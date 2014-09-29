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Oppo N3 modeline ait olduğu iddia edilen görseller internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo N3 modeline ait olduğu iddia edilen görseller internete sızdırıldı
Çinli Oppo'nun Ekim ayı için hazırladığı ve resmi ipuçlarıyla ilgi çekmeye çalıştığı kamera odaklı N3 modeli ile ilgili görseller de gelmeye devam ediyor. İlk görsellerde modelin silindirik yapıda kamera modülü sunacağı sanılsa da yeni görseller tam tersini gösteriyor. 

Çalışma görsellerine göre N1 modelinde olduğu gibi dikdörtgen yapıda bir dönebilir ana kamera modülü mevcut ve bu sayede ikinci bir kameraya gerek kalmıyor. Önceki modelin 5.9 inçlik Full HD ekranını miras alan N3 bununla birlikte Snapdragon 805 yongaseti ile yılın en iddialı cihazları arasında yerini alacak. Zira N1 modeli Snapdragon 600 yongaseti nedeniyle eleştirilmişti. 

206 derece dönebilen ana kameranın 13MP çözünürlük sunacağı belirtilirken RAM seviyesi ise 3GB olarak belirlenecek. Modelin lityum-alüminyum ve paslanmaz çelik olarak iki farklı kasa versiyonu ile geleceği firma tarafından teyit edildi. 

Oppo N3 bu açıdan lityum alaşım kullanan ilk akıllı telefon olma ünvanını da eline geçirecek. Oppo hatırlanacağı üzere Full HD çözünürlüğe ilk yer veren firmalar arasında yer alıyordu. Modelin Ekim ayındaki lansman sonrasında satışa sunulması bekleniyor.  
Oppo N3 modeline ait olduğu iddia edilen görseller internete sızdırıldı


http://www.phonearena.com/news/New-Oppo-N3-renders-surface-along-with-some-specs-5.9-inch-screen-Snapdragon-805-and-3GB-RAM_id61140 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kurti1905 5 yıl
samsung türkiyede olmasa oppo olsa tam tersini konuşursunuz alıp kullanmadan ne olduğunu anlamadan gelse alırım yok samsung iphone perişan olur gibi boş boş konuşuyorsunuz...çok bilmişler tayfası...size 3310 bile çok
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MrKemal17 5 yıl
Silindir tasarım berbattı, bu iyi olmuş.
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becozmy 5 yıl
bırakın bu boş muhabbetleri neymiş efendim türkiye'ye gelse alırmış kusura bakmayın ama hepiniz beleşçisiniz nerden bu kanıya vardım onu da söylim adam tutuşmuş yanıyo one plus one diyor başka birşey demiyo tamam kardeş 250 tl.komisyonum var istersen getirtirim diyorum adama sonrasını siz düşünün ben dürüst davrandım fiyatımı açıkladım aslında yanlış yaptım kendim getirtip fiyatınıda 1500 tl. yapıcaktım daha fazla komisyon kazanacaktım o zaman alırdı.
halen daha bu telefonların türkiye'ye ucuza geleceğine inanan varsa bir şey diyemicem o insan muhtemelen safın önde gidenidir neyse siz hayal kurmaya devam edin ben sizi bölmim tatlı rüyalar.
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interwap 5 yıl
Görüntüler render.
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kesbi 5 yıl
Yine pahalı ve tepsi gibi bir model daha. Küçük yapın şunları küçük, insan kullanacak.
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mesutcan1999 5 yıl
Şu gibi ürünler Türkiye ye gelse
Ne Samsung kalır ne de Apple
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kratos_03 5 yıl
FHd de sd805 Daha ne olsun...
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Golden Gate 5 yıl
Android ekosistemi de iyice çöpe döndü . Milyar tane cihaz , 200 liralığı da 2000 liralığı da aynı sistem . Benzer işlemci
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Gece772 5 yıl
Fiyatın yüksek ürünlerden biri olacak gibi duruyor
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ALBAY 5 yıl
Artık bu tip haberleri açmıyorum bile.Açsamda okuyasım gelmiyor.TR ye gelmeyen cihazdan banane.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Fiyatı yüksek olur böyle olursa.

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ccwolf 5 yıl
ulan parayı bulursam hepsini mobil teknolojiye yatırıcam,on numara cihazlar üretip ülkemin insanına hayal edemiyeceği fiyatlardan vericem ve aynı zamanda yurt dışına fahiş fiyatlardan satıcam,adam gibi cihaz yaptıktan sonra kralına satarsın( bu yorum tamamen hayal ürünüdür )
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