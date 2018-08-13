Oppo R17 resmen tanıtıldı: 6.4 inç ekran, ekrandan parmak izi okuyucu ve Snapdragon 670

Oppo Find X modeliyle çentikli ekran furyasına alternatif bir çözüm üreten Çinli Oppo, yeni telefon modeli R17'yi resmen tanıttı. Oppo R17, damla şeklindeki çentikli ekran tasarımıyla ve dünyanın ilk Snapdragon 670 çipseti ve Gorilla Glass 6 korumasına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Oppo R17 neler sunuyor?

Ekrandan parmak izi okuyucusuyla gelen ve 6.4 inç boyutunda, 1080x2280 piksel (FHD) görüntü kalitesi sunanan Oppo R17'nin ekran kasa oranaı ise yüzde 91.5 olarak belirtilmiş. Oppo, 19: 9 ekran görüntü formatına sahip R17 modelinde ekran kasa oranını artırabilmek adına damla şeklinde çektik kullanmış.. Parmak izi tarayıcısının çalışma hızı ise 0.41 saniye.



14 nm üretim sürecinden geçen ve toplamda 8 çekirdekli mimari üzerine kurulu Snapdragon 670'den güç alan Oppo R17'de düşük güç tüketimi gerektiği durumlarda devreye giren altı adet 1.7 GHz frekans hızında çalışan Cortex -A55 çekirdeği ve iki adet de yüksek performans gerektiren işlemlerde kullanılan 2.0 GHz hızında çalışan çekirdekler bulunuyor. Buna ek olarak 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Oppo R17'nin batarya kapasitesi ise 3,500 mAh.

Yapay zeka özellikli 16 megapiksel ve 5 megapiksel çift arka kamerayla gelen Oppo R17, selfie için de 25 megapiksel Sony IMX576 imzası taşıyan ön kamera bulunduruyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre ColorOs 5.2 kullanıcı arabiriyle kutudan çıkan Oppo R17'nin diğer özellikleri ise şöyle: USB Type-C (USB 2.0), Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 ve dual 4G VoLTE.

Flama mavisi ve mor renk seçenekleriyle gelen Oppo R17'nin resmi fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/oppo-r17-specification-official-listing-sale-august-18-r17-pro-teaser-1899518