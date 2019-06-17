Oppo Reno 10X Zoom satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı

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Oppo Reno serisinin üst düzey donanıma sahip versiyonu Oppo Reno 10X Zoom’un Türkiye fiyatı belli oldu. Firmadan yapılan açıklamaya göre Oppo Reno 10X Zoom’un fiyatı 7999 TL olacak.

Oppo Reno 10X Zoom’un Türkiye fiyatı epey pahalı. Bu fiyatı ile iPhone XS’ten sonraki en pahalı telefon konumuna yerleşiyor. Aslında bu durum bekleniyordu zira cihazın Avrupa fiyatı 800 euro olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz ay satışa sunulan standart Oppo Reno modeli ise 4999 TL’ye satılıyor. Ülkemizdeki yeni aktörlerden Oppo’nun, rekabetçi olabilmesi için Türkiye’ye özel fiyatlandırmaya gitmesi gerekiyor.

Oppo Reno 10X Zoom özellikleri

Oppo Reno 10X Zoom, günümüzün neredeyse tüm üst düzey özelliklerini bünyesinde taşıyor. Adından da anlaşılacağı üzere tıpkı 10X hibrit zoom, 5X optik zoom yapabiliyor. Telefonun ön kamerası ve ahizesi, çapraz açılır bir mekanizma üzerine konumlandırılmış. Bu sayede tamamen çentiksiz ve ince çerçeveli bir tasarıma sahip.

6.6 inç Full HD+ AMOLED ekranı üzerinde parmak izi okuyabilen telefon, gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Ülkemizde satışa sunulacak versiyonunda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. 4065 mAh boyutunda bataryadan beslenen Oppo Reno 10X Zoom, ColorOS 6 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

Oppo Reno 10X Zoom, bugünden itibaren hem fiziksel hem de dijital mağazalarda ve operatörlerde 7999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.