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Oppo R7 modeline ait olduğu iddia edilen yeni görseller paylaşıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Oppo R7 modeline ait olduğu iddia edilen yeni görseller paylaşıldı
 
Daha önce Oppo'nun çok ince çerçevelere sahip bir modelinin çalışan videosu yayınlamış, modelin de Oppo R7 olduğu iddia edilmişti. Ancak son dönemlerde gelen bazı görseller ise bu iddiayı desteklemiyor. Farklı bir tasarıma sahip yeni modelin çerçeveleri diğeri kadar ince değil, ancak cihazın kendisi çok ince görünüyor.
Öyle ki 4.85mm inceliğe sahip olacağı iddia edilen cihazın yeni görselleri de ilgi çekici görünüyor. Yuvarlatılmış kenar hatlarına sahip olduğu görülen model ayrıca metal çerçeveye de sahip. Cihazın fiziksel ve kapasitif butonlarının bulunduğu bölüm Galaxy S6 modeline benzerliği ile dikkat çekerken Oppo R7 modelinde de fiziksel buton üzerinde parmak izi okuyucu sensöre yer verileceği konuşuluyor.
 
Oppo R7 modeline ait olduğu iddia edilen yeni görseller paylaşıldı
Ayrıca Oppo R7 Plus adında farklı bir modelin daha geleceği ve sıvı soğutmaya sahip olabileceği de konuşulanlar arasında. Bunun dışında Oppo R5 modelinde incelik 4.9mm iken batarya 2000mAh kapasiteye sahipti Oppo R7 modeli ile cihaz incelmeye devam etse de bataryanın azalması beklenmiyor. 

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blank42 4 yıl en beğenilen
Arka SONY
Ön taraf Samsung
Çerçeveler APPLE
Telefon OPPO
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infom@n 4 yıl
Bütün markaların beğendikleri yerlerini kopyalamışlar :D
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patronizm 4 yıl
Telefon htc,iphone,samsung,sony arası bişe olmuş.
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Captain_Ivy 4 yıl
konsept telefonlar gibi olmuş
güzel, beğendim ben
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Fenomenon 4 yıl
Tasarım güzel olmuş da keşke 2mm kalın olsa pili 3500mah olsaydı.
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spencermila 4 yıl
Telefon bildigin lenovo olmuş tasarım olarak
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FreeRun 4 yıl
tuşlar alt tarafta konmuş ekranda değil harika görünüyor keşke gelse bizim ülkeye.
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infom@n 4 yıl
Bütün markaların beğendikleri yerlerini kopyalamışlar :D
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TearsForFears 4 yıl
Telefon güzel gerçi artık hepsi güzel hale geldi S6 , Z4 olsun hepsi 7 mm altına indiler.
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dranas 4 yıl
Bi telefona benzeticem de çıkartamadım hangisi :)
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beetle26 4 yıl
telefon çok güzel ama bu kadar ince olmasına ne gerek var iphone 6 nın inceliği bence gayet yeterli
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huseyincarnege 4 yıl
ne sıdırcaklar içine acaba :)
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blank42 4 yıl en beğenilen
Arka SONY
Ön taraf Samsung
Çerçeveler APPLE
Telefon OPPO
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