Oppo R7 ve R7 Plus resmiyet kazandı

Oppo'nun uzun süredir teknoloji gündemini meşgul eden orta seviye akıllı telefonları R7 ve R7 Plus nihayet resmiyet kazandı. Seri sınıfına göre barındırdığı özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor.





Serinin dikkat çeken özelliği ekran çerçevesinin çok ince olması ve alüminyum yekpare gövde içerisinde yer alması. Bu optimizasyonlarla serinin kalınlığı da 6.3mm seviyesinde tutulabilmiş.





Ön panelin 2.5D tasarımında cam ile kaplandığı seriye 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti güç veriyor. Oppo seriye AMOLED ekran ve Gorilla Glass 3 kaplama özelliklerini sunuyor.





Seride ayrıca 3GB RAM, 13MP çözünürlüğünde f/2.2 aralıklı Sony arka kamera, 8MP çözünürlüğünde f/2.4 aralıklı ön kamera, 4K video kaydı ve Full HD ekran çözünürlüğü ortak özellikler olarak yer alıyor.





Farklı kısımlara geldiğimizde Oppo R7 modelinde 5 inçlik ekran, 16GB artırılabilir kapasite ve 2320mAh gücünde batarya kullanıldığını görüyoruz. Oppo R7 Plus modelinde ise 6 inçlik ekran, 32GB artırılabilir kapasite, 4100mAh gücünde batarya ve arka kısımda parmak izi yer alıyor. Oppo her iki model için 30 dakikada yüzde 75 oranında bataryayı doldurabilen VOOC hızlı şarj teknolojisini de eksik etmemiş.





Hem tasarım hem de donanım açısından sunduğu dikkat çekici özellikleri ile Oppo R7 serisinin sınıfında kendisini öne çıkaracağını söylemek mümkün. Bu ayrıcalık elbette fiyata da yansıyor. Ön siparişe başlayan seride Oppo R7 modeli 400$, Oppo R7 Plus modeli de 480$ yaklaşık fiyat etiketi bulunuyor.