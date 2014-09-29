Oppo N3 modeline ait olduğu iddia edilen görseller internete sızdırıldı

Çinli Oppo'nun Ekim ayı için hazırladığı ve resmi ipuçlarıyla ilgi çekmeye çalıştığı kamera odaklı N3 modeli ile ilgili görseller de gelmeye devam ediyor. İlk görsellerde modelin silindirik yapıda kamera modülü sunacağı sanılsa da yeni görseller tam tersini gösteriyor.





Çalışma görsellerine göre N1 modelinde olduğu gibi dikdörtgen yapıda bir dönebilir ana kamera modülü mevcut ve bu sayede ikinci bir kameraya gerek kalmıyor. Önceki modelin 5.9 inçlik Full HD ekranını miras alan N3 bununla birlikte Snapdragon 805 yongaseti ile yılın en iddialı cihazları arasında yerini alacak. Zira N1 modeli Snapdragon 600 yongaseti nedeniyle eleştirilmişti.





206 derece dönebilen ana kameranın 13MP çözünürlük sunacağı belirtilirken RAM seviyesi ise 3GB olarak belirlenecek. Modelin lityum-alüminyum ve paslanmaz çelik olarak iki farklı kasa versiyonu ile geleceği firma tarafından teyit edildi.





Oppo N3 bu açıdan lityum alaşım kullanan ilk akıllı telefon olma ünvanını da eline geçirecek. Oppo hatırlanacağı üzere Full HD çözünürlüğe ilk yer veren firmalar arasında yer alıyordu. Modelin Ekim ayındaki lansman sonrasında satışa sunulması bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/New-Oppo-N3-renders-surface-along-with-some-specs-5.9-inch-screen-Snapdragon-805-and-3GB-RAM_id61140