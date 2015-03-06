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Oppo RX1 modelini dünya genelinde satmaya hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Oppo RX1 modelini dünya genelinde satmaya hazırlanıyor
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo Ocak ayında R1C isimli akıllı telefonunu duyurmuştu. R1C telefonu donanımından ziyade tasarımı ve safir ekran kaplamalı modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Oppo'nun ise R1C modelini R1X adıyla global pazarda satmaya hazırlandığı belirtiliyor
Oppo R1C modelini hatırlayacak olursak 6.85mm inceliği ve safir ekran kaplaması telefonu premium sınıfına sokarken teknik özellik olarak 5 inç ekrana sahip cihaz HD çözünürlükte görüntü sağlayabiliyor. Cihaz işlem gücünü big.LITTLE tasarımıyla 4 çekirdekli 1.7 GHz Cortex-A53 ve 4 çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip Snapdragon 615 çipseti ile karşılarken 2 GB sistem belleği ve 16 GB depolama alanı donanıma eşlik ediyor. Micro SD kart slotu ile hafızayı genişletme imkanı da sunulmuş.

Android 4.4 Kitkat ile çıkış yapan telefon 2420mAh bataryaya sahip. Kamera kısmında ise Sony IMX214 sensörlü 13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera Oppo R1C'ye eşlik ediyor. Çin'de Ocak ayında satışa çıkan telefonun Nisan ayında Oppo R1X adıyla global satışa çıkacağı söyleniyor. Cihaz Safir Mavi ve Buz Beyazı renk seçeneklerine sahip olacak. Fiyatlandırma konusunda henüz bir açıklama yapılmasa da 400 Doların biraz üzerinde bir fiyata sahip olması bekleniyor

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Captain_Ivy 4 yıl
tutunamaz
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doctor_bey 4 yıl
güzelim cihazı işletim sistemiyle mahvetmişler, kitkat tabi ki güzel bir sistem ama lollipop varken şu an saçmalık
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okan_cehapelioglu 4 yıl
buralara geleceğini sanmıyorum
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Exfat 4 yıl
Oppo find 7'ye bile lollipop vermeyen hıyar bir firma. Find 5'de ise hala kitkat yok
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EinsteininTorunu 4 yıl
One Plus varkan kimse Oppo almaz
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
400 doların üstü olmamış
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carloska 4 yıl
üst seviye telefonlarda hala 16gb hafiza koyuyorlar ve 8 cekirdekli islemciye 2gb ram olmamis bence..
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Fenomenon 4 yıl
kitkat olmamış :/ lolipop alır ama başka da güncelleme almaz. loli verdim daha ne istiyorsunuz derler muhtemelen.
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TrMhMt 4 yıl Fenomenon
Oppo vermez. Kullandim ve esim kullaniyor halen hic bir modeline bir ust seri guncellemeyi vermiyorlar.
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