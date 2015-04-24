Oppo R7 modeline ait olduğu iddia edilen yeni görseller paylaşıldı

Daha önce Oppo'nun çok ince çerçevelere sahip bir modelinin çalışan videosu yayınlamış, modelin de Oppo R7 olduğu iddia edilmişti. Ancak son dönemlerde gelen bazı görseller ise bu iddiayı desteklemiyor. Farklı bir tasarıma sahip yeni modelin çerçeveleri diğeri kadar ince değil, ancak cihazın kendisi çok ince görünüyor.

Öyle ki 4.85mm inceliğe sahip olacağı iddia edilen cihazın yeni görselleri de ilgi çekici görünüyor. Yuvarlatılmış kenar hatlarına sahip olduğu görülen model ayrıca metal çerçeveye de sahip. Cihazın fiziksel ve kapasitif butonlarının bulunduğu bölüm Galaxy S6 modeline benzerliği ile dikkat çekerken Oppo R7 modelinde de fiziksel buton üzerinde parmak izi okuyucu sensöre yer verileceği konuşuluyor.

Ayrıca Oppo R7 Plus adında farklı bir modelin daha geleceği ve sıvı soğutmaya sahip olabileceği de konuşulanlar arasında. Bunun dışında Oppo R5 modelinde incelik 4.9mm iken batarya 2000mAh kapasiteye sahipti Oppo R7 modeli ile cihaz incelmeye devam etse de bataryanın azalması beklenmiyor.