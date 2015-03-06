Oppo RX1 modelini dünya genelinde satmaya hazırlanıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo Ocak ayında R1C isimli akıllı telefonunu duyurmuştu . R1C telefonu donanımından ziyade tasarımı ve safir ekran kaplamalı modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Oppo'nun ise R1C modelini R1X adıyla global pazarda satmaya hazırlandığı belirtiliyor

Oppo R1C modelini hatırlayacak olursak 6.85mm inceliği ve safir ekran kaplaması telefonu premium sınıfına sokarken teknik özellik olarak 5 inç ekrana sahip cihaz HD çözünürlükte görüntü sağlayabiliyor. Cihaz işlem gücünü big.LITTLE tasarımıyla 4 çekirdekli 1.7 GHz Cortex-A53 ve 4 çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip Snapdragon 615 çipseti ile karşılarken 2 GB sistem belleği ve 16 GB depolama alanı donanıma eşlik ediyor. Micro SD kart slotu ile hafızayı genişletme imkanı da sunulmuş.



Android 4.4 Kitkat ile çıkış yapan telefon 2420mAh bataryaya sahip. Kamera kısmında ise Sony IMX214 sensörlü 13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera Oppo R1C'ye eşlik ediyor. Çin'de Ocak ayında satışa çıkan telefonun Nisan ayında Oppo R1X adıyla global satışa çıkacağı söyleniyor. Cihaz Safir Mavi ve Buz Beyazı renk seçeneklerine sahip olacak. Fiyatlandırma konusunda henüz bir açıklama yapılmasa da 400 Doların biraz üzerinde bir fiyata sahip olması bekleniyor