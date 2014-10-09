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Oppo N3 ay sonunda tanıtılıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo N3 ay sonunda tanıtılıyor

Oppo'nun dönebilir kamera modülüne sahip N1 akıllı telefon modelinden sonra üzerinde çalıştığı devam modeli N3 ile ilgili resmi davetiyeler de gönderilmeye başlandı.

Oppo N3 modeli farklı olarak 29 Ekim tarihinde yapılacak olan lansmanın yeri ise Singapur olarak belirlenmiş. Muhtemelen Oppo yeni cihazını kısa süre içerisinde Asya pazarında satışa sunmayı planlıyor.  

Firma yeni modeli ile ilgili hali hazırda bazı ipuçları paylaşmıştı. Bunun en önemlisi ise alüminyum-lityum alaşımlı kasa olarak öne çıkıyor. Bu alaşım yaklaşık 30 yıldır uçak ve roketlerde kullanılıyor ve hem dayanıklı hem de oldukça hafif bir karışım olarak dikkat çekiyor. Pazarda bir ilke imza atacak olan Oppo N3, alüminyum-lityum veya paslanmaz çelik kasa olarak iki ayrı versiyonda sunulacak. 

Serinin ilk modeli N1 de üst kısımdaki dönebilir kamera modülü ile Nokia'nın yıllar önceki 3250 ve türevlerini saymazsak pazarda bir ilke imza atmıştı. Bu bakımdan Oppo N3 modeli de aynı yolu izliyor. 

Donanım tarafında ne sunulacağı tam olarak bilinmezken, 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 206 derece dönebilen 13MP çözünürlüğünde kamera şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Oppo-N3-to-be-launched-on-October-29_id61529 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ekrem_1905 5 yıl
Bu telefon TÜRKİYE de satışa sunulacak mı arkdaşlar ?
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Ekrem_1905 5 yıl
Bu arada Samsung Galaxy Alpha 13 EKİMDE türkiye DE SATIŞA SUNULACAK. BÖYLE HABERLERİ İLK BU SİTEDEN DUYMAK İSTERDİM :/
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Psydia 5 yıl
Metal işlemede yeni teknolojiler şart, cnc ile laser kesme ile olacak iş değil bunlar. Enjeksiyon kalıplamaya ya da laser sintering'e uygun metal alaşımları geliştirilmeli.
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MrKemal17 5 yıl
Acaba hangi materyal daha iyi telefon için?
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depeche35 5 yıl
Nereye gelecek de göreceksiniz. Ancak iç çeker dururuz. !
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Gece772 5 yıl
Gelsin görelim
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Inque 5 yıl
Discovery, T50 gibi abidik gubidik telefon getirene kadar birisi bu markayı ve diğer Çinli markalari getirse ya.
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Captain_Ivy 5 yıl
206 derece ile bir taşla 2 kuş..
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LazPlayboy 5 yıl Inque
Inque
Discovery, T50 gibi abidik gubidik telefon getirene kadar birisi bu markayı ve diğer Çinli markalari getirse ya.

Discovery abidik gubidikmiş tamam kanka 1 milyon kişi bilmiyor sen biliyorsun. Ayrıca oppo da düştü yollara bekliyor GM gelse de satsa bunu türkiyede
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1BilimAdamı 5 yıl
Delikler ne oluyor
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jolawe 5 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Delikler ne oluyor

Ağır bir malzeme olduğu için ağırlığı azaltmak amacıyla yapmış olabilirler...
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