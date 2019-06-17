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Oppo Reno 10X Zoom satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı

Oppo'nun amiral gemisi akıllı telefonu Oppo Reno 10X Zoom'un Türkiye fiyatı açıklandı. Ülkemizde satılan Android işletim sistemli en pahalı akıllı telefon olacak. Oppo Reno 10X Zoom fiyatı ne kadar?
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
3,7b
1
39
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oppo Reno 10X Zoom satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı
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Oppo Reno serisinin üst düzey donanıma sahip versiyonu Oppo Reno 10X Zoom’un Türkiye fiyatı belli oldu. Firmadan yapılan açıklamaya göre Oppo Reno 10X Zoom’un fiyatı 7999 TL olacak.

Oppo Reno 10X Zoom’un Türkiye fiyatı epey pahalı. Bu fiyatı ile iPhone XS’ten sonraki en pahalı telefon konumuna yerleşiyor. Aslında bu durum bekleniyordu zira cihazın Avrupa fiyatı 800 euro olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz ay satışa sunulan standart Oppo Reno modeli ise 4999 TL’ye satılıyor. Ülkemizdeki yeni aktörlerden Oppo’nun, rekabetçi olabilmesi için Türkiye’ye özel fiyatlandırmaya gitmesi gerekiyor.

Oppo Reno 10X Zoom özellikleri

Oppo Reno 10X Zoom, günümüzün neredeyse tüm üst düzey özelliklerini bünyesinde taşıyor. Adından da anlaşılacağı üzere tıpkı 10X hibrit zoom, 5X optik zoom yapabiliyor. Telefonun ön kamerası ve ahizesi, çapraz açılır bir mekanizma üzerine konumlandırılmış. Bu sayede tamamen çentiksiz ve ince çerçeveli bir tasarıma sahip.

6.6 inç Full HD+ AMOLED ekranı üzerinde parmak izi okuyabilen telefon, gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Ülkemizde satışa sunulacak versiyonunda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. 4065 mAh boyutunda bataryadan beslenen Oppo Reno 10X Zoom, ColorOS 6 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

Oppo Reno 10X Zoom, bugünden itibaren hem fiziksel hem de dijital mağazalarda ve operatörlerde 7999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



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WmGMD 5 gün
Ayda bir kaç adet satarsa iyi.
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mhrUca 5 gün
Cidden iphone varken veya samsung s10+ varken hangi akil bunu alir
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Black_Necro 2 gün
iPhone ve Samsung diyenler var hala al ikisi de çöp fiyat biraz yüksek olmuş ama beklediğimden ben 6500 civarı bekliyordum.
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headhunter 3 gün
Bu fiyattan satmaz asla satmaz. Oppo hoş gelmiş ama boş gelmiş.
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eXteras 4 gün
Satışlarda Citroën ds ile kapışır en fazla
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dreamblue35 4 gün musartar
bu video yu siz çektiniz galiba, baya iyi zoom var ama fiyatı profesyonel bir kamera seviyesinde telefonu alacağıma bu kadar zoom yapabilen kamera alırım üstüne birde GM9 pro alırım belki biraz para da cebime para kalır :)
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brk6152 4 gün
Oppo xiaomi ye göre daha premium pahalı olacaktı zaten,ama s10+ tan pahalıysa satması çok zor
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ironman 4 gün

Bu model 5000 i hakediyor..
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redbul_540 5 gün

Çinli telefonlar bile 4 asgari ücret seviyesine çıktı.Ortadoğu Cehennemine holgeldiniz
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kule_genclik 5 gün
Işte oneplus 7 pro da gelseydi hemen hemen aynı fiyatlarda olacakti.
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damn2u 5 gün
Kimseye zorla cihaz satmaya kalkmıyorlar ya? Hatta geçenlerde Erdi Özüağ mı yoksa başka bir teknoloji editörü mü ne OPPO'nun Türkiye fiyatlandırması hakkında epey bilgi vermişti, sanırım kimse izlememiş.
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simbolmina 5 gün
4500'e verirsen hemen gelip alıyorum
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