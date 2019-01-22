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Oppo, MWC 2019 etkinliğinin tarihini açıkladı

Oppo, 23 Şubat tarihinde MWC 2019'da bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Basın mensuplarına gönderilen davetiyelerin tasarımı Çinli şirketin katlanabilir telefonunu tanıtabileceğine işaret ediyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi (MWC) önümüzdeki ay İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirilecek. Fuar hızla yaklaşırken markalar da düzenleyecekleri etkinliklerin davetiyelerini göndermeye başladı.
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Çinli Oppo, 23 Şubat tarihinde MWC 2019'da ‘Get Closer’ (yakınlaşmak) adlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını açıkladı. Şirketin bu yılki fuarda bağlanabilirlik, yapay zeka, Endüstri 4.0 ve Dijital Sağlık gibi alanlardaki çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi bekleniyor.

Davetiye tasarımı katlanabilir telefona işaret ediyor

Oppo tarafından gönderilen basın davetiyelerinin farklı şekilde tasarlanmış ve katlanmış olması, şirketin Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir telefonunu tanıtabileceğinin bir işareti olarak algılandı. Ayrıca etkinliğin ismi, Oppo'nun MWC 2019'da 10x optik zoom teknolojisine sahip yeni bir ürün sergileyebileceğini ima ediyor.
Bundan birkaç ay önce Oppo’nun Ürün Müdürü Chuck Wang, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunu duyurmak için 2019 Mobil Dünya Kongresi'ni beklediğini doğrulamış ancak cihazın özellikleri ve çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi vermemişti.

https://www.gizmochina.com/2019/01/21/oppo-confirms-get-closer-mwc-2019-event/ Yorum Yaz
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interwap 3 ay en beğenilen
Oppo ülkemize öyle bir fiyatlarla giriş yaptın ki Oppolaaaa dedirttin.
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cinemaker 3 ay
oppo fiyatlarıyla kara listeye girdi artık çıkması zor oppo nun işi zor ülkemizde
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interwap 3 ay en beğenilen
Oppo ülkemize öyle bir fiyatlarla giriş yaptın ki Oppolaaaa dedirttin.
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