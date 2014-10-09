Oppo N3 ay sonunda tanıtılıyor









Oppo'nun dönebilir kamera modülüne sahip N1 akıllı telefon modelinden sonra üzerinde çalıştığı devam modeli N3 ile ilgili resmi davetiyeler de gönderilmeye başlandı.





Oppo N3 modeli farklı olarak 29 Ekim tarihinde yapılacak olan lansmanın yeri ise Singapur olarak belirlenmiş. Muhtemelen Oppo yeni cihazını kısa süre içerisinde Asya pazarında satışa sunmayı planlıyor.





Firma yeni modeli ile ilgili hali hazırda bazı ipuçları paylaşmıştı. Bunun en önemlisi ise alüminyum-lityum alaşımlı kasa olarak öne çıkıyor. Bu alaşım yaklaşık 30 yıldır uçak ve roketlerde kullanılıyor ve hem dayanıklı hem de oldukça hafif bir karışım olarak dikkat çekiyor. Pazarda bir ilke imza atacak olan Oppo N3, alüminyum-lityum veya paslanmaz çelik kasa olarak iki ayrı versiyonda sunulacak.





Serinin ilk modeli N1 de üst kısımdaki dönebilir kamera modülü ile Nokia'nın yıllar önceki 3250 ve türevlerini saymazsak pazarda bir ilke imza atmıştı. Bu bakımdan Oppo N3 modeli de aynı yolu izliyor.





Donanım tarafında ne sunulacağı tam olarak bilinmezken, 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 206 derece dönebilen 13MP çözünürlüğünde kamera şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-N3-to-be-launched-on-October-29_id61529