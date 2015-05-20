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Oppo R7 ve R7 Plus resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo R7 ve R7 Plus resmiyet kazandı
Oppo'nun uzun süredir teknoloji gündemini meşgul eden orta seviye akıllı telefonları R7 ve R7 Plus nihayet resmiyet kazandı. Seri sınıfına göre barındırdığı özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor. 

Serinin dikkat çeken özelliği ekran çerçevesinin çok ince olması ve alüminyum yekpare gövde içerisinde yer alması. Bu optimizasyonlarla serinin kalınlığı da 6.3mm seviyesinde tutulabilmiş. 

Ön panelin 2.5D tasarımında cam ile kaplandığı seriye 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti güç veriyor. Oppo seriye AMOLED ekran ve Gorilla Glass 3 kaplama özelliklerini sunuyor. 

Seride ayrıca 3GB RAM, 13MP çözünürlüğünde f/2.2 aralıklı Sony arka kamera, 8MP çözünürlüğünde f/2.4 aralıklı ön kamera, 4K video kaydı ve Full HD ekran çözünürlüğü ortak özellikler olarak yer alıyor. 

Farklı kısımlara geldiğimizde Oppo R7 modelinde 5 inçlik ekran, 16GB artırılabilir kapasite ve 2320mAh gücünde batarya kullanıldığını görüyoruz. Oppo R7 Plus modelinde ise 6 inçlik ekran, 32GB artırılabilir kapasite, 4100mAh gücünde batarya ve arka kısımda parmak izi yer alıyor. Oppo her iki model için 30 dakikada yüzde 75 oranında bataryayı doldurabilen VOOC hızlı şarj teknolojisini de eksik etmemiş.  

Hem tasarım hem de donanım açısından sunduğu dikkat çekici özellikleri ile Oppo R7 serisinin sınıfında kendisini öne çıkaracağını söylemek mümkün. Bu ayrıcalık elbette fiyata da yansıyor. Ön siparişe başlayan seride Oppo R7 modeli 400$, Oppo R7 Plus modeli de 480$ yaklaşık fiyat etiketi bulunuyor. 
Oppo R7 ve R7 Plus resmiyet kazandı
 

http://www.phonearena.com/news/Oppo-reveals-the-R7-and-R7-Plus---stylish-midrangers_id69464 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ECB 4 yıl
Bu çinlileri sevmeye başladım. Huawei vardı kullandığım şimdi sıra bunlarda. :) Türkiye'ye gelmeleri lazım. Satışları kotalı olsa dahi.
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Unzerstörbar 4 yıl
Hani bu telefon en ince çerçeveye sahip olacaktı. Ortalıkta dolanan videolarda ki telefon sanırım tamamen hayal ürünüymüş.

Bir şu telefona bakın beklenen.


Birde çıkan.


Beklentiye göre konuşursak eğer resmen çöp.
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FaLCoN^ 4 yıl
F 2.2 ne ya
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beetle26 4 yıl
Nasıl alınabilir
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1BilimAdamı 4 yıl
Orada oppo değilde sony yazsa bütün dünyada satışa çıksa milyonlar satar
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LeBrock 4 yıl
Tasarım olarak çok hoş duruyor
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travers 4 yıl
4000 mah diyor abiler. Yazılım optimize edilmiş mi acaba? Z3 pil olarak 2z den 100 mah küçük olmasına rağmen daga fazla süreler veriyor.
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Alparslan Yavuz 4 yıl travers
Hocam kısaca özetlemek gerekirse ColorOs'un üzerine bir başkası yok.Yazılım konusunda uğraştırıcı olsalarda büyük bir kuvvet gibi görebilirsiniz.1.2.9 ColorOs sürümü ile 4100 mAh hakkını fazlasıyla verecektir.Şayet yeni sürümler aynı kabileyette değiller.2.0.5 - 2.0.8 ve yeni beta Lolipop sürümleri bataryayı diğerine nazaran sömürüyor.Lolipop ile tüm birikimler toplanıp sağlam bir sürüm çıkaracaklarından şüphem yok.Find 7 2k ekran ve 3000 mAh batarya ile 1 günü çıkardığımı varsayaraktan R7 plus mükemmel bir deneyim sunacaktır.
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aycibin 4 yıl
5" modelin pili cok zayif kalmis.7-7.5mm olsaymis ama 3000mah koysaymis daha iyiymis
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swat882 4 yıl aycibin
aycibin
5" modelin pili cok zayif kalmis.7-7.5mm olsaymis ama 3000mah koysaymis daha iyiymis

Aynen pili düzgün olsa, alınabilir bir telefon olurmuş
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walmon27 4 yıl
f/2.2 diyafram nedir yav. f/2.0 koysana
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Mickey Goldmill 4 yıl
HTC'nin Sony'nin ya da Nokia'lı Microsoft'un yapmadığını Çinli firmalar yapıyor. İddialı bir ürün olmuş.
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