkinliğinin tarihini açıkladı

Mobil Dünya Kongresi (MWC) önümüzdeki ay İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirilecek. Fuar hızla yaklaşırken markalar da düzenleyecekleri etkinliklerin davetiyelerini göndermeye başladı.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceği onaylandı"

Çinli Oppo, 23 Şubat tarihinde MWC 2019'da ‘Get Closer’ (yakınlaşmak) adlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını açıkladı. Şirketin bu yılki fuarda bağlanabilirlik, yapay zeka, Endüstri 4.0 ve Dijital Sağlık gibi alanlardaki çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi bekleniyor.

Davetiye tasarımı katlanabilir telefona işaret ediyor

Oppo tarafından gönderilen basın davetiyelerinin farklı şekilde tasarlanmış ve katlanmış olması, şirketin Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir telefonunu tanıtabileceğinin bir işareti olarak algılandı. Ayrıca etkinliğin ismi, Oppo'nun MWC 2019'da 10x optik zoom teknolojisine sahip yeni bir ürün sergileyebileceğini ima ediyor.

Bundan birkaç ay önce Oppo’nun Ürün Müdürü Chuck Wang, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunu duyurmak için 2019 Mobil Dünya Kongresi'ni beklediğini doğrulamış ancak cihazın özellikleri ve çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi vermemişti.

https://www.gizmochina.com/2019/01/21/oppo-confirms-get-closer-mwc-2019-event/