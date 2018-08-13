Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo R17 resmen tanıtıldı: 6.4 inç ekran, ekrandan parmak izi okuyucu ve Snapdragon 670

Dünyanın ilk Snapdragon 670 çipseti ve Gorilla Glass 6 korumasına sahip Oppo R17 tanıtıldı! İşte çentik tasarımına yeni bir boyut kazandıran ve ekrandan parmak izi okuyuculu Oppo R17 özellikleri:
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
2,9b
1
1
Cep Telefonları
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oppo Find X modeliyle çentikli ekran furyasına alternatif bir çözüm üreten Çinli Oppo, yeni telefon modeli R17'yi  resmen tanıttı.  Oppo R17, damla şeklindeki çentikli ekran tasarımıyla ve dünyanın ilk Snapdragon 670 çipseti ve Gorilla Glass 6 korumasına sahip  olmasıyla dikkat çekiyor.

Oppo R17 neler sunuyor?

Ekrandan parmak izi okuyucusuyla gelen ve 6.4 inç boyutunda, 1080x2280 piksel (FHD) görüntü kalitesi sunanan Oppo R17'nin ekran kasa oranaı ise yüzde 91.5 olarak belirtilmiş. Oppo, 19: 9 ekran görüntü formatına sahip R17 modelinde ekran kasa oranını artırabilmek adına damla şeklinde çektik kullanmış.. Parmak izi tarayıcısının çalışma hızı ise 0.41 saniye.
 
14 nm üretim sürecinden geçen ve toplamda 8 çekirdekli mimari üzerine kurulu Snapdragon 670'den güç alan Oppo R17'de düşük güç tüketimi gerektiği durumlarda devreye giren altı adet 1.7 GHz frekans hızında çalışan Cortex -A55 çekirdeği ve iki adet de yüksek performans gerektiren işlemlerde kullanılan 2.0 GHz hızında çalışan çekirdekler bulunuyor. Buna ek olarak 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Oppo R17'nin batarya kapasitesi ise 3,500 mAh. 
Yapay zeka özellikli 16 megapiksel ve 5 megapiksel çift arka kamerayla gelen Oppo R17, selfie için de 25 megapiksel Sony IMX576 imzası taşıyan ön kamera bulunduruyor. 
Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre ColorOs 5.2 kullanıcı arabiriyle kutudan çıkan Oppo R17'nin diğer özellikleri ise şöyle:  USB Type-C (USB 2.0), Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 ve dual 4G VoLTE.
Flama mavisi ve mor renk seçenekleriyle gelen Oppo R17'nin resmi fiyatı ise henüz açıklanmış değil. 

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/oppo-r17-specification-official-listing-sale-august-18-r17-pro-teaser-1899518 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TearsForFears 9 ay
Güzel orta seviye telefon. Fakat 395 dolara snapdragon 845 li ekranda parmak izi okuyan meizu 16 yı gördükten sonra bu telefon 250-300 dolardan çıkmalıki almaya değsin. Oppo ucuz telefon çıkarmadığını düşünürsek 450 dolardan satar bu telefonu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Xiaomi Mi Pad 4 Plus resmen tanıtıldı 9 ay Android’in açık kaynak yapısı güvenlik riski oluşturuyor 9 ay Türk Lirası, Bitcoin'den daha dalgalı 9 ay Samsung'dan Galaxy Note 9'un pili için açıklama 9 ay Erdoğan: ABD’nin elektronik ürünlerini boykot edeceğiz! 9 ay Twitter Lite Türkiye'de kullanıma sunuldu 9 ay 2018 Honda HR-V'nin Avrupa versiyonu tanıtıldı 9 ay Uydu sistemleri hackerlara davetiye çıkarıyor 9 ay Alcatel 3V ülkemizde satışa sunuldu 9 ay Honor Play 6GB RAM bellekli model 128GB kapasiteye yükseltildi 9 ay Android Pie ile birlikte gelen en kullanışlı 11 özellik 9 ay Kripto para piyasasındaki düşü devam ediyor: Ether 300 doların altına düştü 9 ay 2si1 | Business Class Teknoloji ve Oyun Programı 9 ay Güneş enerjisiyle çalışan hava aracı 25 gün boyunca uçmayı başardı 9 ay Lenovo yeni Thinkpad P1 ve P72 modellerini duyurdu! İşte özellikleri ve fiyatı 9 ay Dünyaca ünlü su altı fotoğrafçılığı yarışması “Through Your Lens”in kazananları belirlendi 9 ay Finlandiyalı milyoner 5500 Bitcoin'i dolandırıcılara kaptırdı 9 ay Intel’in 9. nesil işlemcilerinin çıkış tarihi sızdı | Intel dokümanı 9 ay Yaşlanmanın etkileri geri alınabildi 9 ay Fransa'daki bir parkta eğitimden geçen kargalar çöpçü oldu 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Oppo R17 resmen tanıtıldı: 6.4 inç ekran, ekrandan parmak izi okuyucu ve Snapdragon 670 Sonraki Amerika'dan daha ucuz! Note 9, kutusundan çıkıyor 9 ay Hepsiburada dünyaya açılıyor! Hepsiglobal ile yurtdışına ürün satışı başladı 9 ay Forza Horizon 4 için Türkçe dublaj projesi iptal! 9 ay Tesla, Volvo'nun kıdemli tasarımcısı Ian Kettle ile anlaştı 9 ay 16 ve 32 çekirdekli devler geldi! "Threadripper 2 2990WX ve 2950X inceleme" 9 ay Dünyanın en büyük savunma şirketleri sıralamasında ilk 100’de 4 Türk var 9 ay Güneş sisteminin sınırı görüntülenmiş olabilir 9 ay Vodafone son 12 ayda Red abonelerine ne kadar tasarruf sundu? 9 ay Taksilerdeki D segment şartı Volkswagen Passat'a yaradı 9 ay Hackerlar faks makineleri üzerinden siber saldırı düzenleyebilir 9 ay Samsung, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatabilir 9 ay Switch VR modu ortaya çıkarıldı 9 ay 2019 BMW Z4'ün tasarımına ait görseller sızdırıldı 9 ay Modlanmış Fortnite APK dosyaları yasaklanmanıza neden olabilir 9 ay Dolar kuru ile ilgili manipülatif paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına inceleme 9 ay 500 milyon PlayStation anısına sınırlı sayıda 2TB PS4 Pro 9 ay Toshiba, XL-Flash NAND teknolojisini tanıttı 9 ay İnsanlar gibi oyun oynayan şempanzeler kayda alındı 9 ay İşte karşınızda Mate 10 Porsche Design'dan izler taşıyan Huawei Mate 20 Lite 9 ay Xiaomi Mi Mix 2S’in sınırlı sayıda üretilmiş zümrüt yeşili versiyonu alıcıyla buluşuyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim