Oppo R17 Pro'nun üçlü kamerası yayınlanan resmi video ile görüntülendi

Oppo, geçtiğimiz hafta R17 modelini resmi olarak duyurmuştu. R17 modelindeki tasarımı ve yenilikleriyle dikkatleri üzerine çeken firma, dün yayınladığı resmi video ile R17 Pro modelinin tasarımını bizlere gösterdi. Videoya göre Oppo, R17 Pro'da üçlü kamera kurulumuna yer vermiş.

Oppo R17 Pro özellikleri

Tasarımsal olarak R17 modeli ile aynı çizgilere sahip olan R17 Pro'da da damla çentik modeline sahip ekranı videoda görüyoruz. Oppo'nun R17 modelinde 6.4 inç büyüklüğünde 1080x2280 piksel çözünürlüğündeki ekrana yer vermişti. Oppo'nun R17 Pro modelinde daha büyük bir ekran kullanması bekleniyor. Oppo R17 Pro'nun ayrıca Snapdragon 710 yonga setinden güç alması bekleniyor. Sekiz çekirdekli bir yapıda olan bu işlemci performans için 2.2GHz hızında 2 adet Kryo 360 çekirdeği barındırırken verimlilik için ise 1.7 GHz hızında 6 adet Kryo 360 çekirdek yapılandırmasına sahip. Yonga seti ayrıca Adreno 616 grafik işlemcisine ve yeni yapay zeka özelliklerine sahip. Cihazın RAM tarafında ise 8 GB'a kadar seçenekler sunması bekleniyor.

Kullanılan üçlü kamera kurulumunun ise üç boyutlu arttırılmış gerçeklik desteğiyle gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Oppo R17 Pro farklı ışık koşullarında daha iyi kamera deneyimi sunmak için Samsung Galaxy S9+ ve Galaxy Note 9'daki gibi değişken açıklığa sahip olacak.

Oppo R17 Pro modelinin 23 Ağustosta Shangay kentinde yapılacak etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Dün yayınlanan video ile cihazın üçlü kamera kurulumuna sahip olduğu doğrulanırken teknik özellik bakımında ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

https://www.gizmochina.com/2018/08/18/oppo-r17-pros-triple-cameras-revealed-in-an-official-video/